 Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его технических разработках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали на попытке передачи данных электронным путем.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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