 Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".

При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).

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После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.

Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.

Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:

установление медико-санитарного наблюдения в течение 14 суток за находящимися в самоизоляции;

контроль за соблюдением обязательств приехавшими из-за границы и подобное.







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