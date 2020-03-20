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 Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт канала.

На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

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"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.

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Также на Цензор.НЕТ: Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" — 37-й пункт в этом списке.

Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины 08

Источник: https://censor.net.ua/p3183210
 
 
 Топ комментарии
 
Це вже торгівля на крові? Чи ще ні?
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Петя это ты что ли? Ты не актуален, ты на мусорнике истории... Ты мог стать гетьманом - лидером нации а превратился в лузера из за своего воровства и тупости.
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А тест что лечит? Если какой-то идиот жрал в китайских ресторан экзотические блюда. А потом приезжает и хочет провериться так кто ему доктор пусть платит. А если не болеешь то зачем тебе тесты ? И тем более платить. А если заболеешь то бесплатно сделают.
Скупой платит дважды,богатый трижды ,лох всю жизнь.
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власть в Украине - плевала на украинцев, продает и продаст последние ресурсы Украины ради наживы..
а потом они вводят чп, типа заботятся о гражданах..
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Так в Україні маски і так "взападло" носити або на сміх піднімуть, а так може комусь життя врятують.
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Чому ж "взападло"? Носять, хто десь дістав. Але маски треба міняти кожні три години. Думаю, що більшість не дотримується цієї норми. Переплатив, діставав і через три години викинь... Ще послужить п'ять раз по три...
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В Україні, "слуги вражого народу", з усіх каналів тринд.ли, що маски не допомагають Бо на той момент, вони їх вже розвезли по світу, і криваве бабло по офшорам порозтикали
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А они есть эти маски? Знакомый в округе аптеки обегал, масок нет!
Может кто и носил бы и пофиг те которым смешно поприколу
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Сколько можно кацапсячую рекламу смотреть?! Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины - Цензор.НЕТ 2250
Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины - Цензор.НЕТ 3505
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Спалился? Только явка с повинной смягчит тебе приговор!
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Ты знаешь... Ничего в голову не приходит, что бы что-то ответить... Я лучше пойду спать, поздно уже Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 2098
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Сволочи! Пусть те, кто это сделал сдохнут от вируса! Ничтожества, негодяи, нелюди!
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Теперь объясняют, что и тесты не нужно делать, т.к. заражают и потому.......................
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Будем надеяться Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 969 Народ у нас добрый и терпеливый, но когда достанет начнутся Санжары по всей стране только для власти.
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нет слов , на 3 дня Сталина ,на 3 не больше
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просто скоты!!! и оно еще наскакивало на Пороха за что-то на стадионе?? вот это торговля на крови, причем не какая-то мифическая, а реальная.

Вот они, наши маски в Испании, а нам купить нечего!! Их просто днем с огнем не найти! Твари!!!!
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А где истошные вопли Мусь,Шабунь,Лещей?.Где щербатый Семьон с редутами?.Где барыгоборец Ссака?.Молчат как говна в рот набрали,шлюхи трехрублевые..Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины - Цензор.НЕТ 8973
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Саака зайнятий. Нерухомість по всій Україні скуповує. Певно, добре заробив.
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ой не кажіть, якого святого важдя сверглі, негодяї Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 3573
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Зебилье и прочая зработня пять лет в голос волали о мародерах...всевышний услышал их мольбу...и прислал им целое зеленое стадо мародеров..
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А что тут такого. Я таких масок в строй магазинах видел валом. У меня даже на даче пачка валяется(украинских). Главное, производство, еще наделают.
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ошибаетесь. Бук - это ffp. И они рекомендованы при короне.
Другое дело, качество наших масок...Лично беседовал сегодня с производителем, он честно признался, что их назначение другое, но написали ffp3. А кто их у нас в стране проверял на вирусы??
никто. Но написано ffp.
вот и продают по цене алмазов....
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Ех, як же нам потрібні зараз ці маски з фільтрами, лікарям в першу чергу! А в нас ганчірки продають, та й ті дефіцит...
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Мені сьогодні 10 штук видали. Простих медичних. Як стрінги при несподіванці.
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что там венедиктова? уже начала расследование??? Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 8715
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Чем больше клоун продаст масок тем меньше останется зебилов
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Так що?
САМАЯ НИЩЯЯ І ОТСТАЛАЯ МАЛИНЬКАЯ СТРАНА В ЕВРОПЄ, СПАСАЕТ ВЬІСОКОРАЗВИТЬІЕ СТРАНЬІ МИРА, ВЬІСОКОТЕХНОЛОГИЧНЬІМИ РЕСПИРАТОРАМИ??
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Немає тестів на COVID19 - немає хворих на COVID19.
К - кмітливість.
А як би на його місці був дурачок якийсь?
Отож.
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По всему тому что было продано с января по части крайне необходимых предметов гигиены и защиты от вирусов---срочно провести уголовное расследование. Влупить максимальные сроки по уголовному законодательству. Все производства перевести в гос-управление. Это саботаж чистой воды. Для власти единный шанс востановить хоть как свое реноме. Или отставка и перевыборы срочные. Мы покатились всё быстрее в пропасть---это же видно. Нужно единство всего народа-----так выживем и победим.
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Кто же будет проводить уголовное расследование? Может, новая зепрокурорша? Так она не умеет, она даже экзамен на судью ВС не сумела сдать, да и оперативно-розыскной работой никогда не занималась.
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Сінарчукі сивага наживаютццца..падажді та у нас зе клован і його віслюки рулять..
А ти ліпецьку хфабрику бачив??? Ні..і я зе віслюк не бачив..але вона є..і краде у нас зе віслючі мозги..бо ми зевіслюки..
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Я просто в шоке, какая непотребная у нас власть.
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Если это было после указа о запрете экспорта медпрепаратов и медоборудования, то виновные должны быть привлечены по всей строгости закона!
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Вже Зеленський - циничный Барига, чи ще нi?
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Соєві хотіли нас ..зе лохів..Жріть свій рошен..наше зе лайно краще..рідніше..
Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 7482
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И КАКМЕ ЖЕ СУКИ ЭТО ДЕЛАЮТ??????УКРАИНА БЕЗ МАСОК,А БАРЫГИ НАЖИВАЮТСЯ!!!!! АВАКОВ!!!!ВЫ ГДЕ, ТАКИХ ПРОДАВЦОВ БЕС СУДА В ТЮРЬМУ!!!!!!
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Имхо, еще 2 недели бездействия и этих тупых "промов" по ящику и Зеленский не президент, в лучшем случае - если убежать успеет!
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Говорят это фирма "Мамона трейд" главы парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого.
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Ага, сеть клиник "Борис", их хозяин, который отмазывал Зеленского от тестов на прием наркотиков. Теперь Радуцкому можно всё, он - зе-власть.
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От тестов нелоха отмазывал Пальчевский, он владеет сетью лабораторий "Эколаб".
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Я даже скажу какая была форма оплаты - чемодан зелени!
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Экспорт растет и это прекрасно. В Украине их все равно никто не купит, хотят бесплатно патамуша льготник
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Бус с десятью коробками респираторов непонятно каким образом попавших в Испанию - воровство галактического масштаба.
ЗРАДА, ЗРАДА, ЗРАДА.....
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Частное предприятие продало свою продукцию несколько коробок СВОЕЙ продукции за границу на несколько тысяч долларов - ПОЗОР ! При чем не факт , что в марте.

Толи дело свинарчуки - честно ограбили бюджет на каких то пару сотен миллионов долларов - ну так они же петины. а он патриот.
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Может у тебя эксклюзив, но по делу "свинарчуков" на сегодня фигурирует 1. не задекларированная квартира 60$ и 2. фиктивный НДС на 16 млн, который фирма уплатила еще в 2017. 3. браслет сняли январе, залог вернули но слезно просили не шуметь.
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понимаю, что играю... на руку агрессору и оккупанту , но на сегодня, старые, никому не нужные автомобильные покрышки - крайне необходимые предметы для гигиены и средства для защиты от вируса в стране... Іспанський телеканал показав розвантаження респіраторів з України - Цензор.НЕТ 6245
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Называя Порошенко барыгой, зебилы и близко не представляли, какие они - настоящие барыги. Теперь начинают представлять, причем "вони зробили це разом!"
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Обошел более десятка аптек в городе Украины - нигде масок нет!
А вот где оказываются УКРАИНСКИЕ маски - переправлены в Испанию!
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Ничего удивительного, ведь зе-власть - "нелохи", а вот кто эту власть выбрал - лохи, лошары даже.
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Alex Sokolov 0d8421f8 Ты дурак ? Это респираторы, их в аптеке не продают.
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Он, конечно, "дурак", а вот те, кто их вывез из Украину в Испанию - ой, какие не дураки. Да?
Кстати, убогий знаток ассортимента аптек, а скажи мне - где я могу сейчас купить такой респиратор? В какой неаптеке? Вот, пойти и просто купить?
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Вовочка ,дякую тебе,и ты гонишь что то на кого то ???
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Ну що зебіли мародери, баригі на крові, доторгувались, сукі зелені!!!! усіх на палю!!!!
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От же бариги кляті! Вас карма перших покарає. Той, хто продавав ці маски під час епідемії, той від неї й подохне.
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Спросите у Пальчевского почем у него тест на корон-вирус!?
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Вже весна! Чому нікого не саджають? Питання до правоохоронних органів де кримінальні справи ??? Досить нам втирати туфту про складення адмінок на водііїв громадського транспорту та малий бізнес за торгівлю. Чрму не відповідають винні за відсутність масок, респіраторів, антисептиків та ін.
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Ну и... Я например взял свои деньги на своём производстве сделал свои респираторы.
И продал их тем кто заплатил больше ну после того как посмотрел по телику н. Санжары, почитал комментарии соотечественников.

Но главное что у меня есть *********** "уважительная" причина называется "во всем виноват Зеленский"
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чинарик зеленский ЛИЧНО виноват в геноциде украинского народа, эта тварь уже вошла в историю как самый мерзкий мародер за всю историю страны
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