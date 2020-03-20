EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  1184  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (619) Китай (1284) маска (39) медицина (1972) самолет (2332) Мотовиловец (12) COVID-19 (1393) коронавирус (28)

 Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Военный грузовой самолет ИЛ 76 вылетает в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз - лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал он.

Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - слуга народа Мотовиловец 01

Вместе с тем, он выразил благодарность за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украины, представителям бизнес-сообщества, Офиса Президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства индивидуальной защиты появятся в медучреждениях и аптеках через 3-4 дня, - главный санврач Ляшко

Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - слуга народа Мотовиловец 02
Фото: Мотовиловец/Facebook

"Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один. Все будет хорошо. Берегите себя", - резюмировал Мотовиловец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай практически остановил коронавирус и включился в активную борьбу с пандемией в странах Европы, Ближнего Востока и Азии

Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - слуга народа Мотовиловец 03

Источник: https://censor.net.ua/p3182947
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коронавирусу уже больше 2х месяцев. ПОЧЕМУ МАЛОРОСЫ НЕ ЗАКУПИЛИ МАСОК, ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ, АППАРАТОВ ИВЛ, А НАОБОРОТ ТОЛЬКО ПРОДАВАЛИ МАСКИ ИТД В КИТАЙ И ЕВРОПУ? Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец - Цензор.НЕТ 9685
 показать весь комментарий
 
Раньше эти же маски радуцкий вывел из госрезерва, и продал в Китай - получил отличный навар. Теперь государствог их купит обратно, по новой цене. За наши с вами деньги. И продадут нам - снова получат навар.

Итого - мы заплатим за маски, мы оплатим прибыль радуцкого, мы оплатим прибыль китайцев.

Зеленые - мрази.
 показать весь комментарий
 
зиленський и рпдуццький - малаццы!
 показать весь комментарий
 
Перед этим свита продала маски... Где криминальное дело?!
 показать весь комментарий
 
 
Це при пороху називалось торгівля на крові.
 показать весь комментарий
 
Китайцы молодцы! Насрали миллиардам людей в мозги и теперь народ массово мрет от страха. Ну и гешефт делают на этом.
 показать весь комментарий
 
 
Я конечно таки извиняюсь но имею спросить, это украинские маски китайцы возвращают? ну, те, шо ЗЕлёная власть в Китай продала немного раньше. Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец - Цензор.НЕТ 2576
 показать весь комментарий
 
 
Вам показали самолёт, а на самом деле маски уже тут - но уже по пять.)))
 показать весь комментарий
 
 
А перед цим яким літаком Радуцький маски вивозив?
 показать весь комментарий
 
 
Он вивєз стариє ,просрочєнниє і плохіє а завєзьот новиє хорошиє і красівиє.
 показать весь комментарий
 
Масками??? Жену отдай дяде, а сам иди к пляди??? А свой-то запас где? Куда делся?
 показать весь комментарий
 
Бидляча мерзота--що ви раніше робили? Займались пустою трепологіїю і піаром. Україна не сцена 95 кварталу,хотя ви ,зелене болото" і намагаєтесь це зробити. До влади прийшли неучі,вороги.україноненависникі і лохі.
 показать весь комментарий
 
за масками которые туда три недели назад продали? маладцы,шо сказать еще.
А китайцы красавы, сейчас всему миру начнут тааак помогать, что к концу года и не заметят те провалы в экономике которые им так усердно рисуют все сми.
 показать весь комментарий
 
Сперва продать в Китай, потом купить у Китая...
Какой-то зебанутый трюк получается..
Хотя, кто их этих клоунов поймёт ?!
 показать весь комментарий
 
Полетіли в Китай раніше продані ЗЕслугами маски повертати правда втридорога але це за наші з Вами гроші шановні українці левова частина яких осяде в кишенях сих слуг-злодюг!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх