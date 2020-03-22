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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (839) Минздрав (2335) Ляшко Виктор (96) COVID-19 (1616) коронавирус (231)

 Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Главный санврач принял постановление "О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".

При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).

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После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.

Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.

Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:

  • установление медико-санитарного наблюдения в течение 14 суток за находящимися в самоизоляции;
  • контроль за соблюдением обязательств приехавшими из-за границы и подобное.

Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 01
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 02
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 03

Также читайте: Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран

Источник: https://censor.net.ua/p3183343
 
 
 Топ комментарии
 
В Великобритании власти приняли иные решения
1. Пенсионеров всех изолировали дома , нельзя посещать , передают продукты
2. Остальные ВНЕ зоны риска ходят на работу и могут переболеть в лёгкой форме

Зачем в Украине Чрезвычайный стан ? Шоб свои делишки с рашкой привернуть?
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Ну, еще последним 10 наверное успеете вручить...
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Как это будет на практике.
Приедет зараженный заробитчанин с Италии, распишется в этой бумажке, завернет в неё рыбу, приедет к себе в город, встретится с друзьями, развернул рыбу, они вместе выпьют под рыбку пивка и поговорят о том, что коронавирус не страшнее гриппа.
После того как пиво будет выпито, приезжий отрыгнёт и скажет - та хужэ не будет.
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Этими бумажками те кто приехал даже не подтираются они их сразу выкидывают...
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Не важливо, законом можна також підтертися, але якщо впіймають за порушення то буде покарання. Правда вони запізнилися з цими листочками, вже всіх кого треба було впустили, і епідемію не зупинити, лікарі на два тижня відстають від хвороби.
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кстати ...а где недоумок Ляшко с вилами ?
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В Великобритании власти приняли иные решения
1. Пенсионеров всех изолировали дома , нельзя посещать , передают продукты
2. Остальные ВНЕ зоны риска ходят на работу и могут переболеть в лёгкой форме

Зачем в Украине Чрезвычайный стан ? Шоб свои делишки с рашкой привернуть?
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Тут уже делишки не только внешние планируются судя по последним сообщениям
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Власть не понимает одного - выйдет молодежь , добровольцы . Просто не будут брать с собой пенсионеров
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Уже выходили, потом дружно заходили. Контрреволюция всегда побеждала благие намерения революционеров.
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То може доречніше поставити це питання до Італії? Або Польщі, Франції та Німеччини? Або Нідерландів та Швейцарії? Чи в них теж справи з рашею?
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Це вже не є правдою. Британська влада змінила підхід до боротьби з COVID-19 після того як у них померло за один день 53 людини що довело death toll до 220.
Очікується карантин та закриття усіх non essential бізнесів
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Доречі, британські лікарні працюють майже на 100% capacity
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Потому что в Британии нет ***** хрущёвок где в одной комнате живёт семья с двумя детьми, теща и собака ! И кого-то изолировать можно только на балконе или в туалете !
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А скільки їх привезли до цього? Тепер іщі-свіщі.Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев - Цензор.НЕТ 9856
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Как это будет на практике.
Приедет зараженный заробитчанин с Италии, распишется в этой бумажке, завернет в неё рыбу, приедет к себе в город, встретится с друзьями, развернул рыбу, они вместе выпьют под рыбку пивка и поговорят о том, что коронавирус не страшнее гриппа.
После того как пиво будет выпито, приезжий отрыгнёт и скажет - та хужэ не будет.
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так он уже приехал ...тебе дебилу написала ВНЕДРЯЕТ А НЕ ВНЕДРИЛА !!!
никто ничего подписывать не будет ..уже все приехали ..
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В этом деле спешка ни к чему, мнение веницианской комиссии необходимо услышать.
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Ну, еще последним 10 наверное успеете вручить...
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а какого х..я всю страну де факто отправили на карантин без всякого согласия? *******
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а еще их должны проверять, соблюдают ли они карантин
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Кто там?
А никого там - все уже тут!
Ку-ку!
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А через два роки після початку цієї епідемії зевлада стане трохи розумнішою🙄 Тільки от за цей час зебілів стане значно менше🐸
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В процентному відношенні(8%%)-
точняк!))
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Через два роки?Вобще ни кого не будет-ни белых,ни красных,ни петлюровцев.Будут одни рептилоиды.
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А про те, що зевлада "розумна, як моя жінка потім" ти не схотів говорити🤢
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Али,ну ты уже в возрасте,как и я.Ну шо ты ведешся на пархатую пропоганду?
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Влада Швейцарії повідомила, що станом на суботу, 21 березня, в країні виявлено 6100 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, що на 25% більше, ніж було за день до того. Окрім того, за добу також зафіксували 13 нових смертей, пов'язаних із коронавірусом; таким чином, їхня загальна кількість складає 56, повідомляє Reuters
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главное сделали все так вовремя, когда вирус уже распространился.
до этого всех завозили специально, шоб под шумок награбить побольше и оформить договорняки с террористами.
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А где Наказания за нарушение? Где разъяснения, за какие действия оно наступит?
Где и куда должны звонить соседи? Как должно быть обязательно помечено жильё и датой его начала, где болеет кто то, или на спец карантине из за контакта или приезда из за границы?
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это все настолько по идиотски выглядит! эти приехавшие заразят родных, а те пойдут в магаз и заразят еще продавцов, а те еще пол района. А судя по роликам с приехавшими, то они и никаких правил не будут исполнять и будут гулять и разносить коронавирус. Их нужно принудительно всех на границе сразу вести в изоляцию на 40 дней! А с такими мерами безопасности, как они предпринимают, то тут будет ад за пару дней! первый день будет 200, второй 1000, третий 15000 и т.д. за месяц будут миллионы заражены! Лукашенко правильно поступил сказав, что закрывает въезд для своих граждан за границей, и пусть там пройдут карантин и т.п. А наш дыбил наоборот всем больным сказал вернутся в Украину за 3 дня и заразить всех и вся. Урод просто тупорылый этот Зе! родителей пожилых люди все потеряют из за него! Он тупо своими действиями не предотвратил заражения Украины, а он по сути тот террорист, который нанес массированную атаку биологическим оружием по Украине!!! Будь он проклят этот урод хриплый!
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че ***** ?! ..они уже заехали ..что там внедрять ******** ?
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Кто и как занимается его исполнением , Закона, и где видео с арестом нарушителей? Чтобы видели как с ними должны поступить , за нарушение правил карантина! И не потом, когда уже поздно будет, а сейчас!
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Цензор.Нет - " Минздрав внедряет форму информированного согласия....."
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев - Цензор.НЕТ 3254
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Поезд уже ушёл . Несколько десятков тысяч заехало и разбежалось без всякого карантина . Это уже уголовно наказуемо должно быть . И как можно было реально обеспечить для всех карантин ?
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рука_обличчя....ну чому все це робиться на гальмах,карантин з 11 березня а постанова тільки21.
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Дії зебілів, що треба робити нагадують поведінку жирафів.
В стране жирафов первым должен смеяться самый длинношеий.
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Чи баобабний бабуїн...
Вам видніше..))
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Іншої відповіді і не чекав..
Тримайте бананус!))
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Ну хорошо , кто-то не подпишет эту бумажку и ...? Назад отправят ? Или в тюрьму сразу ?
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Це після того як завезли стільки тисяч? Дитячий садок. Вдають ніби вони працюють і приймають якісь важливі рішення.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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