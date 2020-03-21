 COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, такие нововведения предусмотрены распоряжением чиновника, которое он подписал 20 марта.
Согласно документу, с 20 марта патрульные полиции поручили полностью перекрыть движение транспорта на въезде/выезде из Черновцов. Кроме того, начальнику городского коммунального предприятия "Миськшеп" поручено на время перекрытия установить строительные блоки с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов и соответствующие дорожные знаки для объезда участка.
A Coronavirus Explosion Was Expected in Japan. Where Is It?
Голос Америки
@GolosAmeriki7 ч
Ученые назвали лекарства, помогающие побороть коронавируc: противовирусные препараты, использовавшиеся для борьбы с лихорадкой Эбола и атипичной пневмонией, помогли вылечить тяжелых пациентов.
черновцы, вскоре могут оказаться не так страшны, как лугандоновская клоака, когда вирус и паника полностью охватит тех независимых в их аршлохе и с их медициной. они и нах никому уже сегодня из здавомыслящих не нужны, те полезут. куда? в родной их райсхраша рай? так там по линии границы уже выставлены корпуса рашских армейских загранотрядов, которые по дедовски будут отсекать всех, и шахтёров и гражданских. остаётся только другое направление, где "они же наши люди!", которых уже сегодня сивухи и его близкие сотоварищи обсцыканы готовы принять "на лечение". вот тогда полезут уже не потенциально опасные, а реально уже тяжелобольные и не только вирусом, но и всем "букетом собранным за годы независимости". а если ещё и пропихнут их "субьектность",.......... вот куда уже сегодня надо массово бетонные блоки блоки завозить и "косторезы гитлера" на них устанавливать.
Вся беда в том, что эта шобла сознательно доводит Украину до ручки.
Вірус передається не від автотранспота до людини, а від людини до людини. Можна поставити шлагбаум і 2 поліцейських.
Через бетонний блок пожежна машина, швидка допомога або поліція не зможуть проїхати.
Вже прочухали розповсюдження віруса, він вже є майже всюди. Зараз проблема в тому, щоб зараження були не одночасово. Тому що деякі хворі потребують апаратів штучного дихання і групи анестезіологів і реаніматологів. Тому це треба розтягти в часі. Щоб це не було одномоментно.
А те, що від віруса вже не забезпечитись, вже факт. В багатьох людей він проходить навіть безсимптомно.
Не хотят жить, как все живут?