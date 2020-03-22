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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 6 судом взяты под стражу без права на залог пятеро злоумышленников, которые 20.03.2020 под угрозой оружия совершили нападение на столичного предпринимателя и отобрали у него 2,8 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры г. Киева в Facebook.

"Злоумышленники подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находились указанные средства. После этого грабители скрылись с места происшествия на автомобиле. При этом на выезде от места совершения преступления находился автомобиль их сообщника, который, преднамеренно совершая на дороге аварийную ситуацию, должен был отсекать автомобили преследования. Еще один участник преступной группы на расстоянии 300 метров проводил окружающую разведку на предмет возможной засады", - сказано в сообщении.

Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 01

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что во время бегства злоумышленники применяли средства конспирации и меняли машины, правоохранителям удалось их заблокировать на территории Днепровского района Киева.

Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 02

В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и при попытке убежать протаранили автомобиль полицейских.

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В результате спецоперации пятерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 03

Нападающими оказались четверо граждан Грузии и гражданин Украины. В ходе обыска одной из иномарок, на которой они передвигались, правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.

Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 04

Фото: сайт прокуратуры Киева

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрана безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по задержанию участников преступной группы проводилась с участием работников уголовного розыска ГУ ЧП в г. Киеве, районного управления полиции и спецподразделения КОРД под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.

Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 05
Пятерых злоумышленников, которые напали и отобрали у бизнесмена 2,8 млн грн в Киеве, взяли под стражу, - прокуратура 06

Источник: https://censor.net.ua/p3183401
 
 
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Заставить работать в больнице во время эпидемии!
Без масок и перчаток.
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Кого,Баригу? З таких готівкових коштів він платить податки?
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как всегда грызуны-лаврушники участники ограбления. Почему я не удивлен ?
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пятерым Робин Гудам совершить возмездие над барыгой-спекулянтом помешали слуги армянского дьявола..во какой заголовок просится
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Учитесь писать толерантно и осторожно!

В ходе задержания у преступников, похожих на грузин, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, значительная сумма резанной бумаги, похожая на деньги. Похожие на правоохранителей представители составили похожий на акт задержания документ. В таких идиотских формулировках любая новость становится похожей на говно.
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интересно как определить что похожи именно на грузин а не на осетин?
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Деньги конфискованы.

На них купят запонки.
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Сейчас у домушников работа остановилась вообще
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