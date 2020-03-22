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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате ДТП на трассе Киев-Харьков пострадали семь человек, все госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

На трассе Киев-Харьков произошло ДТП в результате которого пострадали семь человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

ДТП произошло сегодня, в 5.40 на 76 км трассы Киев-Харьков.

"По предварительным данным работники полиции, которые несли службу по обеспечению безопасности движения, остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, где не горел один из габаритных огней. В это время водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался позади, совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, водитель которого начал остановку движения по требованию сотрудников полиции. В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило ступеньки и навес стационарного поста полиции".

В результате ДТП на трассе Киев-Харьков пострадали семь человек, все госпитализированы, - полиция 01

В результате ДТП пострадали двое водителей автомобилей и 5 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter. Все они доставлены в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа Березанского отделения полиции и медики.

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В результате ДТП на трассе Киев-Харьков пострадали семь человек, все госпитализированы, - полиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и потерпевших.

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В результате ДТП на трассе Киев-Харьков пострадали семь человек, все госпитализированы, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3183386
 
 
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Ми ніколи не будемо знати скільки життів вони врятували зупинивши машину без вогнів.
І що вони спровокували, те що водій заднього авто не тримав дистанцію?
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причина ДТП - остановка транспортного средства в условиях ограниченной видимости))
Сами виноваты идиоты
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Водій повинен їхати рівно стільки на скільки він бачить.
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