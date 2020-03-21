 Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, около 5 часов вечера она пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине. Сначала пошла к овощным полкам, затем - к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.

По информации издания RTL, канцлер, которую постоянно можно встретить в этом супермаркете, была одета в свой привычный синий брючный костюм. По данным издания, сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти невозможно.

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Фото: SplashNews.com

Напомним, Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении. Также всех немецких граждан просят воздержаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей.

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