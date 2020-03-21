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 Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21:00 21 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья (ЦОЗ) получено всего 18 положительных результатов на COVID-19.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, новый коронавирус подтвержден у 10 человек из Черновицкой, одного - из Житомирская, двух - из Киевской, одного - из Донецкой, двух - из Ивано-Франковской областей и двух - из Киева.

Также исследования проводят региональные лаборатории. Они обнаружили:

  • Черновицкая - 15
  • Днепропетровская - 2;
  • Житомирская - 1;
  • Львовская - 1;
  • Киевская - 2;
  • Тернопольская - 1;
  • Киев - 7, из которых 6 - за эти сутки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

Количество летальных исходов не изменилось - 3.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине 01
Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине 02

Также читайте: В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/p3183327
 
 
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Зебилы, Порошенко закупил аппараты ИВЛ, а ваш зебил что сделал?
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Зебилы, Порошенко закупил аппараты ИВЛ, а ваш зебил что сделал?
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а вислюк отложил себе "на шаурму" 17 млрд.грн и держит их... для поездок в Оман..
"некогда думать стратегически!"(с)зе!лох-42
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мы слышали рапорты власти как и когда и сколько вывозят-привозят в эти дни людей, а как их протестировали кто слышал? Или в обсервации помещали?
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Список медикаментов, аппаратуры и других предметов борьбы с эпидемией, закупленных студией квартал 95 и зеленским в.а.Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине - Цензор.НЕТ 146
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це в районі Індустріального мосту, біля ТЦ "Аркадія"

На днях один из студентов Киевской муниципальной академии музыки им. Глиэра был доставлен в Александровскую больницу с подозрением на коронавирус, а студенты академии, которые проживали вместе с ним в общежитии, стали заложниками карантина. Об этом сообщает Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП).
Сообщается, что 70 студентов - жителей общежития академии, из которых 26 иностранцев и 44 украинца, оказались на карантине без возможности выйти в магазин и аптеку.
Один бывший студент академии передал им еду, но она уже заканчивается.
«Просим промышленников и предпринимателей, производящих продукты питания, помочь будущим музыкантам. Продуктовые наборы из расчета на 70 человек (очень желательно, чтобы там были мясные изделия, пельмени) просим завезти в вестибюль общежития по адресу: Киев, ул. Дашавская, 22. Контактные лица: председатель студенческого комитета Екатерина Зиновьева 0 (96) 595 28 61, комендант общежития Мария Григорьевна Андрущишин 0 (96) 300 13 30», - говорится в сообщении.
УСПП обращается к Киевской городской государственной администрации с просьбой взять под контроль данную ситуацию и помочь студентам и другим группам людей, которые попали на карантин.
Ранее «Журналист» сообщал, что люди забросали камнями маршрутку за то, что водитель придерживался карантинных правил.
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Почекай трішки. Можливо вірус зламає зуби об зєбілів. Там ще невідомо хто з них простіший.
Для чогось же нам стрільки зєбілів були послані.
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як правило, багато баранів - це до великого бенкету
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Кожному зебілу помаже лоба зельонкою.
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порошенко не закупив , а лише дав гроші на ремонт цих апаратів .
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І крім того з 10 відремонтували поки-що тільки 2. А міг і закупити 20-30 нових.
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В "Фонде Порошенко" сообщили, что также закупили комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.
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новых нет в наличие, будут только через 2-3 месяца, так что спасибо Пороху, что нашел возможность отремантировать, это сейчас очень важно для простых людей.
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простим людям вони не дістануться, не переживай
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а никто про зебилов и не говорит)) МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 4197
некошерно зебилам пользоваться аппаратами, отремонтированными "бОрыгой" МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 4197
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А писали ,что на борту украинского военного транспортника из Китая везут 10 ИВЛ. Наверно обманули.Не то что Порошенко.
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я не знаю, где писали, если китайцы добровольно поделились, то это не говорит о том, что ИВЛ есть в свободном доступе для покупки, я читал информацию о том, что преобрести сейчас негде, только под заказ и готово будет не ранее 2-3 месяцев.
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Та й на тому спасибі . Конхветерії рошен працюють , попри все , так шо має ще на шось розщедритись .
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...ну извини, я не знал, что ты так близко с ним знаком
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а сколько тебе вислюк оманський будет выплачивать за карантин?))
МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 5968
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...предсказать тебе твое будущее? МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 1999
МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 2676
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и тут зебилы соврали.. не 2, а 10) и УЖЕ отремонтированных)
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/20/7244450/
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В "Фонде Порошенко" сообщили, что также закупили комплекты реанимации, которые в ближайшее время отправят в областные центры.
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Для своего выводка? За украденные у народа бабки? "Спасибо", тварь!
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стоимость апаратов ивл заложена в стоимости рошеновских конфет.


ахметов так 6 лет сепарам в прифронтовой зоне подарки шлет. за свет главное вовремя платите.
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Не закупил, а дал деньги на ремонт 10-ти ИВЛ.
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Той Харківський захворів в Києві і зараз там лікується, тому пішов у Київську статистику
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разучивает текст - он так сразу не может... кроме того выходной + с Эрикой нехорошо как то вышло.... но... а вдруг он на велосипеде решил прокатится , так сказать посмотреть обстановочку, побыть на выходных поближе к народу, посмотреть как там на остановках - нет ли ажиотажа?
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у нас с 8 показывают + 3, а при таком количестве вернувшихся и при отсутствии тестов до недавнего времени как можно строить графику
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якщо вірити владі - привозили лише здорових.
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Шось незрозуміла арихметика виходить . А де ще ? . ))
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Йшов третій місяць епідемії в Україні. Майже всі переболіли і придбали імунітет. І тут дібіли почали вести статистику...
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ЗЕбилы нужно ещё больше турыстов и гастеров завезти в Украину..и как любит ЗЕкловун сразу с самолёта их по домам распустить.
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А причем здесь реформаторы? Реформу медицины только начали, а после прихода зе-команды и вовсе остановили.
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ну не надо так уж...никто сам себя реформировать никогда не будет.и медицина тоже...
реформы должны проводить политики.для того и была в моз уляна супрун,которая зелебобикам не нравилась до коликов.
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де статистика по возрастным категориям?
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, среди больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2:
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %
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Чим більше буде тестів, тим більше буде заражених. Доведено Україною.
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Врут на 21.00 ........................В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса
Новости » Коронавирус 21.03.2020 - 15:38
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Тобто тестують лише тих, що були за кордоном ???
Здуріли геть, чи шо ?
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Все одно всіх не перетестують. Тому всім треба меньше безпосередньо контактувати з іншими.
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зеленые отрапортовались - дерьмо собачье всем на уши....
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Зеленский везёт из Китая 10 миллионов тестов.


Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине - Цензор.НЕТ 587
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Николаевская область отсутствует в перечне пострадавших из-за того, что по словам начальника городского управления охрану здоровья Ирина Шамрай, оборудование по выявлению короновируса, придет в регион, через 35 (!) дней...
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Повезло вам,у Вас теперь 35 дней небудет короновируса.
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а от у корейцев северных вообще нема зараженных - бо в чуть шире приоткрытый рот и пуле залетать легче...
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На канале 1+1 обнаружен кварталовирус,при просмотре 15 минут мозг превращается в зеленую жижу.Будьте внимательны.
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Су ка зеленая никак хотя бы Киев не закроет.... Мало того, что свозят нам заразу со всей Европы, так ещё и со всей Украины прут. Ждет, наверное, чтоб было, как в Ухани. Только потом введет ЧС и закроет город. МРАЗЬ.
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ЗЕнаркоман все продумал,Майдана захотели,сейчас как накидает ЗЕмудило короновируса по Киеву ***** покажется детской площадкой.
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Людей. всех вывезенных из заграниц в эти дни тестировали где - там перед вылетом и здесь по прилету?
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Власть когда получит о них ответ ? И откуда ?
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А толку от этих тестов перед вылетом или по прилету если никто не на карантине? Каждый человек вернувшийся в страну из стран заражённых этим вирусом должен рассматриваться как потенциальный заражённый до тех пор, пока по истечению карантина не подтвердиться обратное. Не знаю какие тесты использовали, но у меня в больнице нужно ждать результат до 6-7 дней. А за этот промежуток времени пока пациент с подозрениями на вирус изолирован и проходит лечение, мы ведём ежедневно списки контактирующих лиц ( в данном примере это персонал больницы).
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ой, здається мені, що як відчують українці агресію коронавірусу, то забудуть про російську агресію )) для прикладу гляньте на Італію )
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до речі.. короновірус - зеленого кольору...
так шо - НЕ забудь, ні про російских вошей, ні про зелених гнид
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та що, що зеленого? думаєш, тебе не візьме тепер, зебіку?
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Якщо брехатимуть в звичайному режимі, то кількість щодобово подвоюватиметься!
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интересно, главзебил, хоть копейку на борьбу с коронавирусом пожертвовал? Ну, хотя бы с отката за вывоз масок?
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главзебил, та кто тебе даст откат за продажу масок! кто ты такой? ты всего лишь зебил, хоть и главный МОЗ підтвердило ще 7 випадків COVID-19, загалом - 47 хворих в Україні - Цензор.НЕТ 1805
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Бісять такі дані! На сьогодні в Києві зареєстровано 7 (!) нових випадків захворювання! Всього 10 (!) хворих людей. Забрехались вже зовсім

Друзі! В Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус.
Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років.
Загалом, на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.
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"Всего фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких."
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І де вони взялись ?
Нас же запевняли, що всі здоровими приїхали.
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Зараз же потрібно всіх прибулих викликати на тестування.
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Про яку статистику може йти мова при відсутності тестів та діагностичного обладнання? Шляшковірус щось ляпнув і це вся статистика.
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сегодня 1+1 в "Украинских сенсациях" в наглую распространял фейки о коронавирусе (в том числе видео замертво падающих китайцев, чего при ОРВИ в принципе не бывает, много неверных статистических данных): явно подготавливают зебилов к тому, что коронавирус объявят виноватым во всех бедах...
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