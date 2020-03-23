 Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об єтом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Согласительный совет в онлайн режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Верховной Рады. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня", - написала Геращенко.
По ее словам, "Европейская солидарность" настаивает на скорейшем проведении заседания, но чтобы на нем были исключительно вопросы борьбы с Covid-19, защиты медицины и медиков и спасение экономики, "никакого рынка земли, минских пакетов, законов о ТВ".
"Относительно перспективы введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования - а есть большая вероятность их введения - то "Европейская Солидарность" категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии. Считаем, что сегодня Зеленский и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения: через механизм принятия отдельных законов и СНБО", - добавила Геращенко.
Кроме того, Геращенко опубликовала фото, как проходит онлайн-заседание.
власник 24 квартир вимагає... від інших
Александр Дубинский
16 ч. ·
В конце недели я встретился с главврачами Обуховской и Васильковской больниц, а также с руководителями станций экстренной помощи.
Обеспечение стремится к нулю. Масштабные закупки невозможны из-за хаоса с ценами, и отсутствия централизованных поставок средств индивидуальной защиты и аппаратуры.
У нас нет другого выхода, кроме создания Гуманитарного штаба, который должен работать на всю Киевскую область.
Призываю бизнесменов, меценатов и просто неравнодушных людей присоединиться к нам.
Сформированы списки самого необходимого для борьбы с коронавирусом по 94 округу.
До конца следующей недели - будут списки по области.
Для обеспечения врачей и больных ВСЕМ - от медикаментов и защитных костюмов до машин и продуктов.
Пожалуйста, покупайте и передавайте все, что можете собрать для врачей.
Сразу после того, как объявят ЧП!
Осталось ждать не долго.