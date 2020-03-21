 Минздрав подтвердил еще 7 случаев COVID-19, всего - 47 заболевших в Украине. ИНФОГРАФИКА

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ, новый коронавирус подтвержден у 10 человек из Черновицкой, одного - из Житомирская, двух - из Киевской, одного - из Донецкой, двух - из Ивано-Франковской областей и двух - из Киева.
Также исследования проводят региональные лаборатории. Они обнаружили:
- Черновицкая - 15
- Днепропетровская - 2;
- Житомирская - 1;
- Львовская - 1;
- Киевская - 2;
- Тернопольская - 1;
- Киев - 7, из которых 6 - за эти сутки.
Количество летальных исходов не изменилось - 3.
Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.
"некогда думать стратегически!"(с)зе!лох-42
На днях один из студентов Киевской муниципальной академии музыки им. Глиэра был доставлен в Александровскую больницу с подозрением на коронавирус, а студенты академии, которые проживали вместе с ним в общежитии, стали заложниками карантина. Об этом сообщает Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП).
Сообщается, что 70 студентов - жителей общежития академии, из которых 26 иностранцев и 44 украинца, оказались на карантине без возможности выйти в магазин и аптеку.
Один бывший студент академии передал им еду, но она уже заканчивается.
«Просим промышленников и предпринимателей, производящих продукты питания, помочь будущим музыкантам. Продуктовые наборы из расчета на 70 человек (очень желательно, чтобы там были мясные изделия, пельмени) просим завезти в вестибюль общежития по адресу: Киев, ул. Дашавская, 22. Контактные лица: председатель студенческого комитета Екатерина Зиновьева 0 (96) 595 28 61, комендант общежития Мария Григорьевна Андрущишин 0 (96) 300 13 30», - говорится в сообщении.
УСПП обращается к Киевской городской государственной администрации с просьбой взять под контроль данную ситуацию и помочь студентам и другим группам людей, которые попали на карантин.
Ранее «Журналист» сообщал, что люди забросали камнями маршрутку за то, что водитель придерживался карантинных правил.
Для чогось же нам стрільки зєбілів були послані.
некошерно зебилам пользоваться аппаратами, отремонтированными "бОрыгой"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/20/7244450/
ахметов так 6 лет сепарам в прифронтовой зоне подарки шлет. за свет главное вовремя платите.
реформы должны проводить политики.для того и была в моз уляна супрун,которая зелебобикам не нравилась до коликов.
- более 80 % перенесли легкую форму COVID-19;
- 14 % было тяжелое течение болезни;
- состояние 5 % оценивалось как критическое;
- скончалось лишь 0,2 % пациентов младше 49 лет,
- среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 %.»
Новости » Коронавирус 21.03.2020 - 15:38
https://youtu.be/xzsPm7BUOwQ
Здуріли геть, чи шо ?
так шо - НЕ забудь, ні про російских вошей, ні про зелених гнид
Друзі! В Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус.
Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років.
Загалом, на сьогодні в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.
Нас же запевняли, що всі здоровими приїхали.