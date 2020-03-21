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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? ФОТОрепортаж

Для нашей страны страшнее пандемии будет то , когда сотни тысяч людей выйдут на улицы , потому что им не за что будет элементарно есть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

""Карантин по-украински"! Президент Володимир Зеленський остановитесь !!! и подумайте о людях , признайтесь , что Вы не способны управлять страной в черезвычайной ситуации ! Создайте немедленно "временное правительство " , привлеките туда лучших экономистов , не смотря на их политические взгляды , снимите немедленно всех своих "кварталовцев " и назначьте действительно профессионалов . И начинать нужно в первую очередь с главы СБУ Баканова ! ВЫ УБИВАЕТЕ МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕСС ! ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ БУДЕТ НЕЧЕМ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ! Вчера прошлась пешком по городу Мариуполю. У меня шок !!! Согласно "распоряжения " закрыли магазины и кафе , но !!!! посмотрите какие !!! Не работают именно те , кто исправно платил налоги и соблюдал все правила , и к которым регулярно приходили местные проверки и выписывали штрафы ! Это не большие предприятия , которые еле еле выживали и получали ежедневную прибыль , за счет которой и жили . Теперь они все закрыты !!! За что они будут жить ? Их не спасут никакие "налоговые каникулы " , после карантина большая часть из них просто не откроются", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 700 тысяч предприятий остановили работу в Украине из-за карантина, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

"А кто работает ? Все правильно - сетевики и те , кого "крышуют " .Наши наливайки , хозяйка которых известная "благодетельница " Анжела Тимченко переименовала за одну ночь все свои гендели на "Продукты " и спокойно продолжает торговать контрафактной водкой . На каждом углу работают "Ломбарды " вместе с "обменниками " , большинство из которых тоже не законно . Это еще одно зло . Люди скоро понесут в ломбарды сдавать золото , потом технику , потом все , что останется , только для того , чтобы как то выжить . Работают сетевые продуктовые супермаркеты , не соблюдая никаких мер гигиены , В "Зеркальном " даже продавцы сидят без масок - а зачем ? они очень хорошо "дружат " с местной властью и для них закон не писан ! В супермаркетах очереди , не соблюдаются никакие нормы , охранники стоят , никого не трогают , ничего не говорят. То есь сегодня в городе у нас закрыли всех законных налогоплательщиков и остались все крупные сетевеки или "нелегалы", - добавила волонтер.

"Зачем вы это делаете? Кому помешает предприниматель , который будет сидеть в своем магазине , соблюдать все нормы , и к нему если за целый день зайдут 15-20 человек , это будет хорошо . Но он заработает себе каких то 200-300 грв , за которые купит продукты. Подумайте , пока не поздно! Большинство людей у нас живет на грани бедности , люди не имеют такой "финансовой подушки " , как европейцы! Я понимаю, что Вы у нас мульти миллионер и окружили себя такими же друзьями, которые во время пандемии позволяют себе слетать на частном самолете отдохнуть на пару дней в Европу и приехать оттуда зараженными вирусом . Они выздоровеют , я даже не сомневаюсь , и с бизнесом у них все в порядке , украинские маски каким то чудом же очутились в испанском порту . Ах да , я забыла - нам же валюту нужно в казну пополнять , а на людей нам насрать , что у нас в аптеках нет элементарных масок. Естественный отбор! Он пройдет. Но боюсь , что для нашей страны страшнее пандемии будет то , когда сотни тысяч людей выйдут на улицы , потому что им не за что будет элементарно есть. И вот тогда вас с вашими друзьями - олигархами уже ничего не спасет. Еще есть время. ДУ-МАЙ- ТЕ !!!" - резюмировала Однорог.

Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 01
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 02
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 03
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 04
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 05
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 06
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 07
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 08
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 09
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 10
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 11
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 12
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 13
Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? 14

Источник: https://censor.net.ua/p3183268
 
   
 Топ комментарии
 
страшная картина...
я не ожидал что мудрый нарид заплатит за выбор тупого Клоуна-карлика президентом так быстро..
Ну штош... - значит это выбор нации, есть лебеду снова....
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он в зелёной банде самый умный. остальные - дауны.
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ЛОМБАРД должен работать круглосуточно!

Теперь это самое главное заведение в Украине, как ТОРСИН во время ГОЛОДОМОРА
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Офшорный бизнес семьи Тимошенко: ломбарды и другие подробности (расследование)

10.10.2017 19:36

https://www.facenews.ua/articles/2017/316935/

REM: Взял первую попавшуюся ссылку, не читая этой статьи, только по факту наличия этого бизнеса...
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Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
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Ми з вами весь час чомусь про сумне та про невеселе...
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
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Потоцкий, а где были твои мозги, когда ты год назад "из штанов выскакивал...", так тебе "Порох" был ненавистен? Ведь я тебе именно об отсутствии мозгов у Зеленского, писал!!!
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хач накаков отстранил от власти зеленского, но власть накаков не получит, его ненавидят украинцы..
накаков еще не ответил за свои преступления, в том числе и за убийство музычко..
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Цікаво, а чому ініціатива виходить саме від цього біологічного сміття, а не від МОЗ, або головного сан.лікаря м. Київ?! Чи цей уйо..к тепер заміняє на своїй посаді всих перелічених?!
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он в зелёной банде самый умный. остальные - дауны.
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Ну так на данном этапе властям и нужно чтобы люди не смогли зарабатывать и начали из под подушки вытягивать сбережения в валюте и золото! Ж*ды ведут страну на убой!
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Найбільшою бідою для яких є те,що закрили ресторани і бутіки з шмотками, наскільки я зрозумів з "статті"?
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А точнее людей в стране,так как страну хотят перестроить под себя
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А Зебил всё к этому и ведёт. Согласно пророчеству его в этом году сметут.
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Гайдамаччына и колиивщина в одном флаконе. Опять невинные люди из-за своих отдельно взятых персонажей пострадают от погромов
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Какой смысл обращаться к Бубочке ? Это предатель, о чём все порохоботы и предупреждали давно. И, скорее всего, он уже убит. Зачем он Авакову, если тот фактически объявил себя фюрером ?
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Какое убит? Не выдавайте желаемое за действительное!
Сегодня опять на полставки диктора прокукарекает, что все будет хорошо и даже лучше и какой он молодец.
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З інтернетом також будуть перебої.Бо буде тотальний карантин.Будете дивитися серіал Скоти.Саме про це мріють олігархи.
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Но, вместо объединения украинцев в ​​борьбе с коронавирусной и кремлевской заразой, мы видим супердилетанство, полный непрофессионализм, глупость, лживость, капитулянство, дебильную кадровую политику, антинациональные и антигосударственные провокации, возрождение полной власти компрадорской олигархии и тому подобное ... и ежедневный бессодержательный пиар-пиар-пиар ...
Источник: https://censor.net.ua/n3183248

21.03.20 11:07 "Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош
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"Люди скоро понесут в ломбарды сдавать золото , потом технику, потом все , что останется , только для того , чтобы как то выжить" - так на это все и рассчитано, как их можно закрывать, на горе хорошо гешефт поднимала
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ну пиз....а........... все дружище закончились протесты
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А короновірусу покричать ганьба і він втікне у Ростов. Для чого ,вас ідіотів, взагалі пробують врятувати, ви ж пофігісти-суіцидники якісь
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Да, т.к. офшорные ломбарды не будут делиться своей прибылью...
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скажуть, шо теперь у них появилось много личного свободного времеги и они будут (и даже должны) жить заветами азірова.
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Бунты и анархия это вопрос времени.
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Власть сейчас ведёт себя как Мария-Антуанетта.
Французская королева Мария-Антуанетта, узнав о том, что людям нечего есть и у них нет хлеба, ответила: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"

Вскоре после революции, 15 октября 1793 года в Париже Мария-Антуанетта была обезглавлена.
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Вообще-то давно доказано, что это мифическое и приписываемое ей высказывание не имело места быть ))
Это такой уже мэм-боян среди историков для определения в своём окружении лже-историка
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С одной стороны - да, с другой - мэм о полной оторванности от чего-то и выдача советов из своего ограниченного мира...
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страшная картина...
я не ожидал что мудрый нарид заплатит за выбор тупого Клоуна-карлика президентом так быстро..
Ну штош... - значит это выбор нации, есть лебеду снова....
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я також думав, що батько хоча би рік протримаються.
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магаз , продукты который раскрашен забор в сепарскую ленточку и обьявление закрыт светлана . бугага .
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и номер телефона. светланы. договорятся? ))
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Будуть дивитись Сватів і кривляння Зелі в телевізорі.
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ЗЕмразь сейчас под коксом,он вас пока неслышит.
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И года не прошло, как у зубожилых 73% холодильник начал побеждать телевизор ))) мелочь, но черт возьми, приятно )) ждём дальше ))
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большая часть голосовавших молодежь,этим похер на холодильник лишь бы шмали бобольше было,а все астальное по приколу.
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та маладьож тепер сидить в Україні,смокче хер і все,нехай забудуть Польщу як райські кущі,тепер поляки дуже будуть прискіпливо пускати до себе і далеко не всі зможуть туда вїхати.
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Премьер UK решил что будет правильно закрыть все музеи, кафе и прочую хрень чтоб похоронить мелкий бизнес Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? - Цензор.НЕТ 8942 в отставку падлеца, а на иго место опытного порохобота Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? - Цензор.НЕТ 8167
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Давно слежу за ней. Реально противодействовала сепарам в Мариуполе, которые от неё там аж кирпичами... Уважаю как человека. Но зебелизм головного мозга не щадит даже таких...
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Ох и паникёров развелось.. Рабы вещей, слабо было денег поднакопить?
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ГОЛОДНЫМИ БУНТАМИ и Великой Октябрьской революцией
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це не жарти... бунти в наших умовах швидко перетворитися в вуличні бої.
а Революцій вже не буде- їх час пройшов.
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Какой еще карточной системой.
Карточки продуктами обеспечивать нужно.
Хочешь карточек?
Да возьми и напечатай тебе сам на принтере, будет тот же результат, "пустые" они будут, продуктами не покрытые.
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ти темний, то краще не показуй свою темноту...
буде забезпечено за рахунок на складах всіх форм власності
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У підручниках з психіатрії серед пишного розмаїття психічних захворювань є одне, яке займає особливе місце... Назва цього захворювання - індукований або масовий психоз.
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Олигархов и прихвостней в тюрьму, пока не растворились за границей с миллиардами.
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А что мадам предлагает? Переболеть оптом? Похоронить всех стариков? Совсем уже, людей пожалей.
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А це ви розповідали що "епоха бідності" - піар-хід Зеленського, сміялись із "зубожілих" і розповідали як добре було при Порошенку і якими довгими були черги за турпутівками та ікрою? Прийшов час перевірити ці слова.
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За месяц такого карантина, олигархи владельцы крупных сетей обогатятся как никогда в жизни, всё расчитано, затем когда пойдет волна протестов олигархическая марионетка при власти "вдруг" снимет карантин и будет Кеша хороший.
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Общественный транспорт нужно остановить везде.После спадения пика запустить с 5-30 до 8-00.и вечером с 17-00 до 20.Что бы не было праздной толкучки.Село и логистика должны работать.
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Думаю, когда счет зараженных пойдет на тысячи, те же люди будут кричать - почему не ввели ЧП?
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у нас ( Днепр ) все гадючники - наливайки работают как не в чем небывало
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"ДУ-МАЙ- ТЕ !!!" - резюмировала Однорог"



"НЕ-ЧЕМ !!!"
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Мариуполь?
Да он готов всю страну под нож положить даже за Приватбанк!
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без ломбарда и цветов никак. а волонтер пойди помоги старикам соседям. если не сидится дома только маску одень
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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РЕДАКЦИЯ ЗАМАЖЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА СВЕТЛАНЫ.
блд в нормальной стране засудили бы нахрен.
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ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ МАРИУПОЛЬ?
За "бубочку"?
Именно что за "бубочку".
Жителям Мариуполя не прочитили мозги даже обстрелы города, в которых люди погибли!
Ну так пусть и живут с "бубочкой", который, кстати, нигде не появляется, вбили его свои, так получается, что ли?

Кто хоронил воинов ВСУ летом в Маруиполе (был репортаж на censor)?
ВОЛОНТЕРЫ.
Из отцов города никто не пришел.Вы пришли, суки мариупольские, хоронить тех, кто жизни за вас отдал?
Ну так поголодайте теперь!

А знаете, что мне один очень умный человек сказал, чем закончится для ЗЕбилов их выбор "бубочки"?
ГОЛОДОМ.
И ведь был прав, именно голодом и закончится.
А, может, так им, ***** и надо?
НО ПОЧЕМУ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ИЗ-ЗА ЭТИХ СУК?
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ну ниче, щас поднимется бунт, убьют Зеленского и американцы будут завидовать нашему уровню жизни!
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На время эпидемии Санврач в Украине-самый главный.Главней его только Бог.Как он скажет,так и президент и силовые структуры сделают.Так что рот не открывать,а выполнять требования санврача!
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у меня вопрос ко всем, кто ненавидит нынешнюю власть и Зеленского в частности: если мы сейчас убираем всю нынешнюю власть до единого депутатика, вы гарантируете, что Украина заживет лучше и через год-два станет новой Швейцарией? и если этого не случится, что тогда с вами можно сделать? )
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Ні ми гарантуємо тобі окрему палату і психіатра. Тввй рівень життя краще не стане ні через 2 ні через 5 і навіть через 10 років. Для його покращення потрібні реформи, від яких тобі стане тільки гірше. Але у твоїх онуків з'явиться шанс. Єдине що відьудеться відразу, це припиниться здача України кацапам, але до холодильника, це не має відношення.
Щодо твого посту - не бреши, наступним президентом ти обереш ще більшу гниду, бо ви, зебіли, невиліковні.
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а кого вибереш ти президентом і що це дасть, якщо смотрящим все одно буде акваков? ))))
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Як би був шанс пройти, я звісно віддав би голос Кошулинському... але з цими дебіламт малоросійськими це наврядчи реально. Тому може Зеркаль?
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>>что тогда с вами<<
З ким "З ВАМИ"? Ти сам хто? Лахтинський кацап чи старший лахтинський кацап?
Ми знаэмо що мо зробимо З ВАМИ коли НАШ терпець остаточно урветься. Тому ходи й озирайся.
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Он обещал сделать все чтобы мы не плакали. Мне стало сразу как то не по себе. Известно чем оборачиваются обещания наших президентов.
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Дивне взагалі питання. Ким потрібно бути, щоби не бачити очевидного? Нас умисно ведуть до дефолту. Гнида Пеця через неиоду нас від нього врятував, а слуга народу до нього умтсно веде, а так... ни какой разницы. Фонарь, асфальт и лавочка остануться.
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