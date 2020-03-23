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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Как сообщает Государственная пограничная служба, у одного из прибывших пассажиров диагностировали острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие… Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в зоне ООС приняты отдельные решения относительно пересечения линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с временно оккупированным Крымом в воскресенье пересекли 215 человек.

По данным ведомства, в понедельник, пограничники ожидают два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" будут оформлять в украинской столице военнослужащие отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба 01
За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба 02
За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба 03
За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба 04
За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/p3183523
 
 
 Топ комментарии
 
Экспресс тесты, коорые закупили ЗекоМандюки, показывают заражение, при условии, что человек заражон 5-6 дней уже.И то не даютт 100% гарантии.
Так что сколько зеля свез зараженных, вообще не понятно.
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Температура появится позже, когда все разойдутся по домам.
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Где логика - в Украине весь транспорт останавливают, что бы "заразу" не распространять, а на "заробитчан" миллионы тратим, что бы они эту "заразу" нам же и завозили...
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Экспресс тесты, коорые закупили ЗекоМандюки, показывают заражение, при условии, что человек заражон 5-6 дней уже.И то не даютт 100% гарантии.
Так что сколько зеля свез зараженных, вообще не понятно.
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Одного отловили а скольких он заразил по дороге?20 или 50 ?
Это писдес Украина позавидует Италии
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2% по статистие вирусоносители Короны и имеем по минималке... 300 людей а если 5% или 10% то даже боюсь и представить введя гайки и ресс в Ураине власть продолжает "мастурбирвоать" в наперстки сколько много или мало завозим зомби вирусоносителей.. придурковатые "пейсатики" вас надо всех повесить на суку...
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Температура появится позже, когда все разойдутся по домам.
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Передостання світлина - чому собацюри без пов'язок - пси також переносять корону.
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ВОЗ пише, що немає даних відносно домашніх собак і котів. З іншого боку, все ж і почалося з тварин.
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Ніхто точно не знає, бо ще зроблять істерику і повбивають тварин, он лелеки прилетіли з короновірусних країв. У мене навколо сімей 50 вже лаштується.
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А от мені цікаво - тести завозять, а препарати для лікування?

Чи єдиний спосіб лікування для пересічних громадян - самоізоляція??? За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 940
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Какие препараты? Масок и спирта нет в аптеках.
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Многие заболеют только потому, что нет масок и средств защиты!
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МОЗ робить розсилку повідомлень в соцмережах про те, що такі тести будуть проводитися лише у певних, визначених державою медичних установах... За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 45
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Тепер ті що залишились там будуть "на розхват"... За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1672
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Чому вони у тоненьких масках, а не респіраторах? Вони перші на шляху пандемії. У таможні немає ресурсів?
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Премії вони собі виписують кожен місяць, то з яких ресурсів?
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а что ты не пошел политику? Повлиял бы на это сейчас! А так об этом бесполезно говорить, у кого власть тот и прав
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Не можуть вони собі виписати премії, вони звичайні інспектори ПС, а не командири військових частин.
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керівництво митниці вирішує фінансові питання у т.ч. розмір премій
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Тут нема "таможні" і про таможню й слова немає, чи може українець і росіянин - одне й теж?
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Респіратори вони пропустили в не тільки Іспанію! Тепер пожинають...
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У таможні немає ресурсів?

Це новий анекдот За добу в Україну в'їхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4823
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Дякуємо за безвіз !
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Ах по безвизу, заробитчаны ездили годами работать, понятно.
Да и с какой стороны безвиз, к тому, что ватная власть не готовилась к эпидемии, не закупала а вывозила мед стафф. А теперь безконтрольно ввозит людей со всех стран, в самый большой город Украины.

Да, 73% мудачья не виноваты, что привели украинофобов к власти!
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Дятел, коли ти, по свої тупості і криворукості, довбонеш себе по пальцях, не забудь звинуватити того, хто винайшов молоток
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Где логика - в Украине весь транспорт останавливают, что бы "заразу" не распространять, а на "заробитчан" миллионы тратим, что бы они эту "заразу" нам же и завозили...
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ну так заробитчане все же экономику деньгами пополняли когда пересылали деньги родным и хорошими деньгами. А то что всех решили забрать это правда не логично
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Предлагаете устроить голодомор заробитчан? Работы и зарплаты нет, платить за жилье и еду нечем. Заканчиваются 3 месяца туристического безвиза.
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Вертати заробітчан чи туристів треба, але треба і карантин робити! Чому евакуйованих з Китаю посадили на карантин, а решту - ні???

Ну блін, в нас що в Санжарах лише санаторій/база відпочинку?? Купа санаторіїв зараз простоює без клієнтів! Розселити за державний кошт на 2 тижні евакуйованих туди. Все одно держава щороку виділяє кошти на оздоровлення по профспілкових путівках (досі виділяє, тітка їздила в 2018)...

У Чернівці інфекцію привезли не з Китаю, а з Італії...
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Не хвилюйтесь за заробітчан, вони і гроші привезуть і роботу зроблять , хвилюйтесь за зебездарей, які валять Україну.
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коли такий заробітчанін на тебе чхне і прокашляється - перечитай свій пост ще раз За добу в Україну в'їхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9973
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Не можна заборонити громадянам своєї країни повернутись.
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из 15 000 один инфицированный ? а можно я не поверю ?
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Из одного - один инфицированный, остальных не тестировали.
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Ватний панікер, пішов в Ростов зраду розводити.
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Було б не погано якби всім цим виродкам, що повертались на Україну під час пандемії -заборонили виїзд за кордон років на десять-п'ятнадцять.
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"виродкам"? Здесь только ты выродок, если не понимаешь, что в Украине не заработать. А подожди "на Україну"? Привет гражданин РФ, переводчиком умеешь пользоваться
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Якого хрена тоді їздити туди-сюди?!
Поїхали - нехай там сидять і заробляють.
Зрозумів, недоумку? За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7146
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так свое мнение о своих высказывай в российской федерации, а тут нечего под украинца косить, ты уже "на" сказал где мы украинцы должны быть
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Облиште, це Смицький, місцевий фашик, у вас же є в квартирі вантуз.
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А на вантузі час від часу залишаються отакі смицькі.
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Влада ЗЕімпотентів на таке не здатна. Вона впринципі взагалі ні нащо не здатна. І як тільки буде знятий карантин всі дебіли, які принесли заразу в Україну тут же поїдуть назад на заробітки.
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Национальной безопасностью в Украине кто-нибудь занимается???
скоро в Украину заразу со всей планеты свезут!
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Треба залишатись людьми і під час війни і під час епідемій, не можна громадянам заборонити повернутись до своєї країни, ми ж не росіяни, які плюють на міжнародні гуманітарні норми.
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Шахов мабудь зеблазню підкинув трошки, не в собі мародер масками
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За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9593

Міністерство закордонних справ уже повернуло в Україну понад 60 тис. наших співгромадян, ще більш як 27 тис. очікують повернення.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня
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Вася, це ті кого повертали з допомогою МЗС, а скількі вернулись самостійно, 300 000, 500 000, 1 млн?
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Невже так важко розселиити евакуйованих по санаторіях і базах відпочинку??? Через карантин вони пустують, а мали б приймати людей на оздоровлення.

Навіть зараз держава щороку виділяє кошти на оздоровлення десятків тисяч українцівпо профспілкових путівках. То чому б за ці гроші не потримати 2 тижні по санаторіях цих людей? У нас 200 державних санаторіїв, а баз відпочинку - ще більше!

А якщо вони не тримають на карантині евакуйованих, то решта заходів - до одного місця! Який толк з зупинки метро і потягів, якщо купу людей із заражених регіонів привезли і не ізолювали на 2 тижні????
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Украинские пограничники оформили за прошедшие сутки более 22 тысяч человек, из них на въезд - более 15 тысяч, в том числе 13 тысяч - это украинцы, вернувшиеся из-за границы.Источник: https://censor.net.ua/p3183523

15-13 = 2. А хто 2000?
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З Россією? Скільки з Россії та Білоруссії заїхало? де дані?
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Я вот никак не пойму вместо того чтобы 60-100 тыс человек отправить на карантин останавливают всю страну точнее садят на карантин миллионы людей А с другой стороны привезли их в Украину но они то не все с Киева что им дальше делать самолеты не летают поезда не ходят автобусов нет кокос не растет За добу в Україну в'їхало понад 15 тис. осіб: в одного експрес-тест підтвердив Covid-19, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2230
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вітати вдячних та гостинних киян.. свято наближається
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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