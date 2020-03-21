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 Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет. ФОТО

Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжает самостоятельно ходить в супермаркет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, около 5 часов вечера она пришла в супермаркет Hit Ullrich в Берлине. Сначала пошла к овощным полкам, затем - к деликатесам. Меркель сама наполнила тележку для покупок (включая вино, мыло и туалетную бумагу), потом положила их на ленту на кассе и расплатилась картой.

По информации издания RTL, канцлер, которую постоянно можно встретить в этом супермаркете, была одета в свой привычный синий брючный костюм. По данным издания, сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек

Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет 01
Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет 02
Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет 03
Фото: SplashNews.com

Напомним, Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении. Также всех немецких граждан просят воздержаться от поездок, которые не являются абсолютно необходимыми.

Федеральные и местные органы закрыли школы и многие общественные места, однако не смогли ограничить передвижение людей.

Также читайте: Мы не знали большей проблемы со времен Второй мировой войны, - Меркель о коронавирусе

Источник: https://censor.net.ua/p3183314
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли, фото Блазня з супермаркету запостіть будь ласка! Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет - Цензор.НЕТ 8912
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давненько убийцу Эрики на велосипеде, проезжающим мимо остановок общественного транспорта не видно!
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Мама Римма, наверное, тоже в АТБ в очередях толчётся.
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бубочка молодой а вот порошенко в группе риска
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а он и на фронте от группы риска не сачковал.и в армии честно отслужил.в отличие от четырежды уклониста.
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давай,запости указ о чп,введенном шмарклей...
нет никакого указа,нет постановления рады.
все незаконно.
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в рашке ты будешь а не я
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я бы не был так уверен...смотря как ситуация сложится .можешь и ты оказаться
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Сейчас в группе риска ты окажешься😂🌷
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непонятно. по местечковым данным возраста заболевших идут почти нос в нос.
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Ну тим більше молодий не має боятися в маркет йти!
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І нічого дивного в цьому немає.
То не наше перелякапне ЗЕ, яке їздить в супроводі охорони на 35 автівок.
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Когда заболеет пусть начинает ходить в Кремль. Несмотря на распространение COVID-19, Меркель продолжает сама ходить в супермаркет - Цензор.НЕТ 323
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кличко вместо него, периодически...ляшко, один раз...кернес на двуколке
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беспечно...такое впечатление, будто коронавирусом прикрывают чтой-то страшное..
например: метеорит 28 апреля...четыре км в диаметре и недалеко от луны
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говоришь, с прошлого года газеты предупреждают?
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Россия готовится к нападению на Турцию.Карантин не нужен.Эрдоган готовит ответный Ятаган
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К сожалению, народ неправильно воспримет эту информацию, мол, Меркель ходит - и мы будем ходить. Не раз в неделю, а каждый день. А другие - не каждый день, а три раза в день...
Пример - это не выходить с работы. Тогда будет пример работодателям переводить предприятия на казарменный режим. Или в одном помещении, а если такого нет, то обеспечить развозку.
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а вона не боїться, що Голобородько ззаду на велосипеді сумку вирве?
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от тобі і "демократія": найвеличніший лідер їздить на велосипеді, а хвашистка на гольфі розсікає!
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До чего канцлера демократия довела. Приходится самой по супермакетам ходить. Ничего Меркель не понимает в канцлерской жизни. Не то что "наше всё" - одних машин в кортеже 25 штук. Вот это я понимаю уровень!
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Меркель, в отличие от наших придурков с обеих сторон, отлично понимает, что делает и не меняет воззрений вот уже месяц.
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Думаю,что ***** на это не способен.Браво,фрау Штази!
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чем мельче фюрер, тем больше у него страхов и охраны..
зебилы, ваша Вошьдь - вторая после хйла
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Меркель понимает, что теоретически находится в "группе риска", но она так же знает, что корона - обычная сезонная простуда, которая никогда ее не "брала" =)
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Одна из структур, которая занимается национальной безопасностью, находит для своих граждан тесты на коронавирус, а вторая автопарк обновляет. Угадайте, какая из них наша?
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У Владимира Александровича Зеленского видимо дар предвидения . Надеюсь все заметили что почти сразу после инаугурации он в общественных местах старался появляться при минимальном количестве окружающих . Охрана не считается так как она проходила постоянный медицинский контроль . Особенно заметно это было при возложении цветов на праздничных или траурных мероприятиях . Так вот он предвидел эпидемию / но не знал точной даты / и старался соблюдать режим самоизоляции . Он боится не людей а просто опасается заразится вирусом . Теперь понятно почему в рабочем кабинете Мендель в халатике - просто перед встречей с Президентом проходит ежедневный медицинский контроль .
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Порошенко тоже сам ходе в іспанські супермаркети, в отлічіі от зебіла!!
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зато у наших правителей, слуги лакеи горничные няни водилы повара жопоподтиральщики удовлетворильщики и тд. а после, еще и пожизненная обслуга для БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!! полуаеться, руководитель самой могучей экономики европы, просто ПШИК. по сравнению с нашими царями.
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