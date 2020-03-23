 Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

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🚌 Автобусные маршруты:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";

🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";

🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";

🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";

🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";

🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";

🚎 Троллейбусные маршруты:

🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";

🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";

🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";

🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";

🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";

🚃Трамвайные маршруты:

🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";

🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";

🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

Вместе с тем, как замглавы КГГА Поворозник сообщил, что отдельные категории пассажиров со спецпропуском будут оплачивать проезд как обычно.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал он в Facebook.

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Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на остановках общественного транспорта немноголюдно - по 2-3 человека, а каждой единице общественного транспорта находится полицейский.









Фото: Олег Богачук

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.