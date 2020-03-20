EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  11385  50
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4958) Коломойский (1300) Медведчук (1028) Путин (25506) фотожаба (9908) Венедиктова (75) Сивохо (66)

 Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Не обижай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил с должности внештатного советника "слугу народа" Лероса, раскритиковавшего подписанные Ермаком договоренности в Минске

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - "слуга народа" Лерос о своем увольнении

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Совет для 73%

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критические ошибки Зеленского и Кличко, которые способствуют коронавирусу и которые необходимо исправлять

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Когда закрыли метро...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

За что?

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Это провал...

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Возвращение в прежние времена...

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Не обижайся...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть - катастрофа для России и победа США, - российский олигарх Федун

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Приключение COVID-19 в России

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Весна прийде...

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Хоть бумага есть...

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Короновызовы

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3183165
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленський за неповний рік встиг стати самою ганебною сторінкою в історії України. Овоча і того переплюнув.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Достойный сын пустыни, Саудовский Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будет легкая поступь его верблюдов. Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2921

Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5560
 показать весь комментарий
 
 
а нафига Пороху - земля, в лахте не придумали? Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1234
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дик в нього вже біля мільйона гектарів. Але ж воно жадібне без пределу, хоче ще вкрасти...)))
 показать весь комментарий
 
 
а ще шо в лахте "рассказывают"?)) или то по г+г?_)
 показать весь комментарий
 
 
И там и там. А вот Бубочка щедрый продал маски в Германию ещё апараты ИВЛ что Порох подарил продаст!
 показать весь комментарий
 
 
новенький в ботоферме или косишь под него?))
 показать весь комментарий
 
 
это так.. типичный пример внушаемости зебилов пропаганде по г+г... Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2104.. про "мильон и жадный!"
Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2935
 показать весь комментарий
 
 
И всё ж таки, вас ткнули мордой в ФАКТЫ, показав насколько вы зомбированы пропагандой по г+г)) и если уж нарисовали что-то - то меньше используй фейков
 показать весь комментарий
 
 
Официальное заявление МИД КНР:
«В связи с пандемией КОВИД-19, для оказания гуманитарной помощи путём уменьшения финансовой нагрузки на российский бюджет, правительство Китайской Народной Республики берёт жителей Сибири и Дальнего Востока, на полное обеспечение… Вместе с территорией…"
 показать весь комментарий
 
Так в нього сім,я велика і всі хочуть хфермерами бути...)))
 показать весь комментарий
 
Зеленський за неповний рік встиг стати самою ганебною сторінкою в історії України. Овоча і того переплюнув.
 показать весь комментарий
 
 
овощ раз 5 лоханулся за всё время - пока в разнос после 16 января 2014г не пошел...
вислюк оманський - КАЖДЫЙ день полноценно исполняет роль идиота...
п.с. а может там действительно - двойники, а бубочку закрыли в сортире на карантин... с мая 2019?? Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5517

Приключение COVID-19 в России, короновызовы для Украины, странное убийство Эрики. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6155
 показать весь комментарий
 
 
Ні, в нього вже трійник, обидва вже не справляються.
 показать весь комментарий
 
 
ну що ви. Овоч - це ідеал, який неможливо перевершити, це вершина.
а Зеленський лишився на тому ж рівні, в якому жив багато років- в світі приколів та розсміши коміка.
 показать весь комментарий
 
 
т.е. зеленский как был всю идиотом, так и продолжает ним быть)) Браво! Пригода COVID-19 в Росії, коронавиклики для України, дивне вбивство Еріки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1681
 показать весь комментарий
 
 
перестань обзиватися на батька!
Зеленський не ідіот, і ніколи ним не був.
Просто він не знав за що він береться.
 показать весь комментарий
 
 
Зато ты знал, но поддержал его... -- теперь вы оба идиоты... -- ну, извини... *)
 показать весь комментарий
 
 
Ты надеялся на него, а он на тебя... -- действительно смешно...*)
 показать весь комментарий
 
а я на нього і не сподівався. Я був шокований , коли чув..як народ ходив по вулицям сім'ями і всерйоз говорив про те, що буде обирати Зеленського Президентом (випадково почуті розмови в парках).
Але в той же час Порошенко мене обманув і я не міг голосувати за нього.
 показать весь комментарий
 
Когда Буба выступает, понимаешь - у Эрики не было шансов
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте, а де малюнок Алёші Ступіна, які мені дуже подобаються?
 показать весь комментарий
 
ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА "НЮХАЧ"😎🐸😎

(уголовно-короновірусная 😉)

Усьо почалось у вівторок
Спокойно і буднічно так -
Обрали нам Гєнпрокуроршу
І здєлав заяву чувак:
- Всім дякую! Дуже і дуже!
Пробачте, признацця пора:
У охфісє труп обнаружен,
Повєшена наша сєстра...
Держалося всьо у сікрєті -
Драбина, мотузка в крові...
Но взнали про Еріку еті
Шпійони із Ай-Сі-Ті-Ві...
Скорблю, шо такоє случілось
Не знаю шо дєлать, хоч плач:
І здав би аналіз на вірус,
Так зразу знайдуть, шо... нюхач!
...На утро б з повинною явка
І в крупную клєтку вікно -
Най наш найвеличніший Вавка
Знімає там нове кіно...
 показать весь комментарий
 
 
Боже, які ж відгодовані! Мабуть з корита не викидають. Чи може так від"їлись на "рускоязичних младєнцах"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх