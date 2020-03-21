 Волонтер Однорог - Зеленскому о карантине: В Мариуполе закрыли всех законных налогоплательщиков. За что они будут жить? ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

""Карантин по-украински"! Президент Володимир Зеленський остановитесь !!! и подумайте о людях , признайтесь , что Вы не способны управлять страной в черезвычайной ситуации ! Создайте немедленно "временное правительство " , привлеките туда лучших экономистов , не смотря на их политические взгляды , снимите немедленно всех своих "кварталовцев " и назначьте действительно профессионалов . И начинать нужно в первую очередь с главы СБУ Баканова ! ВЫ УБИВАЕТЕ МЕЛКИЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕСС ! ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ БУДЕТ НЕЧЕМ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ ! Вчера прошлась пешком по городу Мариуполю. У меня шок !!! Согласно "распоряжения " закрыли магазины и кафе , но !!!! посмотрите какие !!! Не работают именно те , кто исправно платил налоги и соблюдал все правила , и к которым регулярно приходили местные проверки и выписывали штрафы ! Это не большие предприятия , которые еле еле выживали и получали ежедневную прибыль , за счет которой и жили . Теперь они все закрыты !!! За что они будут жить ? Их не спасут никакие "налоговые каникулы " , после карантина большая часть из них просто не откроются", - рассказала она.

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"А кто работает ? Все правильно - сетевики и те , кого "крышуют " .Наши наливайки , хозяйка которых известная "благодетельница " Анжела Тимченко переименовала за одну ночь все свои гендели на "Продукты " и спокойно продолжает торговать контрафактной водкой . На каждом углу работают "Ломбарды " вместе с "обменниками " , большинство из которых тоже не законно . Это еще одно зло . Люди скоро понесут в ломбарды сдавать золото , потом технику , потом все , что останется , только для того , чтобы как то выжить . Работают сетевые продуктовые супермаркеты , не соблюдая никаких мер гигиены , В "Зеркальном " даже продавцы сидят без масок - а зачем ? они очень хорошо "дружат " с местной властью и для них закон не писан ! В супермаркетах очереди , не соблюдаются никакие нормы , охранники стоят , никого не трогают , ничего не говорят. То есь сегодня в городе у нас закрыли всех законных налогоплательщиков и остались все крупные сетевеки или "нелегалы", - добавила волонтер.

"Зачем вы это делаете? Кому помешает предприниматель , который будет сидеть в своем магазине , соблюдать все нормы , и к нему если за целый день зайдут 15-20 человек , это будет хорошо . Но он заработает себе каких то 200-300 грв , за которые купит продукты. Подумайте , пока не поздно! Большинство людей у нас живет на грани бедности , люди не имеют такой "финансовой подушки " , как европейцы! Я понимаю, что Вы у нас мульти миллионер и окружили себя такими же друзьями, которые во время пандемии позволяют себе слетать на частном самолете отдохнуть на пару дней в Европу и приехать оттуда зараженными вирусом . Они выздоровеют , я даже не сомневаюсь , и с бизнесом у них все в порядке , украинские маски каким то чудом же очутились в испанском порту . Ах да , я забыла - нам же валюту нужно в казну пополнять , а на людей нам насрать , что у нас в аптеках нет элементарных масок. Естественный отбор! Он пройдет. Но боюсь , что для нашей страны страшнее пандемии будет то , когда сотни тысяч людей выйдут на улицы , потому что им не за что будет элементарно есть. И вот тогда вас с вашими друзьями - олигархами уже ничего не спасет. Еще есть время. ДУ-МАЙ- ТЕ !!!" - резюмировала Однорог.



























