 Аппараты ИВЛ, переданные Фондом Порошенко, начали работать в Киевской городской больнице скорой помощи. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Учитывая ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, которые у них были, но не работали", - рассказала Марина Порошенко.

"Понимая ситуацию, мы не могли отказать, и Фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких. Сегодня два аппарата уже восстановлены, мы их видели в отделении интенсивной терапии", - отметила супруга пятого Президента Украины.

По ее словам, остальные восемь аппаратов будут восстановлены и переданы в отделение уже в ближайшее время.

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Порошенко объяснила, что особенность коронавируса COVID-19 в том, что он очень быстро поражает легкие, человек получает легочную недостаточность. И без того, чтобы подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, помочь такому пациенту невозможно.

"Понимая такую ситуацию и вызовы, которые сейчас стоят и перед обществом, и перед страной, мы должны объединить все свои усилия - и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды - для того, чтобы всем вместе решить ситуацию , которая сейчас сложилась в мире и в Украине", - подчеркнула она.

В свою очередь, директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко поблагодарил Фонд Порошенко за своевременно оказанную помощь для больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

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