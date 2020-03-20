 Полиция оштрафовала женщину за торговлю защитными масками на улице в Тернополе. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что вчера во время проверки соблюдения карантинных мероприятий участковые офицеры городской полиции обнаружили женщину, которая возле супермаркета продавала защитные маски.

За одну она просила 90 грн. 26-летняя женщина объяснила, что маски ей предоставил для продажи мужчина, с которым она познакомилась в соцсети Facebook. За 5 часов работы ей пообещали заплатить 250 грн. У нее изъяли 36 средств индивидуальной защиты.

В отношении женщины полицейские составили протокол по части 2 статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах).

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