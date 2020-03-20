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 Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса военнослужащих Национальной гвардии привлекли к проведению ограничительных карантинных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацгвардии.

"В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины", - сообщает Нацгвардия.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 01

Отмечается, что сейчас военнослужащие дежурят на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Правоохранители проводят разъяснительную работу, контролируют перевозчиков, чтобы они не нарушали ограничения, установленные на время карантина.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 02

Кроме того, с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Нацгвардии несут службу на объекте обсервации в пригороде Днепра, где сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран.

Нацгвардию привлекли к обеспечению карантинных мероприятий из-за коронавируса 03

Также вместе с сотрудниками полиции гвардейцы дежурят возле Александровской больницы в столице. Эта больница - одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19.

Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066.

Сообщается, что нацгвардейцы обеспечены средствами индивидуальной медицинской защиты. Кроме того, все военнослужащие перед началом и после завершения службы будут проходить медицинский осмотр.

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Источник: https://censor.net.ua/p3182941
 
 
 Топ комментарии
 
И за продуктами теперь только строем ходить будем.
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Правильно. И в каждой маршрутке из десяти пассажиров, чтобы пять - омоновцы.
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Аваков рвется к власти. Икар тоже на солнце взлететь хотел, но крылья отвалились.
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А хорошо бы, чтобы в ответ на сообщение. что масок нет прозвучала команда: "Сержант! Раздайте оружие!"
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"Перед тим, як вірус досягне легень, він Чотири доби тримається в горлі. В цей час у людини кашель і болі в горлі. Якщо пити багато води і полоскати горло горячою соленою, або кислою водою, то це усунить вірус. Поділись цим, бо цим ти можеш врятувати чиєсь життя"

__________________
За ще купив, за те і продаю. Витягнув з ФБ.
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Зайвий раз нагадую, як можна зробити маску за 1хв:
Маска за хвилину
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Дурня. Вірус живе і розмножується всередині клітини, руйнуючи її. Невже Ви вважаєте, що за 4 доби вміст десятків тисяч зруйнованих клітин не зможе потрапити у бронхи та легені?
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И за продуктами теперь только строем ходить будем.
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Правильно. И в каждой маршрутке из десяти пассажиров, чтобы пять - омоновцы.
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омон? штирлиц никогда не был так близко у провалу
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Аваков рвется к власти. Икар тоже на солнце взлететь хотел, но крылья отвалились.
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Во Львове половина частных маршрутчиков съехали с рейса, бо вчера их уже начали штрафовать за человеческий "перегруз".
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Во львове можно на работу и пешочком прогуляться, благо погода хорошая. А вот что в Киеве делать..
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Можна и пешочком. С Сыхова или Мазепы до центра за часик дойдёшь.
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Толька Кієв - бальшой горад. Фсьо остальноє - періфєрія.
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Коммунальное АТП-1 тоже уменьшило количество автобусов на рейсах.
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они съехали не от перегруза...а от того что 10 человек в вагоне, а не шпроты в масле....
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Скоро с автоматами будут стоять и правом стрелять без суда и следствия. Если кто то думает, что все это *********, скоро жестоко пожалеют
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В Киеве да, возможно. Что будет когда в города прекратится подвоз продовольствия из-за этих человечков?
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"Стой, кто идёт, предъявите паспорт. Здесь чужим ходить запрещено! " (с)
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Подобаються мені *забугорні * .які свого пархатого носа сунуть у справи українців .
ПС ))*Бацька * вам точно скоро *концтабори * влаштує .
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Еще одни нахлебники. Водителей щемить. А чем еще "гвардии" заниматься.
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Расстрєлівать не будут? - Не? - ну і хорошо, власть знаєт, шо дєлаєт. Да, зєбіли?
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Думаю,що треба біль зважено відноситись до обмежувальних дій поліцією і нацгвардією. Влада,на чолі з президентом -лохом абсолютно не готова для боротьби з епідемією.більше трьох місяців займались піаром і пустим трепом.замість того щоб готуватись до цієї біди. Ні масок іні приладів, ні фахівців--нічого немає. Навіть не продумали як захистити лікарів,доставляти на роботу людей. Одним словом--бидлота при владі.яка не здатна керувати державою.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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