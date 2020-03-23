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 СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов. ФОТО

Из Украины в одну из стран Европейского союза пытались незаконно вывезти почти 40 тысяч медицинских халатов. СБУ пресекла попытку на границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что стоимость задержанной партии медицинских халатов составляет почти 42 тыс. евро.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 01

Правоохранители остановили следовавший в одну из стран Евросоюза грузовой автомобиль на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 02

Во время таможенного досмотра грузовика была обнаружена партия медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

СБУ остановила попытку вывоза в Евросоюз 40 тысяч медицинских халатов 03

Правоохранителями продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гостаможня должна была мгновенно вычислить ситуацию с экспортом масок и доложить в Кабмин, - экс-замминистра Науменко

Источник: https://censor.net.ua/p3183539
 
   
 Топ комментарии
 
Як же ж всі вони люблять Україну... Які ж ми всі патріоти... Любо - дорого дивитися...
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да введите военное положение уже и отстреливайте этих тварей прямо возле фуры, скотопидары больше слов нет.
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Шаровари це Платов, Доватор, західна Україна ніколи не носила шароварів. не любиш донських козаків, мордва?
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Як же ж всі вони ******* Україну... Які ж ми всі патріоти... Любо - дорого дивитися...
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да введите военное положение уже и отстреливайте этих тварей прямо возле фуры, *********** больше слов нет.
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Не мона... вони усі "Слуги народу" і особисті друзі/оточення Зеленського, а ловлять там, де інтереси СБУ пересікаються з інтересами МВС...
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более того - как можно отстреливать ? ведь
СБУ зупинила спробу вивезення до Євросоюзу 40 тисяч медичних халатів - Цензор.НЕТ 5278
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Хто з нас "президент" а хто ні, ми побачимо, коли ШВЛів почне не вистачати...
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Що заважає ввести кримінальну відповідальність, на час карантину, за подібне - довічне?
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Бред. Они просто продают свой товар. Если он нужен здесь, то нужно у них купить и заказать еще. Производство этого добра можно увеличить раз в десять за неделю. Только вот покупать у нас никто не хочет.
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Покупати за скільки? продавай по адекватній ціні і куплять. Збагатитись ти тут не можеш, це так, але у Другу світову за це до стінки клали.
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Зовсім далекий? Халати пересічним не потрібні, а для лікарень держава не закуповує понад того, що заклали ще у тому році.
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Відмінність між нашими позиціями в тому, що я не кончена Зелена мерзота і Україна для мене не тільки місце де можно заробити.
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Хто віз? Яка це сила, чи падприємець? Напишіть, щоб нарід бачив свої\х героїв. І це звичайно не мародерство?
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Я не розумію. Цей вантаж не замитнювався? Митниця, яка замитнювала вантаж не знала, що цей товар заборонений до експорту? Спочатку потрібно навести порядок на митницях відправлення.
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Зазвичай митнику дають сотку баксів і він підписує декларацію, не виїжджаючи на завантаження машини, як того вимагає законодавство.
Судячи зі статті, по якій порушено справу, зараз халати везли теж під виглядом чогось іншого.
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Так і я про те. Тому потрібно перевіряти всіх. А не тільки підприємця чи перевізника.
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Хе, вони 100000 респіраторів задекларували за 7500$ (2 грн/шт), а у продажу ці респіратори менше ніж за 100 грн ніколи не з'являлися.
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Ну так сами и купите эти халаты для своих врачей. Тем более что цена копеечная и явно ниже реальной.

А то виходить і сам не гам і другому не дам.
У нас этого добра могут нашить немеряно и халатов и масок. Проблема как раз продать.
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маски проблема продати? ти з якої країни пишеш? па всіх аптеках вивіски "масок нема"
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В моём гододке на 50тыс три швейных фабрики. Одна гос и две частные.
Ну с гос понятно. Повесят замок, напишут карантин и всё.
Частники шьют маски по-сути подпольно. Так как карантин. И способны обеспечить город за неделю работы. Но опять таки под шумок карантина их усиленно прессуют желаюшие "заработать" чинуши и менты.
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В нас теж пустили цей пошив, але справа в тому що масок потрібно багато і їх треба міняти.
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Маски відносно невелика проблема. За тиждень два їх таки нашиють вдосталь.
Проблему вирішує нарощування виробництва.
Блокування вивозу проблему не вирішить. А закриття відповідних підприємств і взагалі схоже на злочин.
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от до чего ж стуевина дошла - распродают батькивщину на корню, скоро этак, глядишь, последние шаровары отправят в эуропу ради грошей
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Шаровари це Платов, Доватор, західна Україна ніколи не носила шароварів. не любиш донських козаків, мордва?
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шо, опять обделался? меняй шаровары на памперсы
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Чому мордва така тупа, це риторичне питання.
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крадуцкий рискует перплюнуть самого свинарчука такими темпами...)
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В деле Свинарчука не нашли состава преступления, зеленые мародеры обманом захватили власть.
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Кстати ,свинарчук завозил в Украину запчасти а земародеры вывозят критически важные товары медицинского назначения
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та неважно шо везли - оф. запрета не было же.
вот почему кудахтать, если это не запрещено к экспорту.
понятно что спекулируют, но юридически - какие претензии то?
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Кабинет Министров Украины запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства. Источник: https://censor.net.ua/n3180769
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а, ок.
та просто с этими правунами - один день министр в карантине - второй день - министр в увольнении.. с нас реально ржут
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ммм, когда он куда-то ехал на переговоры, то было так:
а с этими =
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Угу. Правильный ответ: лучше в 1000 раз лучше.
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"Якщо бізнесмен бачить перспективу отримати 300% прибутку - його НІЩО не зупинить" К.Маркс "Капітал".
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А сколько таких перспективных бизнесменов, после таких оборудок залили бетоном?
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Феликс Эдмундович в гробу переворачивается.То проститутки то халати.Они скоро начнут с радарами стоять на трассах.
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Зеленые мародеры масками не ограничиваются до халатов добрались сивохе на мерседес собирают
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До речі, а ніхто не помітив - медичний халат аж по 1 еврику. Цікаво, а що то за халати такі? Чи то може шмаркля правду каже - корупцію на митниці вже подолано?
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Там Нєфьодов говорив, що митниця - то не скарбничка. А звідки ж ті надходження візьмуться, якщо 100000 респіраторів вивозять по 2 грн за штуку (в роздрібі от 100 грн), а 40000 халатів по 30 грн за штуку (в роздрібі від 200 грн за найгавняніший)?
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Ага ага блдь , уже развесили уши. Что там с радуцким,который продал все маски с Украины?
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Це державний злочин і в час війни таких людей треба судити як державних злочинців !
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Шота рано вони прокинулися! З проститутками вже розібралися?
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