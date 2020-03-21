 СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба СБУ сообщает на странице в Facebook.
"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн. В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.
свічка@svecha62
Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза"
Нормальною мовою:
(где?) На Закарпатье СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок.
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?
Вірус виявиться не такою вже й великою проблемою в порівнянні з зусиллями які потрібні будуть, щоб сколупнути зє.
ну уже лучше....
Психолог ДалайЛамы
Как же мило наблюдать, как зелебобики, на говно исходившие от "торговли на крови", отмазывают власть в постах про украинские маски в Испании.
А шо такое, а шо нельзя?
А это не такие маски, а это до карантина, раньше можно было,
а при чем тут нефедов,
а при чем тут зеленский.
Тьху
В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов). https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811880815559329&id=100002123135703
На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция
Это повтор или ещё +80?