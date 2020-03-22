 Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.

"Злоумышленники подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находились указанные средства. После этого грабители скрылись с места происшествия на автомобиле. При этом на выезде от места совершения преступления находился автомобиль их сообщника, который, преднамеренно совершая на дороге аварийную ситуацию, должен был отсекать автомобили преследования. Еще один участник преступной группы на расстоянии 300 метров проводил окружающую разведку на предмет возможной засады", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что во время бегства злоумышленники применяли средства конспирации и меняли машины, правоохранителям удалось их заблокировать на территории Днепровского района Киева.

В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и при попытке убежать протаранили автомобиль полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура открыла производство из-за сокрытия частной клиникой информации об обнаружении коронавируса у пациента

В результате спецоперации пятерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Нападающими оказались четверо граждан Грузии и гражданин Украины. В ходе обыска одной из иномарок, на которой они передвигались, правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

Фото: сайт прокуратуры Киева

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрана безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по задержанию участников преступной группы проводилась с участием работников уголовного розыска ГУ ЧП в г. Киеве, районного управления полиции и спецподразделения КОРД под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.



