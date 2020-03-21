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 Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА

Высший институт здоровья Италии опубликовал статистику о том, каков возраст умерших во время эпидемии коронавируса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своем ЖЖ журналист Андрей Мальгин. 

Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов. 71,6% умерших - это мужчины и 28,4% - женщины. Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице. График показывает, что после 70 лет летальность значительно увеличивается.

Летальность в зависимости от возраста:

Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года 02

Решающую роль играет наличие хронических патологий, уже существовавших у умерших от инфекции COVID-19 пациентов. Наиболее распространенные хронические патологии у умерших (надо учитывать, что сочетание нескольких факторов увеличивает вероятность плохого исхода):

ишемическая кардиопатия - 37,3%
мерцательная аритмия - 26.5%
перенесенный инсульт - 8,2%
артериальная гипертензия - 76,5%
сахарный диабет - 37,3%
деменция - 4,5%
хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%
рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%
хроническая гепатопатия - 7%
хроническая почечная недостаточность - 17,5%

Приведена также статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание. Их пять:

кровохарканье - 4%
диарея - 4%
одышка - 83%
кашель - 45%
повышенная температура - 80%

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерло 627 человек

Источник: https://censor.net.ua/p3183264
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
предсказывают врачики до 70000 зараженных в Штатах на следующей неделе, но подчеркивают, шо ето не обязательно означает вспышку епидемии, просто все больше и больше людей проходят тестирование, а значит все больше инфецированных выявляется.
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у нас до такого возраста тупо никто не доживает ..
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У нас тоже огромное количество пенсов, только помладше. Молодые посваливали.
Так что скоро будет хуже чем в Италии.
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Есть одна важная деталь , согласно протоколу ЧС таких пациентов либо не реанимируют либо реанимируют в последнюю очерь что бы выживали молодые ... Суровая правда ЧС
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та ну...
просто в таком возрасте много сопутствующих хронических заболеваний и никакашный иммунитет...
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а может тупо отказались спасать предпочли молодых
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їхні 79 дорівнюють нашим 52-53 річним. Умови життя та екологічний стан різними були
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Короче, за "эпидемию" выдают смерти стариков в домах престарелых.
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У нас будет такой же график, только с минусом в 20 лет.
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а маски. продали и не без согласия властей
с резерва без подписи не продал
опять не знают кто
оформили покупку ,,,,прозоро ,,, без бумаг
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Очень странно!
Чем больше возраст, тем выше смертность...
Надо же...
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