EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  749  30
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) Стамбул (173) Турция (2280) эвакуация (641) COVID-19 (1616) коронавирус (231)

 Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев. Некоторые из них прибыли в Турцию из других стран.

Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой", - говорится в сообщении.

Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В аэропорт "Борисполь" из Испании прибыл рейс с 216 гражданами Украины, - МВД. ВИДЕО

Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман 02
Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман 03

Укринформ уточняет, что самолет вылетел в 00:15 по местному времени (23:15 по Киеву).

Отметим, что ранее из Стамбула вылетели два самолета с 291 украинцем на борту - в Киев и Одессу. Еще 38 граждан Украины отправились паромом из Карасу в Черноморск.

В то же время, в сообщении пресс-службы консульства Украины в Антилии говорится об ужесточении карантинных мер в Турции с 22 марта: "По решению Министерства внутренних дел Турции с 00:01 22 марта усиливаются карантинные меры связаны с COVID-19. Лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь), будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Пригласить такую ​​помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также, кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко-, английско-, румынско- и русскоязычные операторы".

Также читайте: Турецкие авиалинии остановили полеты в Украину до 4 апреля

Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман 04

Источник: https://censor.net.ua/p3183346
 
 
 Топ комментарии
 
хавайтесь кто где может,соотечественники летят
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мои вы лялечки, некоторые даже в масочках, медицинских! Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 8931
 показать весь комментарий
 
 
Какие кульки выкидывать, простите? В те, что упакована продукты? Например, пачка печенья, упаковка той же гречки? Это не реально. Дальше. Что даст вынос одежды на балкон, если там вирус всё равно не погибнет? А носить верхнюю одежду через комнату или кухню на балкон- нормуль? "Остальную одежду- сразу в стирку". Стиральный порошок убивает вирус? Тогда опять-таки, зачем перчатки при выходе из дома, если можно просто помыть руки с мылом? Если на улице ходим в перчатках (то есть просто помыть руки, придя домой, не достаточно), то чем поможет мытьё лап собаки после прогулки? И чем их мыть? Хлоркой? Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 2980 Вывод: большинство советов элементарно не реализуемые. Тем более, в наших условиях.
 показать весь комментарий
 
Правильно! Работайте! Над тем, чтобы "как можно скорее" завести в Украину очередную порцию смертельной заразы! Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 7220
 показать весь комментарий
 
 
хавайтесь кто где может,соотечественники летят
 показать весь комментарий
 
 
Так,Турцыю закрыть нахрена.У нас и своих турков хватает.И Израиль тоже.
 показать весь комментарий
 
Беларусь полностью закрыла границу для своих потенциально зараженных туристов, а наш величайший дегенерат современности завозит потенциально зараженных со всех уголков зараженного мира и отпускает их без карантина по своим городам.
Тупорылые семядисетитрёхпроцентные жители экрана, вы сделали это вместе.
 показать весь комментарий
 
 
Тут одна зебілка казала, що Україна - «это самое безопасное место на земле». От вони всі сюди і пруться.
 показать весь комментарий
 
 
Он свой домашний адрес забыл указать Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 376 Там безопасней всего.
 показать весь комментарий
 
Скоро и китайцы до нас ломанутся.
А к стати,я з узбеками работал,нормальные ребята-и сало едят,и водку пьют.Говорят-Аллах далеко,а здесь(Росия) можно.
 показать весь комментарий
 
Ще трошки і не буде вашої раські федераські. Та й ніжки Трампа вам вже ніхто не буде відправляти, як колись ніжки Буша. Крим жеріть.
 показать весь комментарий
 
 
Ирэнка,живу на зарплату-7-8 тыс.гр..Точнее выживаю.Ну ни кому войны я не желаю.Воевал бы токо за Батька Махно.Справедливый был человек.
Всех 3.14 зел,и белых,и красных,и петлюровцев,и немцев,и австрияк.
 показать весь комментарий
 
Будьонівка з червоною зіркою жодного разу не спалила Штірліца Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 8852
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас всех по миру своих соберём закроемся и будем все вместе болеть.
 показать весь комментарий
 
И бухать.Кстати,"боярышник" я вчера нашел по 8.50.А так уже аптекарьши гоаорят по 12(подорожание),а был по10.Масок нету.
 показать весь комментарий
 
Ці туристи коли-небудь закінчаться?
 показать весь комментарий
 
 
Словно мух на сладкий мед,
дупомоев к нам несет .
почти цитата
 показать весь комментарий
 
Берите пример с батька Лукашенко. Предупредил Лукашенко, что нечего шастать по дешевым путевкам заграницей и отдыхать проституткам, будете там и оставаться, вот это настоящий подход мужика с яйцами. А что делает Ваш Зеленский, он вместо того чтобы заботится об украинцах которые зарабатывают копейки и платят налоги на содержание зеленой мрази, посылает чартерные рейсы за проститутками
 показать весь комментарий
 
Юрий Бутусов
4 год ·

В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей. Известны три фамилии, тез, кто заболел после возвращения и тех, кто с ними контактировал - народные депутаты Шахов, Вельможный, жена замглавы Харьковского облсовета Скоробогача. Вельможный 16 марта посещал согласительный совет фракций Верховной рады. Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине. Но это хорошо, сейчас как раз и проверим, кто на что готов, все миллиардеры и миллионеры сидят как и мы в своих домах наедине с эпидемией и интернетом. Посмотрим, кто и как себя проявит в такое тяжелое время для страны. Надеюсь, все заболевшие и все, кто их знал, скинутся сейчас и помогут инфекционному отделению, это будет достойным поступком. Сейчас как в 2014-м - все в руках каждого человека, бери столько инициативы и поступков сколько можешь унести.

Дай Бог скорейшего выздоровления всем, кто заболел.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх