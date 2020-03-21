 Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, около 5 часов вечера она пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине. Сначала пошла к овощным полкам, затем - к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.
По информации издания RTL, канцлер, которую постоянно можно встретить в этом супермаркете, была одета в свой привычный синий брючный костюм. По данным издания, сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти невозможно.
Напомним, Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении. Также всех немецких граждан просят воздержаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.
Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей.
нет никакого указа,нет постановления рады.
все незаконно.
То не наше перелякапне ЗЕ, яке їздить в супроводі охорони на 35 автівок.
например: метеорит 28 апреля...четыре км в диаметре и недалеко от луны
Пример - это не выходить с работы. Тогда будет пример работодателям переводить предприятия на казарменный режим. Или в одном помещении, а если такого нет, то обеспечить развозку.
зебилы, ваша Вошьдь - вторая после хйла