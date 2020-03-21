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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Полицейские изъяли около 300 несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, которые продавал житель Ирпеня. ФОТО

Работники Департамента киберполиции совместно с участковыми офицерами полиции Киево-Святошинского отдела полиции ГУНП в Киевской области разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей тестов на коронавирус.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заказы принимал через мессенджер. Цена одного такого теста составляла около 750 гривен.

Как сообщают в Нацполиции, согласно информации Министерства здравоохранения, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

В отношении этого гражданина составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. По решению суда он обязан уплатить 17, 5 тысяч гривен.

Изъято около трехсот единиц товара.

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Полицейские изъяли около 300 несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, которые продавал житель Ирпеня 01

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

На мужчину правоохранители составили административный протокол по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17,5 тыс. грн штрафа.

Источник: https://censor.net.ua/p3183265
 
 
 Топ комментарии
 
А продажу зепальчевским тестов по 500$ почему не предотвратила?
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ЗЄбільна влада бариг та мародьорів каже не можна конкурувати з Пальчєвськими.
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Dumpingував)) криза, це монополія держави
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А продажу зепальчевским тестов по 500$ почему не предотвратила?
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ЗЄбільна влада бариг та мародьорів каже не можна конкурувати з Пальчєвськими.
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Ми з вами весь час чомусь про сумне та про невеселе...
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
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На телевидении в Испании показали сюжет о том, как разгружают медицинские маски, которые, судя по маркировке, оказались украинского производства.
Сюжет вышел в эфире испанского RTVE, передает сегодня «Главред».
Средства индивидуальной защиты произведены украинской торговой маркой «Бук».
Автор сюжета не ставил цель показать, что маски именно украинского производства. В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать, поскольку теперь медицинских масок хватит всем.
«Чистый воздух в любых условиях», - гласит надпись на коробках на украинском языке.
Сюжет на испанском телевидении привлек внимание украинской общественности, поскольку экспорт масок из Украины запрещен в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса. Он был введен одновременно с карантином на территории страны.
К тому же, маски и антисептики очень сложно сейчас найти в украинских аптеках.
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Т.е. наши мусорки главное не видят, ведут себя, как мелкие щипачи. Пыль нам всем этим в глаза пускают, а главных барыг не трогают.
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"В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать,"
Это юмор типа "коронавирусного обращения" на 5 канале.
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ЗЕмародеры цинично наживаются на пандемии
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Выкладывали с таможни инфу по экспорту этих масок Бук'ом до введения запрета...
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Тобто це правда - ЗЄбільна влада офіційно барижила масками на шкоду країні
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Бук - то не зебільна влада, це український виробник респіраторів - і сам виробник продав свої респіратори за кордон і не тільки він - багато хто продав, хто не має жодного відношення до влади. Але й з влади теж Радуцький відзначився - 26 мілліонів масок продав до Китаю.
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Звичайно, спочатку заробили, а потім заборонили. Так працюють схеми.
Хіба не вкурсі були до прийняття заборон, от і барижили офіційно. А там з прем'єром Словаччини Петером Пеллегрими який мав закупити не офіційно маски, але німеццький дилер перекупив.

азбука морзе для ЗЄбаната :
Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз
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Ще раз - Бук, який поставив своъ власні вироби до Іспанії не має жодного відношення до "зебілів", "зебанатів", "зеленої владі" і таке інше. І так, влада завтикала із забороною. І так, Радуцький - покидьок.
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это лишь говорит о том что в Украине любая власть сродни сортам говна, чтоб за подобные фокусы давать пожизненное должна быть власть а не говно....
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Dumpingував)) криза, це монополія держави
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Укажите где можно получить сертифицированные тесты?
В Южной Корее заявили о прохождении пика эпидемии
https://lb.ua/world/2020/03/10/452092_v_yuzhnoy_koree_zayavili_prohozhdenii.html
Однако корейские власти приняли активные меры по профилактике болезни и обеспечили масштабное тестирование граждан страны на наличие коронавируса. Всего провели около 196 тысяч тестов, то есть примерно по 15 тысяч в день. "Выявление пациентов на ранней стадии очень важно. И, работая с этим вирусом, мы усвоили простой урок - он очень заразен. Как только он появляется, он распространяется очень быстро и очень широко", - пояснил министр здравоохранения Кореи.ФРГ проводится много тестов. В институте Роберта Коха заявили, что лаборатории страны каждую неделю тестируют на вирус 160 тысяч человек.
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долпоёпы, а кому то эти тесты бы жизнь спасли...
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Или просто лишили бы денег. С чего вы взяли, что это не-подделка?
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Мусарье как обычно показухой занимается.Ничего нового.
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Тест в Киеве стоит 1600 грн, а тут умник по 750 нашёлся... Нехорошо
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чз насколько эти тесты есть тестами и насколько они опасны в самоюзании, если действительно это тесты, но если считать, что вся проблема их только в сертификации, то тогда это явное улучшение статистики по выявленным подозрениям в колличестве от 0 до 300 случаев.
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Ну если нет сертифицированых, вот и результат.
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Тесты по 500$ на котроых наживался зепальчевский под прикрытием зеленой власти в Германии можно купить по 60 евро.
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А зачем Пальчевскому прикрытие зеленой власти для тестов? Он в своей конторе сам цены назначает.
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Як би влада забезпечила безподатковий ввіз засобів медичного призначення не тільки офіційними представниками виробника в Україні то зе жидовсьеий не зміг би мародьорити по $500 .
А так можна і в бюджет не платити і є чим з 95 -тим кагалом поділитись. Поліція на Київщині запобігла продажу несертифікованих в Україні тестів на коронавірус: вилучено близько 300 одиниць товару - Цензор.НЕТ 6756
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"не тільки офіційними представниками виробника"

У такому випадку є велика вірогідність отримати підробку - ви над цим не подумали?
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Над цим подумали законодавці! Всі товари медичного призначення завозять з сертифікатом виробника,після цього їх можна розмитнити і випустити у вільний обіг.
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Чем меньше тестов, тем меньше больных. Медицина жизни.
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1Син Радуцького Максим барижить респіраторами по 145 гривень штука. Бенкет у чуму
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Про це писав Друзенко - ізраїльські спецслужби вилучають тести корони по всьому світу.
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вы же твари зеленые говорили, что все - можно в связи с эпидемией ввозить нужные медикаменты без чиновничьих барьеров?
Какие еще к мудям сертификации? сколько будет стоить и сколько времени займет? вы в своем уме?
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Да а а зеблани! Ет вам не **** по роялю! Страной управлять!

На сьогодні Південна Корея є прикладом подолання COVID-19 для багатьох країн світу.
Південна Корея пройшла пік спалаху коронавірусу

Уряд Південної Кореї був одним з найбільш амбітних, коли йдеться про надання громадськості безкоштовних і простих варіантів тестування. Він має можливість провести близько 15 000 діагностичних тестів на день і провів 196 000 тестів на сьогоднішній день по всій країні, безкоштовно.
Влада в місті Гоянг навіть встановила стенд для проведення тестів.

Влада Південної Кореї також організувала заклади обслуговування для пацієнтів, які страждали лише від легкої симптоматики. Парк зазначив, що близько 10% хворих на коронавірус потребують госпіталізації, а решта мають достатньо сильну імунну систему, щоб самостійно боротися з вірусом.Поліція на Київщині запобігла продажу несертифікованих в Україні тестів на коронавірус: вилучено близько 300 одиниць товару - Цензор.НЕТ 3674
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Від нині Всім кричати -Слава Кореї !
Відповідати- слава ідеї ЧуЧхе. Поліцейські вилучили близько 300 несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу, які продавав житель Ірпеня - Цензор.НЕТ 7661
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