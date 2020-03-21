 Четыре автомобиля Верховной Рады переданы во временное пользование двум киевским больницам. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады
"В условиях объявленного карантина в Украине, из-за закрытия метро и очереди на другой общественный транспорт, в медицинских учреждениях возникают проблемы с перевозкой медперсонала на работу и домой.
В ответ на обращение клинических больниц по оказанию помощи в этом вопросе, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предложил передать им в пользование четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента", - сказано в сообщении.
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Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный проинформировал, что автомобили поступят на время карантина в распоряжение медицинских учреждений Киева для использования в служебных целях.
"Автотранспортные средства передаются для нужд учреждений Министерства здравоохранения, в частности, Александровской и Киевской городской детской инфекционной больницы", - уточнил он.
Во время введенного режима чрезвычайной ситуации в Киеве автомобили смогут быть использованы для перевозки медицинских работников к местам работы и проживания, а также для доставки необходимых медицинских изделий и оборудования.
Текущая власть не додумалась бы!
а фото из этих авто, перевозящих медиков ( не только у парадного подъезда) когда будут?
а водителей прикомандировали к каким-то больничкам...или кто сядет на их места???
Ох и добряки, 4 древних, минимум 16 летних опеля, и во временное пользование...
Всего за автопарком числится около 1000 госномеров новых серий и несчетное количество старых.
4 опеля - сеанс невиданной щедрости.
За тем Порохом, о котором визжали зебильные лизоблюды, что он пиарится и это СТРЕМНО!
Вечером в четверг, 19 марта, пьяный житель Вознесенска (Николаевская обл) попытался украсть мотоцикл Lifan со штрафплощадки местного отдела полиции.
По информации отдела коммуникации ГУНП Николаевской области, около 20:40, чтобы попасть на территорию Вознесенского отдела полиции, 21-летний мужчина сделал подкоп под воротами. Дежурный заметил когда злоумышленник катил мотоцикл, который находился на хранении на штрафплощадке после ДТП.
Увидев правоохранителей, парень начал бежать, затем лег у забора и притворился, что потеря сознание. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - в крови молодого человека обнаружили 1,7 промилле алкоголя.
Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УК Украины. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 289 УК «Незаконное завладение транспортным средством», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет (???) с конфискацией имущества или без таковой.
Скажете , а як же охорона? Та нах кому цей клован потрібен! Вже й олігархи сказали - вован пашол и падальше! Обійдеться й яким не-будь вишибалою із беніного бару.
Зеленський обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі, а натомість збільшив