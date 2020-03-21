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 Политика Украины
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 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам. ФОТО

Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады

"В условиях объявленного карантина в Украине, из-за закрытия метро и очереди на другой общественный транспорт, в медицинских учреждениях возникают проблемы с перевозкой медперсонала на работу и домой.

В ответ на обращение клинических больниц по оказанию помощи в этом вопросе, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента", - сказано в сообщении.

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Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.

"Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы", - уточнил он.

Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.

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Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам 01

Источник: https://censor.net.ua/p3183250
 
 
 Топ комментарии
 
могли бы и все отдать , у каждой суки народа есть личная машина Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 9363
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аттракцион неслыханной щедрости
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А мерседеси мають возити керівництво ВРУ щоб воно не їздило в переповненому транспорті!
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могли бы и все отдать , у каждой суки народа есть личная машина Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 9363
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Это Грищенко из "Зеленого фургона" передал у "временное пользование"!)
Текущая власть не додумалась бы!
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итить колотить... не верь глазам своим !!!!
а фото из этих авто, перевозящих медиков ( не только у парадного подъезда) когда будут?
а водителей прикомандировали к каким-то больничкам...или кто сядет на их места???
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Зебіли, лайкайте, це ж так зворушливо! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 5022
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А кортеж Зєлєнского склепаеий в один ланцюг, я так розумію. Звідти навіть одну з трьох швидких забрати не можна, так?
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А можно еще Радуцкого во временное пользование в Лукьяновку отдать?
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Все отдать слабо??? ********, у вас всех машины есть
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А клоун свой лисапед передал? Или он ему самому нужен на работу ездить?
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А где мерседесы, майбахи и т.д.? Я так понял по принципу нате боже чего нам не гожэ! Хлам старый отдали, велика радость то..
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В апреле 2004 года производство модели опель омега было прекращено

Ох и добряки, 4 древних, минимум 16 летних опеля, и во временное пользование...
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Помнится только в одной страховой компании ВР страховала 200 легковых авто.
Всего за автопарком числится около 1000 госномеров новых серий и несчетное количество старых.
4 опеля - сеанс невиданной щедрости.
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Зебил кинулся поспевать за Порохом!
За тем Порохом, о котором визжали зебильные лизоблюды, что он пиарится и это СТРЕМНО! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 1634
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/// и смех и грех!!!
Вечером в четверг, 19 марта, пьяный житель Вознесенска (Николаевская обл) попытался украсть мотоцикл Lifan со штрафплощадки местного отдела полиции.
По информации отдела коммуникации ГУНП Николаевской области, около 20:40, чтобы попасть на территорию Вознесенского отдела полиции, 21-летний мужчина сделал подкоп под воротами. Дежурный заметил когда злоумышленник катил мотоцикл, который находился на хранении на штрафплощадке после ДТП.
Увидев правоохранителей, парень начал бежать, затем лег у забора и притворился, что потеря сознание. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - в крови молодого человека обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УК Украины. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет (???) с конфискацией имущества или без таковой.
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передача авто - це страшна підла зрада и країни Кремлю.
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нет, нет, вы ошибаетесь, страшна зрада, это передача больницам аппаратов ИВЛ! Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам - Цензор.НЕТ 3619
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ні цє не зрада...цє жлобство та бидляцтво....3 150 авто дали аж 4
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ніт. жлобство та бидляцтво це твоя пісаніна.
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почему не все? или это избранные врачи? остальные, походу, уже живут, в больницах.
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а это хорошая мысль, где то на балансе есть еще таврии?
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аж 4 опеля. поступок достойный уважения. а те машины которые через год будут выкупать за копейки давать нельзя ????????? их там дохрена и стоят ждут оценки
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З цих можно один залишити, а то й взагалі дати горбатий запорожець і хай катається!
Скажете , а як же охорона? Та нах кому цей клован потрібен! Вже й олігархи сказали - вован пашол и падальше! Обійдеться й яким не-будь вишибалою із беніного бару.
Зеленський обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі, а натомість збільшив

Чотири автомобілі Верховної Ради передано для тимчасового користування двом київським лікарням - Цензор.НЕТ 6477
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а чому лише 4 машини??? В верховній раді повно нероб, які використовують службовий транспорт щоб кататися до повій та по магазинам... Можна і більше виділити авто
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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