 Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.
""Карантин по-украински"! Президент Володимир Зеленський остановитесь !!! и подумайте о людях , признайтесь , что Вы не способны управлять страной в черезвычайной ситуации ! Создайте немедленно "временное правительство " , привлеките туда лучших экономистов , не смотря на их политические взгляды , снимите немедленно всех своих "кварталовцев " и назначьте действительно профессионалов . И начинать нужно в первую очередь с главы СБУ Баканова ! ВЫ УБИВАЕТЕ МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕСС ! ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ БУДЕТ НЕЧЕМ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ! Вчера прошлась пешком по городу Мариуполю. У меня шок !!! Согласно "распоряжения " закрыли магазины и кафе , но !!!! посмотрите какие !!! Не работают именно те , кто исправно платил налоги и соблюдал все правила , и к которым регулярно приходили местные проверки и выписывали штрафы ! Это не большие предприятия , которые еле еле выживали и получали ежедневную прибыль , за счет которой и жили . Теперь они все закрыты !!! За что они будут жить ? Их не спасут никакие "налоговые каникулы " , после карантина большая часть из них просто не откроются", - рассказала она.
"А кто работает ? Все правильно - сетевики и те , кого "крышуют " .Наши наливайки , хозяйка которых известная "благодетельница " Анжела Тимченко переименовала за одну ночь все свои гендели на "Продукты " и спокойно продолжает торговать контрафактной водкой . На каждом углу работают "Ломбарды " вместе с "обменниками " , большинство из которых тоже не законно . Это еще одно зло . Люди скоро понесут в ломбарды сдавать золото , потом технику , потом все , что останется , только для того , чтобы как то выжить . Работают сетевые продуктовые супермаркеты , не соблюдая никаких мер гигиены , В "Зеркальном " даже продавцы сидят без масок - а зачем ? они очень хорошо "дружат " с местной властью и для них закон не писан ! В супермаркетах очереди , не соблюдаются никакие нормы , охранники стоят , никого не трогают , ничего не говорят. То есь сегодня в городе у нас закрыли всех законных налогоплательщиков и остались все крупные сетевеки или "нелегалы", - добавила волонтер.
"Зачем вы это делаете? Кому помешает предприниматель , который будет сидеть в своем магазине , соблюдать все нормы , и к нему если за целый день зайдут 15-20 человек , это будет хорошо . Но он заработает себе каких то 200-300 грв , за которые купит продукты. Подумайте , пока не поздно! Большинство людей у нас живет на грани бедности , люди не имеют такой "финансовой подушки " , как европейцы! Я понимаю, что Вы у нас мульти миллионер и окружили себя такими же друзьями, которые во время пандемии позволяют себе слетать на частном самолете отдохнуть на пару дней в Европу и приехать оттуда зараженными вирусом . Они выздоровеют , я даже не сомневаюсь , и с бизнесом у них все в порядке , украинские маски каким то чудом же очутились в испанском порту . Ах да , я забыла - нам же валюту нужно в казну пополнять , а на людей нам насрать , что у нас в аптеках нет элементарных масок. Естественный отбор! Он пройдет. Но боюсь , что для нашей страны страшнее пандемии будет то , когда сотни тысяч людей выйдут на улицы , потому что им не за что будет элементарно есть. И вот тогда вас с вашими друзьями - олигархами уже ничего не спасет. Еще есть время. ДУ-МАЙ- ТЕ !!!" - резюмировала Однорог.
Теперь это самое главное заведение в Украине, как ТОРСИН во время ГОЛОДОМОРА
10.10.2017 19:36
https://www.facenews.ua/articles/2017/316935/
REM: Взял первую попавшуюся ссылку, не читая этой статьи, только по факту наличия этого бизнеса...
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
накаков еще не ответил за свои преступления, в том числе и за убийство музычко..
Сегодня опять на полставки диктора прокукарекает, что все будет хорошо и даже лучше и какой он молодец.
Источник: https://censor.net.ua/n3183248
21.03.20 11:07 "Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош
Французская королева Мария-Антуанетта, узнав о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"
Вскоре после революции, 15 октября 1793 года в Париже Мария-Антуанетта была обезглавлена.
Это такой уже мэм-боян среди историков для определения в своём окружении лже-историка
я не ожидал что мудрый нарид заплатит за выбор тупого Клоуна-карлика президентом так быстро..
Ну штош... - значит это выбор нации, есть лебеду снова....
а Революцій вже не буде- їх час пройшов.
Карточки продуктами обеспечивать нужно.
Хочешь карточек?
Да возьми и напечатай тебе сам на принтере, будет тот же результат, "пустые" они будут, продуктами не покрытые.
буде забезпечено за рахунок на складах всіх форм власності
"НЕ-ЧЕМ !!!"
Да он готов всю страну под нож положить даже за Приватбанк!
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
блд в нормальной стране засудили бы нахрен.
За "бубочку"?
Именно что за "бубочку".
Жителям Мариуполя не прочитили мозги даже обстрелы города, в которых люди погибли!
Ну так пусть и живут с "бубочкой", который, кстати, нигде не появляется, вбили его свои, так получается, что ли?
Кто хоронил воинов ВСУ летом в Маруиполе (был репортаж на censor)?
ВОЛОНТЕРЫ.
Из отцов города никто не пришел.Вы пришли, суки мариупольские, хоронить тех, кто жизни за вас отдал?
Ну так поголодайте теперь!
А знаете, что мне один очень умный человек сказал, чем закончится для ЗЕбилов их выбор "бубочки"?
ГОЛОДОМ.
И ведь был прав, именно голодом и закончится.
А, может, так им, ***** и надо?
НО ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ИЗ-ЗА ЭТИХ СУК?
Щодо твого посту - не бреши, наступним президентом ти обереш ще більшу гниду, бо ви, зебіли, невиліковні.
З ким "З ВАМИ"? Ти сам хто? Лахтинський кацап чи старший лахтинський кацап?
Ми знаэмо що мо зробимо З ВАМИ коли НАШ терпець остаточно урветься. Тому ходи й озирайся.