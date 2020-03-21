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 Общество, Фоторепортаж
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 COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами. ФОТОрепортаж

В Черновцах с 20 марта полностью перекрыли движение транспорта на въезде/выезде из города вблизи объездного кольца в селе Магала Новоселицкого района в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук, такие нововведения предусмотрены распоряжением чиновника, которое он подписал 20 марта.

Согласно документу, с 20 марта патрульные полиции поручили полностью перекрыть движение транспорта на въезде/выезде из Черновцов. Кроме того, начальнику городского коммунального предприятия "Миськшеп" поручено на время перекрытия установить строительные блоки с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов и соответствующие дорожные знаки для объезда участка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах вводят обязательный масочный режим

COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 01
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 02
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 03
COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах детям до 14 лет запретили выходить на улицу без родителей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3183270
 
 
 Топ комментарии
 
Я би на місці ссикла кожен виступ починав би з фрази: "Ви мене самі обрали, єбл@ни. Так шо закрили пизд@ки!"
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Ах*еть. А чего так нельзя было сделать в 2014 чтобы боевики из Рашки не ехали в крым и на дамбас? Страна уродов
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Власть разделяет Украину изнутри на мелкие губернии. Зато со стороны окупантов власти снимают блокаду и призывают к единению с боевиками и убийцами
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Совет форумчанПравила форума
 
Японію лякали масштабної епідемією, якщо вона не введе жорсткий карантин. Вона його не запровадила і ніякої епідемії не сталося

A Coronavirus Explosion Was Expected in Japan. Where Is It?
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Ти не рівняй Японію з країною неляканих ідіотів, а зараз вже зляканих....
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Я би на місці ссикла кожен виступ починав би з фрази: "Ви мене самі обрали, ***@ни. Так шо закрили ****@ки!"
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В Японії проводить по 10-15 тис. тестів кожен день, щоб на ранній стадії виявити розповсюджувачів і ввести карантин, люди що контактували з хворими моментально підпадают під обов'язковий карантин, люди що повернулись з країн ризику також... але головний фактор це щоденне тестування, щоб швидко локалізувати розповсюдження...
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Японці при найменшій простуді маски надівають щоб оточуючих не заразити, надзвичайно дисциплінована і законослухняна нація, а не наші беспрєлєльщики.
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А у нас навіть як хочеш маску надіти, то її просто нема де купити.
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Там все місто має бути ізольовано, як Ухань. Не виїзжджати і не вїжджати.
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Ах*еть. А чего так нельзя было сделать в 2014 чтобы боевики из Рашки не ехали в крым и на дамбас? Страна уродов
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Голос Америки

@GolosAmeriki7 ч

Ученые назвали лекарства, помогающие побороть коронавируc: противовирусные препараты, использовавшиеся для борьбы с лихорадкой Эбола и атипичной пневмонией, помогли вылечить тяжелых пациентов.
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в иране сразу определили что метанол помогает, нет человека нет вируса
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Та ні, мінімізують кількість заїздів в місто, щоб взяти під контроль.
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Сам об этом подумал, поэтому первый коммент удалил.
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Справа в тому що тої об'їздної є багато з'їздів в той же Чагор, Волоку, Коровію і далі куди хочеш.
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Власть разделяет Украину изнутри на мелкие губернии. Зато со стороны окупантов власти снимают блокаду и призывают к единению с боевиками и убийцами
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Скорее ето все делается чтобы никто не смог 25 приехать в Киев на Майдан и помешать Зелупе подписать с боевиками капитуляцию
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Патриёты по пластунски поползут. Если хорошо заплатят.
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А патриёты с шинами где? Кто же Гимн орать будет? Вирус стращать!
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Застрелитесь и никакой вирус вас не достанет.
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мы вправе поставить любой мысленный эксперемент.
черновцы, вскоре могут оказаться не так страшны, как лугандоновская клоака, когда вирус и паника полностью охватит тех независимых в их аршлохе и с их медициной. они и нах никому уже сегодня из здавомыслящих не нужны, те полезут. куда? в родной их райсхраша рай? так там по линии границы уже выставлены корпуса рашских армейских загранотрядов, которые по дедовски будут отсекать всех, и шахтёров и гражданских. остаётся только другое направление, где "они же наши люди!", которых уже сегодня сивухи и его близкие сотоварищи обсцыканы готовы принять "на лечение". вот тогда полезут уже не потенциально опасные, а реально уже тяжелобольные и не только вирусом, но и всем "букетом собранным за годы независимости". а если ещё и пропихнут их "субьектность",.......... вот куда уже сегодня надо массово бетонные блоки блоки завозить и "косторезы гитлера" на них устанавливать.
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А от Лугандону як не дивно, легше. Завжди можна сказати, що укропи обстріляли і вбили людей віком від 70 років.
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НАТО вже кидало на лугандон вірусну гей-бомбу. COVID-19: В Черновцах один из въездов в город заблокировали бетонными плитами - Цензор.НЕТ 2530
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это пока. пока "постреливают" )) а когда вирусный руцкий мир, уже ежесекундно в жопу клевать будет 24х7хХХХ, там уже будет не до пропаганды. когда невидимая смерть (а там то медицины вобщем то никакой то уже и нет) начнёт свою жатву с каждого вышедшего на улицу, мир этого каждого, будет уже другим. черновцы, да, это тоже разгорающийся костёр, но видимый. а шо тлеет внутри лугандона сегодня и чем это чревато для Украины завтра?
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С нормальным президентом и адекватной зРадой, даже из такой ситуации можно было бы выйти с минимальными потерями - и с человеческими и с политическими.
Вся беда в том, что эта шобла сознательно доводит Украину до ручки.
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Люди будують дороги та мости не для того, щоб їх перекривали бетонними блоками.
Вірус передається не від автотранспота до людини, а від людини до людини. Можна поставити шлагбаум і 2 поліцейських.

Через бетонний блок пожежна машина, швидка допомога або поліція не зможуть проїхати.
Вже прочухали розповсюдження віруса, він вже є майже всюди. Зараз проблема в тому, щоб зараження були не одночасово. Тому що деякі хворі потребують апаратів штучного дихання і групи анестезіологів і реаніматологів. Тому це треба розтягти в часі. Щоб це не було одномоментно.
А те, що від віруса вже не забезпечитись, вже факт. В багатьох людей він проходить навіть безсимптомно.
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То ж неповне блокування міста, умовно кажучи, вони з 16 в'їздів хтять залишити 8 чи 6.
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Почему они отделяются?
Не хотят жить, как все живут?
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Так ніхто не відокремлюється, зменшується кількість заїздів в місто, там поруч ще два відкритих мости.
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Свиньи пороха как отрабатывают то свою зп, как топят зраду
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