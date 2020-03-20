 Полиция составила 405 админпротоколов и открыла 6 уголовных производств за нарушение правил карантина. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, где полицейские составили 75 админпротоколов.
Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.
Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях, по 7 - в Ровенской и Черниговской, по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, а в Хмельницкой составлен 1 протокол.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской (3 факта), по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях", - добавили в Нацполиции.
На данный момент к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Что вся округа переполнута з ворами,
Шо наступив криктический момент -
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
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Не тот расклад - начальники грустять, -
Во всех притонах пьют не вины, а отравы,
Во всем у городе - убивства и облавы, -
Они приказ дають - идти ва-банк
И применить, и применить запасный вариянт!
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Вот мент идёть, идёть в обход.
Губернский розыск рассылаеть телеграммы,
Шо вся округа переполнута с ворами,
И шо настал криктический момент
И заедаеть, и заедаеть темный елемент.
------------
А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку - ваших нет, не спорьте з намы!
Пусть мент идёть, идёть себе в обход, -
Расклад не тот, расклад не тот - и нумер не пройдет!
и вообще вроде ето не самый лучший вариант ето одесского шедевра...
Это да, это умеете.