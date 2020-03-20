 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, о возникших проблемах сообщил и директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
"Остановка трамвая "Станция метро академика Павлова", ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров.
У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка", - написал он.
Также Сидоренко добавил, что при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей.
"Харьковский горсовет призывает не делать этого, не ухудшать окончательно и так непростую ситуацию с перевозками людей в условиях антиэпидемиологических мер. Тем более тесный межличностный контакт протестующих на рельсах - никак не способствует улучшению противоэпидимиологической ситуации", – написал он.
Как сообщалось, ранее во многих городах заметили нарушения – люди набивались десятками в маршрутки и не надевали защитные маски.
Брешеш. Такі як я ніколи цього не робили.
" шо очко заіграло ?"
Перед ким? Перед таким як ти бидлом? За кого ти себе маєш, щоб тебе хтось боявся, нікчемо?
Попадаешь в стоячие - нахер с транспорта!!!!
и такой фигни не было бы...
Ідьот война із розумом, свящєнная война...
Зебілам посвящяєтся...
Только идиёт мог придумать такие меры. Идиёт и придумал. Сам это мерзавец ведь общественным транспортом не пользуется.
Почему 10? Ведь в законе написано - в маршрутках до 10 человек, а трамваях-троллейбусах-автобусах - до 20, разве нет?
-ответ ЗЕбанутих : " А нам наравиться"!
Це провокатори від Пороха- *** буду!!!!!!
Политик посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что правительство может сделать для них.
«У нас две большие потребности», - сказал сельский глава. «Во-первых, у нас есть больница, но нет врача».
Политик достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я разобрался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?»
«В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь»...