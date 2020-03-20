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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. ИНФОГРАФИКА

Правоохранители составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств по факту несоблюдения правил карантина, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина 01

Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, где полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях, по 7 - в Ровенской и Черниговской, по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, а в Хмельницкой составлен 1 протокол.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях", - добавили в Нацполиции.

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На данный момент к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3182951
 
 
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а скока под етот шумок в карманы натолкала Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина - Цензор.НЕТ 4786
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богатийє тоже плачут - практично всі хворі - це туристи, а це развлєчєнійє нє дєшовойє
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Коронавирус или политика. Зачем президент и правительство хотят вводить чрезвычайное положение ... может ввести военное положение,ведь страна шестой год воюет с Россией, а для МВФ претворяется что воюет
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Підказую Авакову, що весь комунальний транспорт переповнений та пасажири без масок.
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глас вопіющєго в пустинє - завжди уявляв алкоголіка, шо волав п'яних пісень
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в новосаджарах пропіарились, а остальних прибульців просто розпустили по всіх усюдах осємєнять Україну тим уханьським вірусом
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Потрібно запустити метро, але на вході поставити багато контролерів температури і загального вигляду , що будуть пропускати людей (відбраковувати по "соловїним" очам, що слезяться і не брати хабар)))).
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Гром прогремел, золяция идёть.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Что вся округа переполнута з ворами,
Шо наступив криктический момент -
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
------------
Не тот расклад - начальники грустять, -
Во всех притонах пьют не вины, а отравы,
Во всем у городе - убивства и облавы, -
Они приказ дають - идти ва-банк
И применить, и применить запасный вариянт!
-----------------
Вот мент идёть, идёть в обход.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Шо вся округа переполнута с ворами,
И шо настал криктический момент
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
------------
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку - ваших нет, не спорьте з намы!
Пусть мент идёть, идёть себе в обход, -
Расклад не тот, расклад не тот - и нумер не пройдет!
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ну я не вникал в такие подробности...
и вообще вроде ето не самый лучший вариант ето одесского шедевра...
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За двое суток 6 уголовных дел по карантину, а сколько уголовных дел по коррупции за 6 лет Аваков?
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с нашими баранами нужно только посадками)) наш лохторат четко знает свои права а обязанности не помнят. вот почему как только наши попадают в европу то сразу становятся законопослушными? да потому что там наказание будет быстрым и беспощадным, и они это прекрасно знают
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Обязанности эти ввели пару дней назад.
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Хороший пунктик придумали, выгоднее и удобнее чем бухих водил ловить.

Это да, это умеете.
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