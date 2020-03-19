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Все про:задержание (5621) контрразведка (239) СБУ (14466) ФСБ (1456)

 Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам секретную информацию о технических разработках судостроительной отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его технических разработках", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения 01

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали на попытке передачи данных электронным путем.

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения 02

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3182771
 
   
 Топ комментарии
 
А когда задержат агента ФСБ зелёную соплю?
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ну, теперь дело осталось за малым - повязать Ермака и его шайку-лейку.....
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А когда задержат агента ФСБ зелёную соплю?
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Ду аю, що ця інформація кацапам вже до дупи. Їх увага прикута до дзену беззмістовного і безпощадного: на зараз бочка нафти - 25,50 баксів, бакс - 80, 80 дерев'яних, євро 87,35 дерев'яних. Зєлєн кому потрібно добре подумати, чи варто на кацапів ставку робити.
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путін сказав, що йому плювать - має багато мільярдний стаб. фонд.
Я спочатку подумав, бач який сміливий...а потім подумав..так, а якщо спиниться вся нафтодобувна промисловість то ж і фонд не поможе.
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Залежно кому. Пуцину допоможе. Скрєпоносним лаптям - ні.
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ну, теперь дело осталось за малым - повязать Ермака и его шайку-лейку.....
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За те, що його піарять "ольгінські"
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за превышение полномочий...какого хрена завхоз опы делел в минске и за чей счет?каого хрена хзавхоз представляет генпрокурора?это все подсудное дело.
а довесить к этому шпионские шахер-махеры -то уж дело сбу.наверняка ведь материал накоплен,еще с омана.а цру,если не хватит,добавит материалов Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения - Цензор.НЕТ 8085
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ну нащо ці фантазії? може там в Омані було все на користь Україні.
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то неважливо,на користь чи ні...важливо те,що це не компетенція завхозу,приймати участь в відпочинку презедента на державні кошти.крім того,що це ще порушення фінансової дісципліни
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я думаю, що там за цим слідкують і все чисто. Це все відпрацьовано
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срочно везите его к Шахову.. пусть он на него плюнет!
а потом его возле границы положить в катапульту, и перекинуть в Рашку!
и пусть он им секреты накашляет..
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аж заінтріговало.. ще шось секретного залишилось з нашим СБУ.. їм з казіно та валютчиків часу нема піну збирати.. а тут якісь державні таємниці оберігати.. вчора пройшовся закритим продовольчим ринком.. все закрито.. валютчики весёлою толпою працюють аж гай гуде і ніхто їх не чипає
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вот зачем кацаплянам документация по караблестроению? можно подумать,они в ближайшем будущем будут корабли строить .
тока жгут почем зря агентуру
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Допросить и расстрелять. Можно повесить вместе с Мертвечуком и Раби...
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Если они покупают наши разработки в области судостроения,то у них не дно,а ДНИЩЕ в этой отрасли!
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Молодцы контрразведка!
Удачи в борьбе с оккупантами и сепарами.
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