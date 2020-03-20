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 Киевские новости
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 Полиция зафиксировала в Киеве 49 случаев нарушения карантина. ФОТО

Полицейские составили админпротоколы на водителей, нарушающих правила перевозок, и хозяев кафе и магазинов, не прекративших работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские фиксируют несоблюдение установленных ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также заведения торговли и общественного питания, не прекратившие свою деятельность", - сказано в сообщении.

Полицейские составили на нарушителей админпротоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в полиции.

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Полицейские просят граждан, обнаруживших нарушение условий карантина, сообщать об этом по спецлинии 102.

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Источник: https://censor.net.ua/p3183189
 
 
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А як буде боротися зі злочинністю поліція,якщо будуть харчі по картках?
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acse Які нам пообіцяв радник Авакова Варченко.
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Ничего не изменилолсь.
Дума Івана Мазепи, 1698р..
…Самопалов набивайте, гострих шабель добувайте…
https://www.youtube.com/watch?v=mD5HUnea7Ns
….Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
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Питання коли водії пошлють всіх і залишаться вдома ????????
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А сколько ты лично без еды и хлеба протянешь ? А больные без лекарств в аптеках , ну просто это все как бы на машинах водители привозят , а не добрые ангелы с небес доставляют.
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Раньше толстый из 95-го квартала , как актер полный ноль , а теперь ЦЕЛЬНЫЙ депупадел в ВР.
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Алексей Вовченко f033f386

...а теперь ЦЕЛЬНЫЙ депупадел в ВР.Там мінімум 1,5 або й цілих 2... Поліція зафіксувала в Києві 49 випадків порушення карантину - Цензор.НЕТ 9476
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Ну если объем умножить на умственный потенциал и разделить на профессионализм , то получим даже не ноль , а минус.
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Чувак который ныне депутат, а раннее бывший сокварталец зе 95 и ещё Б без доработки и тюннинга сидений , помещается только в грузовые автомобили типа КРАЗ, ЗИЛ или УРАЛ Поліція зафіксувала в Києві 49 випадків порушення карантину - Цензор.НЕТ 3244
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Права народная мудрость , что лучше с умным потерять , чем с дебилом найти . Меня больше не коронавирус пугает особенно во время экономического кризиса , а дебилы у власти , которые реально не понимают , что им делать и куда бежать . И все их действия еще больше усугубляют ситуацию. На кой хрен было в Киеве метро закрывать , когда пол города живет и работает на разных берегах Днепра и ооооо чудо , они не стали дома сидеть , а работают как раньше , только проблематичнее на работу добираются . То есть просто в метро без масок не пускать , и тогда пол Киева как минимум ходило бы в масках , а не как сей час 10% от силы , это ж сложно было придумать , а вот просто закрыть метро , вот это круто с точки зрения Осла Оманского.
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"... дебилы у власти , которые реально не понимают ..." - а по моему не понимают те, что думают что они не понимают.

Те что у власти целенаправленно идут к поставленной цели.
На данном этапе они продолжают загонять народ в стойло и разрушать государство...
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Зеленский, ти 10-й, вийди звідси, негідник!
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