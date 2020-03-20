 ПЦУ изготавливает антисептики по рецептуре ВОЗ: уже около 2 тыс. флаконов распространили в Киеве, Мариуполе, Харькове и Одессе. ФОТО+РЕЦЕПТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ.
18 марта, в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.
На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харькова, Одессы.
Отмечается, что антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации здравоохранения из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.
"Сегодня мы обращаемся к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем обрабатывать. Только вместе, с Божьей помощью мы сможем преодолеть угрозу болезни", - подчеркнули в ПЦУ.
Как сообщалось ранее, ВОЗ поделилась простым рецептом изготовления антисептика.
Для литра антисептика вам понадобится:
- этиловый спирт 96% - 833 мл
- перекись водорода 3% - 42 мл
- глицерин 98% - 15 мл
Смешайте ингредиенты, добавьте немного дистиллированной или просто кипяченой воды. Количество воды определите, учитывая желаемую консистенцию.
Полученный раствор лучше разлить в несколько небольших емкостей, которые удобно носить с собой. Герметично закрытые бутылочки с готовой смесью нужно отложить на 72 часа. За эти три дня бактериальные споры, которые могли быть в посуде или в спирте, погибнут и антисептик будет полноценно выполнять свою функцию. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделять зоне под ногтями.
они специалисты по такой уйне.
Ты, умением думать "не страдаешь".
Взял бы и почитал, как разные церкви реагируют на пандемию и что советуют своим прихожанам.
А УПЦ (МП) только и запоминается скандалами по поводу нежелания отпевать младенцев, крещённых в других конфессиях (как тот скандал в Запорожье), или воинов АТО. Злые они какие-то всегда, недобрые. Когда в жизни сталкивался, всегда почему-то с какими-то алчными. Не везло, быть может. Но всё-таки, сложно вспомнить их благотворительные инициативы. Может мало гласности в работе, конечно. Но про Мерседесы Павла (настоятеля Киево-Печерской Лавры) помню, про запорожский скандал помню, про отказ отпевать убитых наших воинов хорошо помню, про склады оружия для сепаров в церквях УПЦ (МП) тоже помню, а про больницы для неимущих, обеды для бездомных, сбор пожертвований для раненых на фронте со стороны УПЦ (МП) - не помню. Ну или не знаю, по крайней мере.