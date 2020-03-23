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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам. ФОТОрепортаж

Общественный наземный транспорт Киева приостановил перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только при наличии специальных билетов, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты.

Смотрите: С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

🚌 Автобусные маршруты:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";
🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";
🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";
🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";
🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";

🚎 Троллейбусные маршруты:

🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";
🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";
🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";
🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";

🚃Трамвайные маршруты:

🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";
🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";
🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

Вместе с тем, как замглавы КГГА Поворозник сообщил, что отдельные категории пассажиров со спецпропуском будут оплачивать проезд как обычно.

"Во избежание каких-либо манипуляций, сообщаю, что проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры со спецпропусками, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", - написал он в Facebook.

Также смотрите: "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на остановках общественного транспорта немноголюдно - по 2-3 человека, а каждой единице общественного транспорта находится полицейский.

Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам 01
Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам 02
Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам 03
Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам 04
Фото: Олег Богачук

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, а также учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Источник: https://censor.net.ua/p3183507
 
   
 Топ комментарии
 
Це рішення принесе більше шкоди ніж користі. Мабуть це і є метою шмарклі.
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Ну так приватні маршрутки то залишаються !? ..По 10 пасажирів ! Киев приостановил перевозки пассажиров на период карантина: возят только по спецпропускам и по определенным маршрутам - Цензор.НЕТ 4486
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Ну так приватні маршрутки то залишаються !? ..По 10 пасажирів !
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Там же написано "Київ призупиняє пасажирські перевезення"! Які маршрутки!?

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это не фейк. спрос ВСЕГДА рождает предложение. помните знаменитую цитату из дедушки Маркса?
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Кличко вертел в руках такой пропуск. А теперь вопрос: так ли тяжело отпечатать картонки вот с таким изображением и продавать? Естественно, то что это фальшивка сразу будет видно проверяющим, но по интернету этот "пропуск" выглядит идентичным кличковскому.
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Це рішення принесе більше шкоди ніж користі. Мабуть це і є метою шмарклі.
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Предложения какие? Ты во всем Зраду видишь.
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только клічько сєгодня можєт відєть в завтрашній дєнь.
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Вы правы. Кличко когда-то наплодил придурковатые автобусные маршруты, дублирующие метро, а теперь только они и пригодились. Если не считать 56 автобус, он только их и оставил
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Безумное, самоубийственное решение. И все как обычно - пропуска, спецталоны и тд. Чем такие решения продиктованы? Ведь никакого практического смысла в плане борьбы с вирусом ( с нем нельзя бороться, это не бактерия) эти решения не имеют. Так почему они появляются? Мне думается это истеричная попытка владельцев загородных поместий ( а это и есть властьимущие) спастись от неминуемой, как им кажется, смерти от вируса. Бороться с ним нельзя, лечится в Германии не получится, вот и наше "Аламо" - карантин! Хрен с ним, что люди будут друг друга за кусок хлеба убивать в городских геттто! Хрен с ним! Может вирус одумается и нас не заразит! А вы дохните , быдло....
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Добро пожаловать в глобальный цифровой концлагерь. И это только начало. Поводов для загнания будет масса, по мере невелирования введенных ограничений. А пипл схавает.
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Ну так пипл за это голосовал - 73% вопили дайошЬ
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Сусід тоді казав - гірше не буде. Треба буде в нього тепер спитати.
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Смотри результаты выборов по Киеву - порохоботы уже саморганизовались как во время майдана и на х"ю вертели педалика и вислюка оманского ...
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Щоб щось продати в аптеці чи продуктовому, треба це щось виробляти. Хто це буде робити?
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Сьогодні антирейтинг Бубочки піднявся до 73%...
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І яка періодичність такого транспорту?
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