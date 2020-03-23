 СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро.
Правоохранители остановили следовавший в одну из стран Евросоюза грузовой автомобиль на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.
Во время таможенного досмотра грузовика была обнаружена партия медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.
Правоохранителями продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.
Судячи зі статті, по якій порушено справу, зараз халати везли теж під виглядом чогось іншого.
А то виходить і сам не гам і другому не дам.
У нас этого добра могут нашить немеряно и халатов и масок. Проблема как раз продать.
Ну с гос понятно. Повесят замок, напишут карантин и всё.
Частники шьют маски по-сути подпольно. Так как карантин. И способны обеспечить город за неделю работы. Но опять таки под шумок карантина их усиленно прессуют желаюшие "заработать" чинуши и менты.
Проблему вирішує нарощування виробництва.
Блокування вивозу проблему не вирішить. А закриття відповідних підприємств і взагалі схоже на злочин.
вот почему кудахтать, если это не запрещено к экспорту.
понятно что спекулируют, но юридически - какие претензии то?
та просто с этими правунами - один день министр в карантине - второй день - министр в увольнении.. с нас реально ржут
а с этими =