 За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Государственная пограничная служба, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ.
"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие… Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.
По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".
Так что сколько зеля свез зараженных, вообще не понятно.
Это писдес Украина позавидует Италии
Чи єдиний спосіб лікування для пересічних громадян - самоізоляція???
Це новий анекдот
Да и с какой стороны безвиз, к тому, что ватная власть не готовилась к эпидемии, не закупала а вывозила мед стафф. А теперь безконтрольно ввозит людей со всех стран, в самый большой город Украины.
Да, 73% мудачья не виноваты, что привели украинофобов к власти!
Ну блін, в нас що в Санжарах лише санаторій/база відпочинку?? Купа санаторіїв зараз простоює без клієнтів! Розселити за державний кошт на 2 тижні евакуйованих туди. Все одно держава щороку виділяє кошти на оздоровлення по профспілкових путівках (досі виділяє, тітка їздила в 2018)...
У Чернівці інфекцію привезли не з Китаю, а з Італії...
Поїхали - нехай там сидять і заробляють.
Зрозумів, недоумку?
скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
Міністерство закордонних справ уже повернуло в Україну понад 60 тис. наших співгромадян, ще більш як 27 тис. очікують повернення.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня
Навіть зараз держава щороку виділяє кошти на оздоровлення десятків тисяч українцівпо профспілкових путівках. То чому б за ці гроші не потримати 2 тижні по санаторіях цих людей? У нас 200 державних санаторіїв, а баз відпочинку - ще більше!
А якщо вони не тримають на карантині евакуйованих, то решта заходів - до одного місця! Який толк з зупинки метро і потягів, якщо купу людей із заражених регіонів привезли і не ізолювали на 2 тижні????
15-13 = 2. А хто 2000?