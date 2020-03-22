 Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой", - говорится в сообщении.

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Укринформ уточняет, что самолет вылетел в 00:15 по местному времени (23:15 по Киеву).

Отметим, что ранее из Стамбула вылетели два самолета с 291 украинцем на борту - в Киев и Одессу. Еще 38 граждан Украины отправились паромом из Карасу в Черноморск.

В то же время, в сообщении пресс-службы консульства Украины в Антилии говорится об ужесточении карантинных мер в Турции с 22 марта: "По решению Министерства внутренних дел Турции с 00:01 22 марта усиливаются карантинные меры связаны с COVID-19. Лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь), будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Пригласить такую ​​помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также, кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко-, английско-, румынско- и русскоязычные операторы".

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