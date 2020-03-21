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 "Базар - это святое?": Продуктовый рынок в Боярке, на который идут в основном пенсионеры, открылся, несмотря на карантин. ФОТО

Продуктовый рынок в Боярке Киевской области открылся, несмотря на карантин из-за коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пользователь Валерий Ющук.

"Карантин, говорили они, главное в подъезде попшикать для запаха, кофейни закрыть и чтоб в аптеках и "Ощадбанке" не больше, чем по три за раз. А базар это святое для боярчанина да Alexandr Zarubin? Люди, которые работают на нем, не стационарно это делают, поэтому уже могли потенциально, что-то привезти и повезут куда-то от нас что-то. Категория населения (учитывая цены там), которые туда идут, - это люди из группы риска - пенсионеры и пожилые люди. Обрабатывать дезсредствами рабочие места там, еще труднее! Неужели невозможно принять меры!", - написал он, опубликовав фотографии базара.

Базар - это святое?: Продуктовый рынок в Боярке, на который идут в основном пенсионеры, открылся, несмотря на карантин 01
Базар - это святое?: Продуктовый рынок в Боярке, на который идут в основном пенсионеры, открылся, несмотря на карантин 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3183297
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы чего ожидали? Бабушкам нужно как-то выживать потому что на ваши пенсии по 60-80$ невозможно выжить
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Чем это отличается от супермаркетов, которые работают в 3 смены и ни один не закрылся?
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..хачи бизнэс идэлают..баушки-для прикрытия.. "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин - Цензор.НЕТ 9129..менты, позакрывайте их нах или на родину...за*бала эта чернота киевские рынки..и все остальные злачные места.. "Базар - це святе?" Продуктовий ринок у Боярці, який відвідують переважно пенсіонери, відкрився попри карантин - Цензор.НЕТ 4048..
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На базарі безпечніше ніж в магазині. Природна вінтеляція і немає такого скупчення людей. Думаю, що перш ніж закривати всі ринки, необхідно було проаналізувати кожен. Деякі треба було не закривати, а деякі із тих, що закрили, відкрити.
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Согласен, например рынки в виде одного ряда вдоль дороги относительно безопасны. А если бы мы были как немцы - можно и вовсе без продавца работать: взял картоху, оставил в коробочке деньги и поехал, данке шен !
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Если не считать того, что все началось на рынке в Ухане - то можно было бы тебе поверить.
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Правильно, тут базари не закривають, там вітер видуває віруси.
Найнебезпечніша прохолодна, волога погода, туман - віруси себе добре почувають при такій погоді.
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Для многих малых городков это чуть ли не единственные источники продовольствия. Это в крупных городах через каждый квартал если не метро то ашан или новус. В маленьких все очень печально...
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Все правильно. Тих кому пох... на своє здоров'я немає чого жаліти. Забере так забере їх вірус!
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А чего конкретно хочет этот Валерий Ищук? Чтоб пенсионеры выздыхали без продуктов и жить не мешали? В Киеве вон тоже закрыли рынки, сегодня первый день ем черствый хлеб из супермаркетов, нифуроксазидом запаслась, большое нахрен спасибо!
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Там на святом месте и хоронить их будем.
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