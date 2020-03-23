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 Политика Украины
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 Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП. ФОТО

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать.

"Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Процесс доставки координировали народные депутаты от партии "Слуга народа" и чиновники. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - сообщают в пресс-службе.

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Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП 01
Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП 02
Фото: president.gov.ua

Отмечается, что военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты для искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Смотрите также: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории каждого региона Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

Напоминаем, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поставке из Китая тестов для выявления коронавируса, масок и дезинфицирующей жидкости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет ВСУ загружается в Китае и доставит медицинский груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3183466
 
 
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Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет мэр Днепра Борис Филатов:

"Друзья мои, буду откровенен как всегда. После вчерашнего демарша мэров на «Свободе слова» у Шустера, завтра в 14-00 у нас селекторное совещание с Президентом.
Почти через год после избрания, Глава государства, наконец, снизошёл до нас, смердов, руководителей областных центров и городов - миллионников. Лидеров территориальных громад, избранных сотнями тысяч людей.
Я хотел бы заручиться вашей поддержкой, друзья мои.Простых людей, которым небезразличны права местного самоуправления. Кто думает о своих городах, посёлках и территориальных громадах.
Нам говорят, что у правительства нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что у депутатов нет денег на борьбу с эпидемией? Знайте, они - лгут.
Нам говорят, что Города обязаны отдать последнее? Знайте, они - лгут.
Давайте напомним им всем.
Этим дармоедам, которые сидят в парламенте, которые только на финансирование своих партий выделили почти 300 миллионов гривен!
Тем, кто на свои депутатские округа повыписывал 2 миллиарда гривен, так называемого «соцэконома».
Эти деньги своих депутатов Президент не хочет перекинуть на нужды медицины?

Только содержание несуществующей партии «Слуга Народа» обходится налогоплательщикам в 140 миллионов тогда, когда Кабмин выделил на борьбу с эпидемией лишь 100!
Пожалуйста, репост.
Пусть знают, что мы знаем.
И не будем молчать".
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І нам не забули повідомити, що доставкою займалися слуги одного народу. Це піар чи вони займаються не своєю роботою?
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Это песня. Человек выполняет свои прямые обязанности, а нам это преподносят как милость с барского плеча! Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП - Цензор.НЕТ 3900
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Так, виконували свої обов'язки. Але приклеїли слуг одного народу, хоча це запланована робота.
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А теперь большая ЗРАДА.
Российский военный Ил сегодня над Украиной

Самолет с партией тестов для выявления COVID-19 приземлился в Украине, - ОП - Цензор.НЕТ 4848
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Як так? А Авакян декілька годин тому написав що усі тести вже доставлені в усі області
🤔
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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