EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3644  36
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) СБУ (14475) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную попытку вывоза из страны 80 тысяч респираторных масок, запрещенных правительством к экспорту в условиях карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба СБУ сообщает на странице в Facebook.

"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, в таможенную декларацию нарушители внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет более 3,4 млн грн. В рамках производства, открытого по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 01
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 02
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 03
СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье 04

Источник: https://censor.net.ua/p3183301
 
   
 Топ комментарии
 
заголовок якийсь сєпар писав СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2661
 показать весь комментарий
 
Дитячий письменник@chemodanov_di 2 ч
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1227
 показать весь комментарий
 
Ви тільки подивіться шановні українці як ці ЗЕпадлюки себе "палять"!!! З цієї накладної видно що вони ці маски продали по 2.5 гривні за штуку і це не марлеві маски а маски-респіратори 3 класу які захищають навіть від радіоактивної пилюки! "Прікол" достойний 95 кварталу - маска найвищого ступеню захисту дешевша за просту марлеву пов'язку!!! І тепер той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн. іспанцям по 2,5 а Вам по 100!!! Здихай, скот! А останнє віддай за маску по астрономічній ціні. ЗЕбанді "прібарахлітса" надо!!! По 2,5 гривні для того щоб з такої ціни було сплачено мито. "Успіхи в боротьбі з контрабандою"!!!

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4782
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


свічка@svecha62





Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
 показать весь комментарий
 
Не удивлюсь, что это фирма Моники Зеленски
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому, пора бы уже не только красоваться на экранах ТВ, но и усилить уголовную отвественность за вывоз запрещенных товаров. Это же просто беспредел в стране, никто ничего не празднует, творят что хотят.
 показать весь комментарий
 
 
Многа букафф: Зеле пора сидеть, а лучше висеть.
 показать весь комментарий
 
 
из Украины на Закарпатье? Зебилы собираются сдавать Закарпатье Венгрии?
 показать весь комментарий
 
 
останнім часом спостерігаю зміну у стилях будування речень, тому така каша виходить. чи то шокла чудить, чи то у журналістів новий таракан вивівся як вірус.
 показать весь комментарий
 
то просто заголовок по-дибильному написано.... Гена, давай по-новой
"На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза"
 показать весь комментарий
 
Оригинал: СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок (куда?) на Закарпатье.
Нормальною мовою:
(где?) На Закарпатье СБУ пресекла попытку вывоза (куда?) за границу 80 тысяч респираторных масок.
 показать весь комментарий
 
 
пресекла конечно! изьяла, чтото себе а остальное экспортировала- покупателей на такой товар - хоть отбавляй
 показать весь комментарий
 
Дитячий письменник@chemodanov_di 2 ч
Як гадаєте, ті "люди", що продали весь запас масок, зможуть стримати себе, аби не продати всі запаси зерна та крупи?

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 1227
 показать весь комментарий
 
 
Наконец-то Обама и Меркель смогут сходить в нормальный туалет. СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 4155
СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9443
 показать весь комментарий
 
 
зє - це другий путєн. Так само як путєн скиглив, що він просто проходив повз і так склалося. Один термін. Багато працюю. Надзвичайний стан.
Вірус виявиться не такою вже й великою проблемою в порівнянні з зусиллями які потрібні будуть, щоб сколупнути зє.
 показать весь комментарий
 
то есть не тока девок по притонам петрушить?
ну уже лучше....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты уже все зеркала перестрелял. СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 3862
 показать весь комментарий
 
Ви тільки подивіться шановні українці як ці ЗЕпадлюки себе "палять"!!! З цієї накладної видно що вони ці маски продали по 2.5 гривні за штуку і це не марлеві маски а маски-респіратори 3 класу які захищають навіть від радіоактивної пилюки! "Прікол" достойний 95 кварталу - маска найвищого ступеню захисту дешевша за просту марлеву пов'язку!!! І тепер той самий респіратор в Україні вам продають по ціні від 100 грн. іспанцям по 2,5 а Вам по 100!!! Здихай, скот! А останнє віддай за маску по астрономічній ціні. ЗЕбанді "прібарахлітса" надо!!! По 2,5 гривні для того щоб з такої ціни було сплачено мито. "Успіхи в боротьбі з контрабандою"!!!

СБУ пресекла попытку вывоза за границу 80 тысяч респираторных масок на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4782
 показать весь комментарий
 
 
Ну звісно. В Іспанію вивіз не встигли попередити, бо по борделям гуляли, то хоч якийсь результат треба відразу показати.
 показать весь комментарий
 
 


Психолог ДалайЛамы

Как же мило наблюдать, как зелебобики, на говно исходившие от "торговли на крови", отмазывают власть в постах про украинские маски в Испании.
А шо такое, а шо нельзя?
А это не такие маски, а это до карантина, раньше можно было,
а при чем тут нефедов,
а при чем тут зеленский.
Тьху
 показать весь комментарий
 
 
Где 80 тис масок и 900 тонн Развод для зебилов СБУ запобігла спробі вивезення за кордон 80 тисяч респіраторних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6398
 показать весь комментарий
 
 
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев призвал снять с России санкции, введенные за агрессию против Украины, под предлогом распространения коронавируса.
В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение Целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов). https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811880815559329&id=100002123135703
 показать весь комментарий
 
да уж... маска...какое сложное изделие....**...ь копать....(( присекать конечно нужно жуликов ясно! тварям непонятно что карантин! но с другой стороны, да на**аште уже этих масок срочно заказ на фабрику и круглосуточно на**аште их так чтобы всю страну и европу одеть в них!. а европа вместо труселей и другого хлама сама бы уже нашила этого ширпотр**а -хлама давно! любая бабка . любой школьник может их шить....маска....маски......ааааа......контрабанда....аааа.... такого гавна не могут наштамповать пару вагонов и закрыть масочную тему...(( пятак цена той маске и материалов и труда на её изготовление...((
 показать весь комментарий
 
 
к стати АЛИ ЭКСПРЕС интернет магазин продаёт их по 6.50 грн за штуку...мне от них на почту смс приходила с предложением заказать.150 штук в пачке! вот такие дела....((
 показать весь комментарий
 
 
20.03.20 21:08
На Закарпатье правоохранители пресекли попытку вывоза 80 тысяч медицинских масок за пределы Украины, - Нацполиция
Это повтор или ещё +80?
 показать весь комментарий
 
я не пойму этой страной еще кто-то управляет??? где центральные органы власти? при всей моей нелюбви к Филатову в части его высказываний про центральную власть согласен абсолютно...
 показать весь комментарий
 
Соевый лекторат как обычно мародерничает.
 показать весь комментарий
 
 
Чего мы ждем ? Пока аппаратуру из больниц и врачей контробасом повывозят ?В этой стране найдется хоть один сбушник или погранец который при попытке к бегству пару мародеров пристрелит ?
 показать весь комментарий
 
в аптеках все одно масок немає...визіть маскі в Європу це так патріотично.... весь світ в масках тільки українцям сказали що маски нам не допоможуть...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх