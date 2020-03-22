 Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.
Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".
При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).
После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.
Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.
Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:
- установление медико-санитарного наблюдения в течение 14 суток за находящимися в самоизоляции;
- контроль за соблюдением обязательств приехавшими из-за границы и подобное.
1. Пенсионеров всех изолировали дома , нельзя посещать , передают продукты
2. Остальные ВНЕ зоны риска ходят на работу и могут переболеть в лёгкой форме
Зачем в Украине Чрезвычайный стан ? Шоб свои делишки с рашкой привернуть?
Очікується карантин та закриття усіх non essential бізнесів
Приедет зараженный заробитчанин с Италии, распишется в этой бумажке, завернет в неё рыбу, приедет к себе в город, встретится с друзьями, развернул рыбу, они вместе выпьют под рыбку пивка и поговорят о том, что коронавирус не страшнее гриппа.
После того как пиво будет выпито, приезжий отрыгнёт и скажет - та хужэ не будет.
никто ничего подписывать не будет ..уже все приехали ..
А никого там - все уже тут!
Ку-ку!
точняк!))
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/switzerland/
до этого всех завозили специально, шоб под шумок награбить побольше и оформить договорняки с террористами.
Где и куда должны звонить соседи? Как должно быть обязательно помечено жильё и датой его начала, где болеет кто то, или на спец карантине из за контакта или приезда из за границы?
В стране жирафов первым должен смеяться самый длинношеий.
Вам видніше..))
Тримайте бананус!))