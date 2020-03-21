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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Полиция на Киевщине предотвратила продажу несертифицированных в Украине тестов на коронавирус: изъяты около 300 единиц товара. ФОТО

В Киевской области правоохранители предотвратила продажу 38-летним жителем Ирпеня несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста составляла около 750 грн. Полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара. Согласно решению суда, он заплатит 17,5 грн штрафа", - говорится в сообщении.

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Так, правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на короновирус. Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из групп, цена одного такого теста составляла 750 грн.

Полиция на Киевщине предотвратила продажу несертифицированных в Украине тестов на коронавирус: изъяты около 300 единиц товара 01

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

На мужчину правоохранители составили административный протокол по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17,5 тыс. грн штрафа.

Источник: https://censor.net.ua/p3183265
 
 
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А продажу зепальчевским тестов по 500$ почему не предотвратила?
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ЗЄбільна влада бариг та мародьорів каже не можна конкурувати з Пальчєвськими.
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На телевидении в Испании показали сюжет о том, как разгружают медицинские маски, которые, судя по маркировке, оказались украинского производства.
Сюжет вышел в эфире испанского RTVE, передает сегодня «Главред».
Средства индивидуальной защиты произведены украинской торговой маркой «Бук».
Автор сюжета не ставил цель показать, что маски именно украинского производства. В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать, поскольку теперь медицинских масок хватит всем.
«Чистый воздух в любых условиях», - гласит надпись на коробках на украинском языке.
Сюжет на испанском телевидении привлек внимание украинской общественности, поскольку экспорт масок из Украины запрещен в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса. Он был введен одновременно с карантином на территории страны.
К тому же, маски и антисептики очень сложно сейчас найти в украинских аптеках.
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Т.е. наши мусорки главное не видят, ведут себя, как мелкие щипачи. Пыль нам всем этим в глаза пускают, а главных барыг не трогают.
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"В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать,"
Это юмор типа "коронавирусного обращения" на 5 канале.
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ЗЕмародеры цинично наживаются на пандемии
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Dumpingував)) криза, це монополія держави
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