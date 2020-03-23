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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские бронеавтомобили "Варта-Новатор" начали передавать в боевые бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

"Український Тиждень" опубликовал фото новой бронемашины "Варта-Новатор".

Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"В боевые бригады Вооруженных Сил начали передавать бронеавтомобили "Варта-Новатор". Это разработка компании "Украинская бронетехника". Машина весит 9 тонн и изготовлена на шасси Ford 550, которое было специально усилено. На фото - "Новатор", который получила 93-я бригада "Холодный Яр". На него установили противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Сейчас в подразделении противотанковые рассчеты, в том числе женские, осваивают новую бронемашину", - пишет издание.

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Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 01
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 02
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 03
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 04
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 05
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 06
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 07
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 08
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 09
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 10
Украинские бронеавтомобили Варта-Новатор начали передавать в боевые бригады ВСУ 11

Источник: https://censor.net.ua/p3183484
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть что то, а то за массовым вирусным психозом, уже и позабыли, что у нас война...
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Ща маршал игорекL вылезет и начнет рассказывать что это хлам ...
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А дочого тут кацабы, у нас внутришний конфликт. Забувайте про кацабив...
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Ща маршал игорекL вылезет и начнет рассказывать что это хлам ...
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по-сути, 3м. силуэт, это не оч. хорошо.
это просто броневик, даже не "Хетцер", который был гораздо ниже.
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почему же?
просто крайне важно шоб БМ была как можно пониже.
давай выйди в бой на ГАЗ-е а я на Хэмви - у кого шансы выжить крепче?
вот за шо и говорю.
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Что Газ, что Хэмви, что это изделие для ПУТРСа без разницы, всё это споткнётся даже перед первым попавшимся вражеским гранатомётом. Вон в Сирии, где более-менее современная война воюют даже не на БТРах, а на БМП
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и шо воют не машины а люди в них если бмп турецких прокси гонял т 72 сасадитов то в т 72 олени Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 5010
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на пересеченной местности и с ракетой - понятно что выиграет тот кого позже заметит противник.
в идеале - конечно это расчет с "корнет"-ом в кустах.
Но если броневик 3м. высотой против скажем бмп, то исход почти всегда не в пользу "Варты" будет
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"Всегалактичний стратиг", "Ігорок Л" - це, дійсно, "ЩОСЬ"... А хочеш, я скажу, що саме ця одиниця озброєння - "хлам"? Одна з позитивних рис "Стугни" - наявність виносного пульта управління. Саме це дає можливість оператору, перебуваючи в укритті, уникнуть ураження противником, у відповідь - якщо і буде нанесений удар, то лише по пусковій установці. А тут пускова установка установлена стаціонарно, на бронеавтомобілі з протикульовим захистом... Проти мін і снарядів з ракетами вона безсила. Тепер "малюєм варіанти"
1. Оператор стріляє з автомобіля. "Отвєтка" накриває і автомобіль, і розрахунок...
2. Оператор стріляє з виносного пульта. "Отвєтка" накриває автомобіль з ПУ...
3. Оператор стріляє з виносного пульта, керуючи пусковою установкою, що стоїть на "тренозі". "Отвєтка" накриває лише пускову установку...
Де втрати зводяться до мінімуму? І тут два питання :
1. Скільки важить пускова установка?
2. А хто буде переносить пускову установку? Дівчата?
3. А чи не простіше возить на звичайній "Варті" саме ПУ зі станком і запасом ракет? А на даху розмістить кулемет, як допоміжне озброєння - для самооборони? (Тоді автомобіль, розміщений в укритті, буде прикривать вогнем розрахунок "Стугни" - і оператора з пультом, і саму ПУ, які "рознесені" на відстані, від обстрілу з боку противника чи нападу ДРГ...
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Тут ось в чому справа. Будь яке рішення має як плюси, так й мінуси. Завдання ББМ з комплексом Стугна-П швидко прибути на танконебезпечний напрямок. Це резерв командира. Який він кине в випадку прориву першої, або навіть другой смуги оборони. Втрати?...це війна. Головне виконати бойову задачу, з максимальною мінімізацією втрат та зусиль. Більш ніж впевненний, що варіант зняття ПТРК з даху й встановлення там іншого типу озброєння передбачений. Не снижуйте рівень вітчязняної конструкторської думки до рівня ІгоряL.
З повагою!
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отсутствие мобильных самоходных комплексов ПТРК вот тебе и решение на Варту поставили Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 60 мобильная война её не кто не отменял и я не считаю холодноярцев идиотами которые будут юзать хлам Українські бронеавтомобілі "Варта-Новатор" почали передавати в бойові бригади ЗСУ - Цензор.НЕТ 60
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Холодноярцы будут юзать то, что им поставят и война уже несколько лет не мобильная, а позиционная.
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Хоть что то, а то за массовым вирусным психозом, уже и позабыли, что у нас война...
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А дочого тут кацабы, у нас внутришний конфликт. Забувайте про кацабив...
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При чём тут воины? Это уже кто то заробляе на том, на чём ни Донбас, ни Крым не вернуть ибо это ваще не машина поля боя
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