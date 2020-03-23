EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1683  14
Все про:ВР (24624) Геращенко Ирина (1478)

 Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко. ФОТО

Согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходит в понедельник в онлайн-режиме.

Об єтом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Согласительный совет в онлайн режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Верховной Рады. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня", - написала Геращенко.

По ее словам, "Европейская солидарность" настаивает на скорейшем проведении заседания, но чтобы на нем были исключительно вопросы борьбы с Covid-19, защиты медицины и медиков и спасение экономики, "никакого рынка земли, минских пакетов, законов о ТВ".

"Относительно перспективы введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования - а есть большая вероятность их введения - то "Европейская Солидарность" категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии. Считаем, что сегодня Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения: через механизм принятия отдельных законов и СНБО", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев

Кроме того, Геращенко опубликовала фото, как проходит онлайн-заседание.

Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 01
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 02
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 03
Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 04

Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/p3183570
 
   
 Топ комментарии
 
А чого Разумков маску одягнув та ще й не за інструкцією? Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4858
 показать весь комментарий
 
Дубинский , а может с себя начнешь? Хоть две-три квартиры в Киеве лишние продашь? Или пару машин.
 показать весь комментарий
 
Шото меня беспокоить !!! Главноному недописюну роялю прадихвецитировали?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо-шо? капшо!
власник 24 квартир вимагає... від інших

Александр Дубинский
16 ч. ·

В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский , а может с себя начнешь? Хоть две-три квартиры в Киеве лишние продашь? Или пару машин.
 показать весь комментарий
 
 
А чого Разумков маску одягнув та ще й не за інструкцією? Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4858
 показать весь комментарий
 
 
С2икуны гребанные.... Все сцутся, но эти то должны иметь мужество и силу воли. А они трясутся за свои никому не нужные жизни..... И что вам это даст? Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты.
 показать весь комментарий
 
не только опзж, а и слуги народа открыли счет зараженных...а после заседания вр все повально
 показать весь комментарий
 
 
Шото меня беспокоить !!! Главноному недописюну роялю прадихвецитировали?
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з усього - 99%, що введуть надзвичайний стан... Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5567
 показать весь комментарий
 
А че усрались? А гдеж патриотизм или ********--м?
 показать весь комментарий
 
 
недавно о патриотизме говорил дубинский, когда тернополь и львов не принимали борт с китая...
 показать весь комментарий
 
что значит возможное ? что страшно служить стало ? ... ближе к народу надо быть ,жить его проблемами , любить народ надо не из мерседеса , а из больничной койки , может наконец станете жить не в параллельной реальности...
 показать весь комментарий
 
 
Натягніть Дімасику масочку на носика!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та скоро узнаем всю повестку дня.
Сразу после того, как объявят ЧП!
Осталось ждать не долго.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх