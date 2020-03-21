 COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, такие нововведения предусмотрены распоряжением чиновника, которое он подписал 20 марта.

Согласно документу, с 20 марта патрульные полиции поручили полностью перекрыть движение транспорта на въезде/выезде из Черновцов. Кроме того, начальнику городского коммунального предприятия "Миськшеп" поручено на время перекрытия установить строительные блоки с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов и соответствующие дорожные знаки для объезда участка.

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