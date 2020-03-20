 Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Не обижай!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил с должности внештатного советника "слугу народа" Лероса, раскритиковавшего подписанные Ермаком договоренности в Минске
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении
Совет для 73%
Читайте на "Цензор.НЕТ": Критические ошибки Зеленского и Кличко, которые способствуют коронавирусу и которые необходимо исправлять
Когда закрыли метро...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?
За что?
Это провал...
Возвращение в прежние времена...
Не обижайся...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун
Приключение COVID-19 в России
Весна прийде...
Хоть бумага есть...
Короновызовы
Больше фотошопов смотрите здесь
Да умножатся дни его и будет легкая поступь его верблюдов.
«В связи с пандемией КОВИД-19, для оказания гуманитарной помощи путём уменьшения финансовой нагрузки на российский бюджет, правительство Китайской Народной Республики берёт жителей Сибири и Дальнего Востока, на полное обеспечение… Вместе с территорией…"
вислюк оманський - КАЖДЫЙ день полноценно исполняет роль идиота...
п.с. а может там действительно - двойники, а бубочку закрыли в сортире на карантин... с мая 2019??
а Зеленський лишився на тому ж рівні, в якому жив багато років- в світі приколів та розсміши коміка.
Зеленський не ідіот, і ніколи ним не був.
Просто він не знав за що він береться.
Але в той же час Порошенко мене обманув і я не міг голосувати за нього.
(уголовно-короновірусная 😉)
Усьо почалось у вівторок
Спокойно і буднічно так -
Обрали нам Гєнпрокуроршу
І здєлав заяву чувак:
- Всім дякую! Дуже і дуже!
Пробачте, признацця пора:
У охфісє труп обнаружен,
Повєшена наша сєстра...
Держалося всьо у сікрєті -
Драбина, мотузка в крові...
Но взнали про Еріку еті
Шпійони із Ай-Сі-Ті-Ві...
Скорблю, шо такоє случілось
Не знаю шо дєлать, хоч плач:
І здав би аналіз на вірус,
Так зразу знайдуть, шо... нюхач!
...На утро б з повинною явка
І в крупную клєтку вікно -
Най наш найвеличніший Вавка
Знімає там нове кіно...
...