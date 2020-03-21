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 На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабный механизм поставки военной продукции для авиатехники отечественных оборонных предприятий в Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках многоходовой операции оперативники спецслужбы установили, что к функционированию сделки причастны более 20 участников. Организаторы задействовали коммерческие структуры, в том числе фиктивные, в Украине, странах ЕС и РФ. Среди участников группировки были представители криминальных кругов, занимающихся контрабандой.

По реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения. По информации следствия, для проведения этих сделок злоумышленники привлекали должностных лиц МО Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку". Затем незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 01

Организаторы сделки также задействовали инструмент фиктивной внешнеэкономической деятельности. Военную продукцию предприятий Укроборонпрома с оформлением всех необходимых разрешительных документов дельцы официально перемещали в страны ЕС, откуда по поддельным документам реэкспортировали в РФ.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 02

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На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 03
На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 04

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали одного из активных участников преступной группы на территории Двуречанского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 05
На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения, документы оффшорных и фиктивных компаний, банковские платежные карточки, а также средства, возможно добытые преступным путем.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике 07

Сейчас двум участникам группы следователи Управления СБУ в Харьковской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Готовятся сообщение о подозрении другим участникам группы по статьям 263, 333, 201 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3183298
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленые мародеры продают нашу военную текхику кацапам На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 8323 Не удивлюсь если скоро у нас ещё и джавелины заберут чтобы они не оказались в руках мирных шахтеров Донбасса
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...и опять Порошок барыжничаеть...да плесень?..и в не в дом тащит, а из дома..ну не суки же* На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 7028
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Чтоб вы понимали, цена одной маски FPP3 проданной для Испании ~2грн.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 4072
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Зеленые мародеры продают нашу военную текхику кацапам Не удивлюсь если скоро у нас ещё и джавелины заберут чтобы они не оказались в руках мирных шахтеров Донбасса
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Интересно кто ответит за эти схемы и получат ли эти мародеры хорошие сроки за свои антиукраинские действия.
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Не удивлюсь, если накажут тех, кто эту операцию спланировал и провел.
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Естественно, в Крыму у него есть заводы. Олигархат красиво говорит одно, а делает другое и это уже давно нужно понять всем.
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Зеленые мародеры не только защитными масками мародерят уже на военнную технику перешли
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видать, неспроста сбу в харькове еще вчера занялась борделями,- уже сегодня вышли на поставку приборами...
а занимались бы масками, то с носом и остались бы...с прикрытым носом
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Таки да, до всех руки не дошли поменять, еще остались нормальные сотрудники.
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Где-то далеко заплакал Свинарчук. На Харківщині СБУ блокувала схему поставки в Росію приладів до військової авіатехніки - Цензор.НЕТ 3161 Он-то дурак покупал и привозил. А оказывается надо было наоборот.
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хороший ПЕСик, складно тявкаешь, скушай рошенку ! )
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...и опять Порошок барыжничаеть...да плесень?..и в не в дом тащит, а из дома..ну не суки же* На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 7028
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Без пети ни дня не можешь?
Высшая доблесть холопа - защита своего барина!

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Вот ты ж тварь бемозглая необучаемая,ты кем работаешь охранником или бетонщиком?
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Чтоб вы понимали, цена одной маски FPP3 проданной для Испании ~2грн.

На Харьковщине СБУ блокировала схему поставки в Россию приборов к военной авиатехнике - Цензор.НЕТ 4072
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Саме так. Цинічні, злодійкуваті ЗЕмародьори. Накладна на 100 000 респіраторів вивезених в Іспанію, що виклала "Нова Митниця", щоб спростувати "фейк". Вказана ціна на партію - 7500 дол. ділимо 7500 дол на 100000шт. Отримуємо ціну за 1 респіратор 3 класу захисту 2 гр.
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"дельцы закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения." це як?
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"Ахренеть" - оце так супернанопросунута технологія... Кацапи вже прості інфрачервоні патрони робить нездатні, які не набагато складніші, за конструкцією, від мисливських, чи сигнальних, для "ракетниці"?!!!
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"Ахренеть" - оце так супернанопросунута технологія... Кацапи вже прості інфрачервоні патрони робить нездатні, які не набагато складніші, за конструкцією, від мисливських, чи сигнальних, для "ракетниці"?!!!
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почему не используют законы военного времени? к стенке всех 20 чел и конец махинациям
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Контакторы делают в Чебоксарах, видимо просто в Украине они никуда не ставятся.
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Особливо вразили "разйоми" 2РМД 32 КУН ......... зроблені десь в 80х в Камєнськ Уральському . То підсунуть лампи 6С33С родом з 60х для фанатів "лампового звуку" ,то 2РМД з 80х , то іржаві патрони , просто якісь колекціонери ретро .
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