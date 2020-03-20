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 Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские составили административный протокол на местную жительницу, которая продавала защитные маски на улице в Тернополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что вчера во время проверки соблюдения карантинных мероприятий участковые офицеры городской полиции обнаружили женщину, которая возле супермаркета продавала защитные маски.

Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе 01

За одну она просила 90 грн. 26-летняя женщина объяснила, что маски ей предоставил для продажи мужчина, с которым она познакомилась в соцсети Facebook. За 5 часов работы ей пообещали заплатить 250 грн. У нее изъяли 36 средств индивидуальной защиты.

Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе 02

В отношении женщины полицейские составили протокол по части 2 статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах).

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Источник: https://censor.net.ua/p3182992
 
   
 Топ комментарии
 
Ну тож не Радуцький торгує.
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а кто арестует радуцкого . вывезшего десятки тонн масок в Китай?
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ну он же на улице не торговал Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 5478
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Тю маски с алика а что коммерция запрещена Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 9012 совсем у аваковских с мозгами туго тоху не докормили Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе - Цензор.НЕТ 4970
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пипец, по всей стране послабления по налогом - а эту бабу которая хотела заработать сраные 250 грн и продать всем маски, которые государство не в состоянии организовать - оштрафовали.
******.
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Задача зежытов обнулить украинцев, украинцам это не доходит
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Нарушение правил торговли, а не запрет.
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а кто арестует радуцкого . вывезшего десятки тонн масок в Китай?
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Тим часом:
"Немає масок, Радуцький вивіз всі маски, дайте маску, не можу знайти маску"
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Маски, маски як панацея. До сраки ті маски.
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медаль радуцкому, шо избавил мудрый нарид от ненужного хламья! да, зебил?
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Медик из Киево-Святошинской больницы пожаловалась, что их просят самим шить маски.



https://twitter.com/i/status/1240646132675608578

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то есть шить можно. А продавать - нельзя, государство не досчитается 50 копеек в бюджет.
уроды.
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"Мудрий нарід" гребе гроші, де тільки можна. Гидко дивитись на всю цю мерзоту - Радуцьких, перевізників- спекулянтів, продавців масок... Щоб ви вдавились, падлюки, своїми грошима.
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толи дело **** радуцкий, который честно помог китайцам в борьбе с вирусом - отправив ускоглазым весь государственный запас масок
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А як із новими можливостями у кризовий період?
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Сьогодні в деких тролейбусах Рівного (не у всіх) кондуктори попонували маски безкоштовно..Був двічі свідком
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Тю, так это маски типа от грязного воздуха - азиаты поголовно много лет носят. От вируса не защищают. Это чисто чтоб выхлопными газами не сильно душать. Но красивые, модные - молодёжи нравятся. Но толку от них - ноль.
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ой, зато бумажные медицинские защищают просто капец.
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Не защищают, но смысл тогда переплачивать? За красоту?
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как маски тырят сотнями тысяч штук - полиции дела нет...
как тетку на подбарыге заарестовать - 20 капов на одну барыжанку..
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Обратите внимание -НЕ МЕДИЦИНСКАЯ! Чисто для фильтрации грязного воздуха. Но нарид активно гребет, ибо красиво.
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А я до чого .
Так і та жінка може копів нах послати ..!..А ну так. порушення правил торгівлі можуть впаяти .
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Так её и впаяли незаконную торговлю с рук. ты внимательно читал?
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Люди, если нужны нормальные маски, то обязательно покупайте как у копов на фотке - стандарта FFP-3. Респираторные. Именно ФФП-3! Они не пропускают вирус и их использует при работе с вирусами и токсичными материалами. Остальное - шляпа. FFP-1, FFP-2 пропускают вирусы. Они больше от крупной пыли.
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вирус не пропускает противогаз, но его тоже придётся снять
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глупій ті пингвин ))) у копов FFP-2, у них клапан желтый . а FFP-3 идет с красным клапаном))) специалист
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Спасибо, что обратил на этот нюанс внимание, но бывают ФФП-3 и с белым клапаном. Но твое замечание важно, хотя мог бы обойтись и без оскорблений. Или если украинец украинца не оскорбит, то день прошел зря?
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если бы зеленский с радуцким не продали , как говорят, 900 тонн
масок, то можно было бы одеть всех, поможет или нет то одно, а распространение
было бы сильно замедлено
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милиция решила поживиться, но маски оказались карнавальными
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Чем поживиться? ей впаяли штраф зав незаконную торговлю. Поживился Радуцкий на миллионы, за которого ты голосовало.
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн медицинских масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Соответствующее заявление он сделал в Facebook, подкрепив его снимком монитора с определенными данными - очевидно касательно экспорта этих изделий. На них можно видеть ряд экспортеров. «Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
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Все умные задним умом!
Почему не предупредил в январе, что будет объявлена пандемия?
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от ********.
масок в аптеках нет - давайте эти изымем и родным раздадим. Профит.
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В киевских есть и часто, но по 20 грн. И даже респираторы по 100 грн.
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Всякая мелочь мешает барыгам! В тюрьму за такое надо.
Дорого? Не покупайте!
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