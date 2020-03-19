 Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке медсестра больницы Нина Козловская, обращаясь к властям.
"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе", - отмечает она.
Козловская также указывает на конкретные проблемы больницы.
"В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", - пишет медсестра.
https://rungoods.in.ua/p582340513-nabor-kastryul-nerzhaveyuschej.html?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG-EV20x0m1qP5Hi27CvBtL5yqsPxTvwouVRqFNmoltcn2iyck4Do3xoCfL0QAvD_BwE
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
·22 ч
Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
Все идет, как надо. Быдло само приближает свой конец. Главное ему не мешать.
синій кіт@syniy_kit 3 ч
Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".
Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.
Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?
На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.
Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто