 Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт канала.
На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях".
При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.
"БУК" — фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.
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Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" — 37-й пункт в этом списке.
Скупой платит дважды,богатый трижды ,лох всю жизнь.
а потом они вводят чп, типа заботятся о гражданах..
Может кто и носил бы и пофиг те которым смешно поприколу
Вот они, наши маски в Испании, а нам купить нечего!! Их просто днем с огнем не найти! Твари!!!!
Другое дело, качество наших масок...Лично беседовал сегодня с производителем, он честно признался, что их назначение другое, но написали ffp3. А кто их у нас в стране проверял на вирусы??
никто. Но написано ffp.
вот и продают по цене алмазов....
САМАЯ НИЩЯЯ І ОТСТАЛАЯ МАЛИНЬКАЯ СТРАНА В ЕВРОПЄ, СПАСАЕТ ВЬІСОКОРАЗВИТЬІЕ СТРАНЬІ МИРА, ВЬІСОКОТЕХНОЛОГИЧНЬІМИ РЕСПИРАТОРАМИ??
К - кмітливість.
А як би на його місці був дурачок якийсь?
Отож.
А ти ліпецьку хфабрику бачив??? Ні..і я зе віслюк не бачив..але вона є..і краде у нас зе віслючі мозги..бо ми зевіслюки..
ЗРАДА, ЗРАДА, ЗРАДА.....
Толи дело свинарчуки - честно ограбили бюджет на каких то пару сотен миллионов долларов - ну так они же петины. а он патриот.
А вот где оказываются УКРАИНСКИЕ маски - переправлены в Испанию!
Кстати, убогий знаток ассортимента аптек, а скажи мне - где я могу сейчас купить такой респиратор? В какой неаптеке? Вот, пойти и просто купить?
И продал их тем кто заплатил больше ну после того как посмотрел по телику н. Санжары, почитал комментарии соотечественников.
Но главное что у меня есть *********** "уважительная" причина называется "во всем виноват Зеленский"