 Украинские бронеавтомобили "Варта-Новатор" начали передавать в боевые бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
"В боевые бригады Вооруженных Сил начали передавать бронеавтомобили "Варта-Новатор". Это разработка компании "Украинская бронетехника". Машина весит 9 тонн и изготовлена на шасси Ford 550, которое было специально усилено. На фото - "Новатор", который получила 93-я бригада "Холодный Яр". На него установили противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Сейчас в подразделении противотанковые рассчеты, в том числе женские, осваивают новую бронемашину", - пишет издание.
это просто броневик, даже не "Хетцер", который был гораздо ниже.
просто крайне важно шоб БМ была как можно пониже.
давай выйди в бой на ГАЗ-е а я на Хэмви - у кого шансы выжить крепче?
вот за шо и говорю.
в идеале - конечно это расчет с "корнет"-ом в кустах.
Но если броневик 3м. высотой против скажем бмп, то исход почти всегда не в пользу "Варты" будет
1. Оператор стріляє з автомобіля. "Отвєтка" накриває і автомобіль, і розрахунок...
2. Оператор стріляє з виносного пульта. "Отвєтка" накриває автомобіль з ПУ...
3. Оператор стріляє з виносного пульта, керуючи пусковою установкою, що стоїть на "тренозі". "Отвєтка" накриває лише пускову установку...
Де втрати зводяться до мінімуму? І тут два питання :
1. Скільки важить пускова установка?
2. А хто буде переносить пускову установку? Дівчата?
3. А чи не простіше возить на звичайній "Варті" саме ПУ зі станком і запасом ракет? А на даху розмістить кулемет, як допоміжне озброєння - для самооборони? (Тоді автомобіль, розміщений в укритті, буде прикривать вогнем розрахунок "Стугни" - і оператора з пультом, і саму ПУ, які "рознесені" на відстані, від обстрілу з боку противника чи нападу ДРГ...
З повагою!