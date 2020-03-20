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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок. ФОТОрепортаж

Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах города Киев (на основных дорогах) действуют 8 стационарных постов. В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований. Это превентивные меры, проводимые особенно с теми субъектами, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок.

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Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев. Военнослужащие и полицейские обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Водители и пассажиры относятся с пониманием к неудобствам. Грубых нарушений, по словам правоохранителей, за вчера не было.

Соответствующие государственные структуры работают в усиленном режиме и организуют максимальное взаимодействие и взаимопомощь для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Основными направлениями такой совместной работы является своевременное выявление контактных лиц и обеспечение их самоизоляции, принятие мер по ограничению их общения с другими гражданами.

Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 01
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 02
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 03
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 04
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 05
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 06
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 07
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 08
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 09
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 10
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 11
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 12
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 13
Нацгвардия и полиция на въездах-выездах Киева проверяет соблюдение норм перевозок 14

Источник: https://censor.net.ua/p3182921
 
 
 Топ комментарии
 
Когда то я сотрудникам объясняла значение слова "показуха".
Вот оно!
Прекрасная иллюстрация.
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В масках матерчатых.
От вируса. Размером в нанометры, НАНО.

Ой, не могу.
Жаль, что ваты не пролижили в те маски, точь-в-точь бы было, как женские гигиенические самопальные подкалдки в СССР.
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Урааа! Если кто везёт ящик с вирусом, тут его и хвать!
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Судячи з фото номер 2- їх поставили для того, щоб купувати акумулятори...
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В масках матерчатых.
От вируса. Размером в нанометры, НАНО.

Ой, не могу.
Жаль, что ваты не пролижили в те маски, точь-в-точь бы было, как женские гигиенические самопальные подкалдки в СССР.
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Когда то я сотрудникам объясняла значение слова "показуха".
Вот оно!
Прекрасная иллюстрация.
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Бмв, окружённая с трёх сторон-феерична. Вот он, потенциальный разносчик кобылавируса, таварисч, будь бдителен!
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какое бмв? это древний мерседес -кабан.
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Ну хз, я в картинку не вглядывался, тут этого добра и без того столько, что мечтаешь, чтобы коронавирусом заболели и машины.
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Вы коммунист ? Вам бы все отобрать и поделить😁😁😁?
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Мне бы просто пройти, а не протискиваться мимо всех этих чудовищ, владельцы которых обнаглели в корягу.
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А Вы не выбирайте во власть спортсменов и комиков - и тогда власть сообразит строить паркинги .
А владельцы авто в дурости власти не виноваты
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Причём тут власть к жадным застройщикам, которые не удосуживаются построить например подземную парковку?Привыкли, блин, с больной головы на здоровую...
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А служебные собаки для поиска вируса где?
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без калаша или мп 5 ты не коп и не жандарм а просто так как за бугром..просто ни кто не будет уважать и боятся..
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И что дальше? Мы не Хфранция, Бастилии у нас нет.....
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Сабакян пробує як зреагує нарот на диктатуру.
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Народ среагирует плохо - украинцы свободолюбивы . Это не рабы кацапы
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И что проверяют эти доходяги ? Не везу ли я вирус в багажнике ?
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Якщо це для контролю норм перевезень, то чому зупинено легковий автомобіль, на які ці норми не розповсюджуються? Показуха?
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да нет,они еще в кбаинах фур ищут вирус
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ну и, под шумок, тормозят всех подряд.
Нацгвардія і поліція на в'їздах-виїздах Києва перевіряють дотримання норм перевезень - Цензор.НЕТ 6167
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Бычьё из Новейшей Гальюнии (НГ), устраивает показуху и тренируется на дальнейшее.
Не будем забывать что, это по-прежнему вонючие мусора.
Только ряженые в другие тряпки.
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а зачем тормозить фуры и легковушки? в то время как автоубсы битком!!!
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