 ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе. ФОТО+РЕЦЕПТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ.

18 марта, в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.

На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харькова, Одессы.

Отмечается, что антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

"Сегодня мы обращаемся к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем обрабатывать. Только вместе, с Божьей помощью мы сможем преодолеть угрозу болезни", - подчеркнули в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика.

Для литра антисептика вам понадобится:

этиловый спирт 96% - 833 мл

перекись водорода 3% - 42 мл

глицерин 98% - 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.

Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.

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