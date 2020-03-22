 Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой", - говорится в сообщении.
Укринформ уточняет, что самолет вылетел в 00:15 по местному времени (23:15 по Киеву).
Отметим, что ранее из Стамбула вылетели два самолета с 291 украинцем на борту - в Киев и Одессу. Еще 38 граждан Украины отправились паромом из Карасу в Черноморск.
В то же время, в сообщении пресс-службы консульства Украины в Антилии говорится об ужесточении карантинных мер в Турции с 22 марта: "По решению Министерства внутренних дел Турции с 00:01 22 марта усиливаются карантинные меры связаны с COVID-19. Лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь), будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Пригласить такую помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также, кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко-, английско-, румынско- и русскоязычные операторы".
Тупорылые семядисетитрёхпроцентные жители экрана, вы сделали это вместе.
А к стати,я з узбеками работал,нормальные ребята-и сало едят,и водку пьют.Говорят-Аллах далеко,а здесь(Росия) можно.
Всех 3.14 зел,и белых,и красных,и петлюровцев,и немцев,и австрияк.
дупомоев к нам несет .
почти цитата
4 год ·
В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезду они общались с десятками людей. Известны три фамилии, тез, кто заболел после возвращения и тех, кто с ними контактировал - народные депутаты Шахов, Вельможный, жена замглавы Харьковского облсовета Скоробогача. Вельможный 16 марта посещал согласительный совет фракций Верховной рады. Из 10 установленных больных сейчас 5 на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы, где ранее богачи никогда не попадали, там обычные люди да уголовники из тюрем в отсеке для преступников. Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине. Но это хорошо, сейчас как раз и проверим, кто на что готов, все миллиардеры и миллионеры сидят как и мы в своих домах наедине с эпидемией и интернетом. Посмотрим, кто и как себя проявит в такое тяжелое время для страны. Надеюсь, все заболевшие и все, кто их знал, скинутся сейчас и помогут инфекционному отделению, это будет достойным поступком. Сейчас как в 2014-м - все в руках каждого человека, бери столько инициативы и поступков сколько можешь унести.
Дай Бог скорейшего выздоровления всем, кто заболел.