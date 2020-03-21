 Полицейские изъяли около 300 несертифицированных в Украине тестов для определения короновируса, которые продавал житель Ирпеня. ФОТО

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заказы принимал через мессенджер. Цена одного такого теста составляла около 750 гривен.

Как сообщают в Нацполиции, согласно информации Министерства здравоохранения, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

В отношении этого гражданина составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. По решению суда он обязан уплатить 17, 5 тысяч гривен.

Изъято около трехсот единиц товара.

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Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине.

На мужчину правоохранители составили административный протокол по ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Изъято около трехсот единиц товара. По решению суда мужчина обязан уплатить 17,5 тыс. грн штрафа.