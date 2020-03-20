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 ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе. ФОТО+РЕЦЕПТ

Священнослужители ПЦУ начали изготавливать антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ.

18 марта, в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.

На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харькова, Одессы.

Отмечается, что антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

"Сегодня мы обращаемся к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем обрабатывать. Только вместе, с Божьей помощью мы сможем преодолеть угрозу болезни", - подчеркнули в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика.

Для литра антисептика вам понадобится:

  • этиловый спирт 96% - 833 мл
  • перекись водорода 3% - 42 мл
  • глицерин 98% - 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.

Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.

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ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3183092
 
 
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Одну бочку 200 литровую за 10 тыс гривен разлили. Зато сколько пиара! А если по 60 миллиграм разлили, то половину бочки.
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Ну ці хоч щось роблять. А гундяєвські попи шо?
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Все правильно делают. По сути они пропагандируют санитарию и гигиену, что уж точно лучше, чем МП рассказывающий, что при причастии заразиться не возможно....
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а святая водичка что не помогает? Как же так?
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за "святой водичкой" и "антивирусным ладаном" - это вам в Мацковский Пархат!
они специалисты по такой уйне.
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Мне что УПЦ, что ПЦУ, что МПЦ. Православием не страдаю
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не знаю что такое ватострадалец. ты наверно мира вне православного мракобесия не знаешь-
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Ты не православием "не страдаешь".
Ты, умением думать "не страдаешь".
Взял бы и почитал, как разные церкви реагируют на пандемию и что советуют своим прихожанам.
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Ну, нє бояришніком же, как на підарашкє, нє?
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А государство у нас настоящее или фейковое, как и президент?
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основная масса фирменных антисептиков уже традиционно производится в одессе на большой арнаутской.
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Главное 70% этиловый или изопропиловый спирт. А какая марка и отдушка на уничтожение вируса не влияет.
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щас сбу накроет. происхождение "винного духа" будет точно левым. и где лицензия у разливайки?
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сбу погонят кадилом ))) не фиг лезть с церковные дела )))
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Молодцы, ! Так поступает настоящая церковь ! НАША!
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ПЦУ (в том числе её правопредшественники УПЦ (КП) и УАПЦ), а также УГКЦ выгодно отличаются от УПЦ (ПМ) - они как-то человеколюбивее, что-ли. По крайней мере пытаются это демонстрировать. Даже по содержанию их публичных выступлений, интервью и т.п. это чувствуется. Да и практические дела иногда вижу, хотя в целом весьма скептично настроен к религии как таковой. Но эти (ПЦУ, УГКЦ) либо искренне верят, в то, что говорят и делают, либо хотя бы внешне стараются соответствовать. Быть может, таким образом привлекают клиентуру

А УПЦ (МП) только и запоминается скандалами по поводу нежелания отпевать младенцев, крещённых в других конфессиях (как тот скандал в Запорожье), или воинов АТО. Злые они какие-то всегда, недобрые. Когда в жизни сталкивался, всегда почему-то с какими-то алчными. Не везло, быть может. Но всё-таки, сложно вспомнить их благотворительные инициативы. Может мало гласности в работе, конечно. Но про Мерседесы Павла (настоятеля Киево-Печерской Лавры) помню, про запорожский скандал помню, про отказ отпевать убитых наших воинов хорошо помню, про склады оружия для сепаров в церквях УПЦ (МП) тоже помню, а про больницы для неимущих, обеды для бездомных, сбор пожертвований для раненых на фронте со стороны УПЦ (МП) - не помню. Ну или не знаю, по крайней мере.
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Еще как. Особенно хорошо поучавствовали в предвыборной компании. Закончились выборы, закончились псевдо-переходы в ПЦУ.
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Ага. І всє повалілі толпою в МПЦ ФСБ.
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И в это же время московский патриархат ездит по Бердянску со своей святой водой https://www.facebook.com/pro.berdiansk/videos/275216936800617/?__tn__=%2CdkCH-R-R
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