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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 20 марта, в Харькове пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев из-за ограничения перевозить по 10 человек в вагоне, а в одном из трамваев разбили окно.

Как информирует Цензор.НЕТ, о возникших проблемах сообщил и директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

"Остановка трамвая "Станция метро академика Павлова", ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров.

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка", - написал он.

Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 01

Также Сидоренко добавил, что при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей.

"Харьковский горсовет призывает не делать этого, не ухудшать окончательно и так непростую ситуацию с перевозками людей в условиях антиэпидемиологических мер. Тем более тесный межличностный контакт протестующих на рельсах - никак не способствует улучшению противоэпидимиологической ситуации", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ударили несколько раз, поцарапали": в Николаеве пенсионеры избили водителя трамвая после отказа везти больше 10 пассажиров

Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 04

Как сообщалось, ранее во многих городах заметили нарушения – люди набивались десятками в маршрутки и не надевали защитные маски.

Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 03
Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 04
Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 05
Фото: соцсети

Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло 06

Источник: https://censor.net.ua/p3182943
 
   
 Топ комментарии
 
У мене запитання. За кого вони голосували?
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Трамвай звісно ні до чого. То емоції. А ось подякувати зеленій шмарклі не завадить!
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У мене запитання. За кого вони голосували?
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У нормальных людей-эпидемия. У порохоботов-эпизоотия. Ибо жЫвотные.
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а кто принимает зебилные решения о закрытии \ ограничении работы общественного транспорта ? очевидно это тот зебил, кто им никогда не пользовался.
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это зебики нормальные? срочно подавай заявку на запись в 95 квартал, там такие шутки нужны
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сом, вопрос вполне корректный... отвечай прямо, а не по-зеленски вопросом на вопрос...
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Більше тебе у житті нічого не цікавить, окрім голосування? Живеш одним голосуванням?
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Вибори закінчилися! Все! Харе цю ворожнечу з виборами роздмухувати!
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На"уй іди: такі як ти водили хороводи перед виборами "всєх парахаботав павєшаєм" - шо очко заіграло ?
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"такі як ти водили хороводи перед виборами "всєх парахаботав павєшаєм" "
Брешеш. Такі як я ніколи цього не робили.

" шо очко заіграло ?"
Перед ким? Перед таким як ти бидлом? За кого ти себе маєш, щоб тебе хтось боявся, нікчемо?
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ой, а шо такое, невиноватые они он сам пришел (
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Точно - вот если бы все поддержали сывочолого хетьмана - то коронавирус не пришел бы - однозначно.
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Об этом ты уже ни-ког-да не узнаешь...
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считаю, что ослятина сознательно провела диверсию, не приняв никаких мер, а как бы было не будь осла - можете пофантазировать фонтанируя любвеослиными флюидами.
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За Йулю звісно. Тому і такі недобрі. Український прорив не стався...
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За этих дебилов у власти. Полных дебилов. Так еще в понедельник утром паники у людей не было совсем. Просто абсолютно. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Зеленые придурки во всей красе, твою дивизию.
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100% из тех 73% которіе волали за бубочку !!!
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Поки похоронні команди не почнуть збирати трупи на тротуарах, харківська бидловата буде бикувати
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Расскажу тебе секрет. Во время эпидемий города начали контролироваться бандами отчаявшихся людей, которые грабили и сжигали всё что могли. Так как страх он приводит к росту агрессии, а не наоборот.
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Зброї на руках багато зараз, можна і нарватись. )
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С чего ты взял что у банд её не будет? Отчаянье толкает на крайние меры. Людям становится нечего терять.
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У махеровых беретов свой путь махерового берета... ти ще доппкєна не чув...
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Трамвай звісно ні до чого. То емоції. А ось подякувати зеленій шмарклі не завадить!
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Зе канешна *кловун * але ..то він певно вірус придумав .
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разумнее вообще перестать выпускать транспорт на улицы 2-3 дня по-быкуют и угомонятся а потом разу нас все через проктолога делается в стране начинать вводить социальные маршрутты.. у нас не Германия мы не соблюдаем график а вот скажу вам так сделай четкий график движения транспорта помашинно и повагонно четким и понятным и все народ бы перестал бы ездить от скуки ради те же пенсионеры которым ту тупо нехрен делать..дома скучно.. к компьютерам они испытывают тупость и страх... вот и шастают по улицах и собираются в отряды юнатов заражая друг друга...
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Может тогда и рельсы разобрать с проводами? Если они не нужны?
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У нас их давнім-давно убрали - бо нех*й! по дорогому металлу кататься!
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Во многих городах на время карантина отменили бесплатный проезд в транспорте для пенсов, ибо пенсы слегка ипанутые - по своему деду знаю, что он через пол-города попрется на базар, где на гривну дешевле - при этом он ежемесячно откладывает деньги, то есть нужды ехать через пол-города у него нет вообще никакой.
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Что и требовалось доказать. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал в Харькове, Киеве и Днепре армагедон.
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Да патамушо нужно ограничевать не десятью человеками, а числом посадочных мест!!!!
Попадаешь в стоячие - нахер с транспорта!!!!
и такой фигни не было бы...
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Зебилы у власти посчитали пропускную способность транспорта при такой загрузке, числе работающих и закрытом метро? Похоже, считали те же ыксперды, что насчитали зарплаты учителям в 4 тыс баксов.
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Всех в трамвай и до конечной "ОРДЛО" без остановок.
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І ярость благороднайа, вскіпайет как волна.
Ідьот война із розумом, свящєнная война...
Зебілам посвящяєтся...
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"То ли ещё будет, то ли ещё будет, то ли ещё будет, ой-ё-ёй!" (с)
Только идиёт мог придумать такие меры. Идиёт и придумал. Сам это мерзавец ведь общественным транспортом не пользуется.
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Зеленая власть тупо копирует действия стран ЕС. Как только в Рим введут танки, что-то подобное будет и у нас. Как можно ограничить проезд для всех. А работники предприятий жизнеобеспечения, критической инфраструктуры? Просто у зебилов на это ума нет.
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"из-за ограничения перевозить по 10 человек в вагоне"

Почему 10? Ведь в законе написано - в маршрутках до 10 человек, а трамваях-троллейбусах-автобусах - до 20, разве нет?
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да. но что вы хотите от зебилов? они же в законе количество мест в транспорте не прописали.
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Так хотят помереть от коронавируса, что заблокировали трамвай
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помирают 3-4%. тем, которые штурмуют - это не грозит. такие и сами полный трамвай толкать смогут.
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Ну и зря . Трамвай и водитель не при чём . Они сами - жертвы зельоной власти .. Окна нужно идти бить на Банковую . Это дебил , сидящий там , устроил в стране весь этот хаос . Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 1968 .
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Зебилы, вы довели страну до ручки вместе.
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У мене питання: в 2009 була пандемія грипу, причому страшніша - в Україні хворіли мільйони, померло кілька сотень. Чому ж тоді ніхто не обмежував рух громадського транспорту???
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может потому, что сейчас в Италии на сто выздоровевших около ста умерших?
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Вона не було страшніша. Цей карантин - превінтивні заходи - чи ви хочете, хоб у нас було як у Італії, де щодня помирае по пів-тисячі ві вірусу?
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Здєлайте іх вмєстє! Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Разъяренные пассажиры в Харькове заблокировали проезд трамваев и разбили лобовое стекло - Цензор.НЕТ 8265 Мєстниє зєлєбні, как ви оценіваєтє дєйствія ваших братьєв по разуму?
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как ви оценіваєтє дєйствія ваших братьєв по разуму?
-ответ ЗЕбанутих : " А нам наравиться"!
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Лучше бы зели башку набили. При чем тут трамвай?
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Гадаєшь у Києві краще? Такий ж бордель
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А чому трамвай не перекинули? В краще спалити, щоб взагалі не було на чому пересуватись. Зебіли, ви такі Зебіли !
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Зеленський і в Лондоні метро закрити умудрився
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Вибирали "кращого" Президента- а виявилося що ***********!
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Где "толпы людей" на фото ? На всех фото стоит одна и та-же толпа титушек из 30-50 человек.
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На всех фото стоит одна и та-же толпа титушек из 30-50 человек.

Це провокатори від Пороха- *** буду!!!!!!
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А Порох тут до чого ? Скоріш за все це провокатори опзж.
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И это только начало.... Кто выдвинул идею заблокировать жизнь людей и лишить их куска хлеба?
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Дальше будет хуже. Это неизбежность.
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Общественный транспорт: метро, электричка, трамвай / не путать с частником / проще всего на конечных обработать защитными средствами. Пять минут и поехал дальше. И не было бы таких проблем. Такое впечатление, что делают с дурного ума такие неудобства или нарочно для создания неудобства, ненависти, хаоса .
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Салтовские зебилы начинают понимать что новая власть относится к ним как к скотам
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Дебилоиды совковые и такой же дебильный избранный ними Харьковский горсовет. "Межличностный контакт" на рельсах не способствует улучшению...!!! За гранью!
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Влада повинна Забезпечувати потреби функціонування соціуму Мавпи,що забороняють й грабують,нікому Непотрібні!
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Решение проблем "слугами народа" напоминает анекдот

Политик посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что правительство может сделать для них.
«У нас две большие потребности», - сказал сельский глава. «Во-первых, у нас есть больница, но нет врача».
Политик достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я разобрался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?»
«В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь»...
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