 СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро.

Правоохранители остановили следовавший в одну из стран Евросоюза грузовой автомобиль на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

Во время таможенного досмотра грузовика была обнаружена партия медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

Правоохранителями продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

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