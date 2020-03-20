 Полиция зафиксировала в Киеве 49 случаев нарушения карантина. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Полицейские фиксируют несоблюдение установленных ограничений, большинство из которых - это нарушение правил пассажирских перевозок, а также заведения торговли и общественного питания, не прекратившие свою деятельность", - сказано в сообщении.
Полицейские составили на нарушителей админпротоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в полиции.
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Полицейские просят граждан, обнаруживших нарушение условий карантина, сообщать об этом по спецлинии 102.
Дума Івана Мазепи, 1698р..
…Самопалов набивайте, гострих шабель добувайте…
https://www.youtube.com/watch?v=mD5HUnea7Ns
….Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали...
...а теперь ЦЕЛЬНЫЙ депупадел в ВР.Там мінімум 1,5 або й цілих 2...
Те что у власти целенаправленно идут к поставленной цели.
На данном этапе они продолжают загонять народ в стойло и разрушать государство...