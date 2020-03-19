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 Политика Украины, Здоровье
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 Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе". ФОТО

В центральной районной больнице Киево-Святошинского района не хватает работников, а костюм врача, который контактирует с больными, имеет слабый уровень защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке медсестра больницы Нина Козловская, обращаясь к властям.

"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе", - отмечает она.

Козловская также указывает на конкретные проблемы больницы.

"В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат речь не идет, нет защиты, нехватка людей, переработки не оплачиваются. Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную... Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета с противочумными костюмами", - пишет медсестра.

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: Из нас сделали смертников-камикадзе 01

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Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: Из нас сделали смертников-камикадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3182770
 
 
 Топ комментарии
 
Петя и купил 10 ИВЛ, по 2млн грн каждый.

А что купил твой Зеля?
А что купил твой Беня?
А что купил твой 95-й анал?
А что купил твой медиа шлюха дубинский?

ЗАчем ты голосовало за власть, которая уничтожает украинцев?
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А новое лицо Скалетская говорила, что с защитными костюмами все отлично! Правда, врачи уже тогда чувствовали подвох...

Медсестра столичной больницы Козловская просит помочь с защитными костюмами: "Из нас сделали смертников-камикадзе" - Цензор.НЕТ 6753
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Оце і є наслідком дій рехформаторів, які думали тільки про власні кишені. Від кравчука до зеленського. Що б у Держрезерві не було нічого у випадку критичних ситуацій... де ще таке є?
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Не до вас, надо судей, чиновников и депутатов обеспечить защитными средствами, ато им не комфортно воровать. А вы, как представитель простого народа можете и потерпеть.
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У Зоряны нужно попросить! Власть пиндунов. И Зе от Пе далеко не ушел.....
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https://prm.ua/ru/vo-vsem-mire-zapreshhen-eksport-meditsinskih-masok-a-ukraina-prodala-ih-uzhe-900-tonn-lutsenko/ https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200315-********-prodala-nimechchyni-2-mln-medychnyh-masok/ тобто, при Пороху їх зробили, при моніці - продали. Але ж коли з головою не дружиш, тоді - так, "и Зе от Пе далеко не ушел"
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В принципе, можно из прозрачной полиэтиленовой пленки и скотча поклеить. За образец взять выкройку народной рубахи. Любая длина. Дезинфицировать просто. И выкинуть не жалко. Имел опыт , когда в отделении дома престарелых началась повальная смертность от неведомой хвори. ( 20 лет назад дело было). Бабушки, заразившись, умирали через 3-5 дней . За две недели перемерла четверть отделения.Когда соорудили карантин, как сумели, смертность прекратилась.. Лечения не было, средств защиты тоже. Сейчас рынки закрыты, может кто то из предпринимателей рулон пленки пожертвует ?
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Гипермаркеты типа Ашана - открыты - там все есть.
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Скалецкую , Ляшко с Радуцким в это одеть ,и в бригаду на вызов , что бы у них мозги на место встали и перестали бравые речи вырабатывать ,а начали работать в правильную сторону, вы что Бергамо тут решили устроить Медсестра столичної лікарні Козловська просить допомогти із захисними костюмами: "З нас зробили смертників-камікадзе" - Цензор.НЕТ 2609
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Жесть.Страна чудес некоторые себе премии по несколько лямов назначают,а врачи в резиновых сапогах по больнице ходят
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Це називається "економія фонду заробітної плати", а звідки ви думаєте набігають такі "премії"? З недоплачених понаднормових, вислуг, лікарняних та іншого.
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Так премії отримували міністри "Найвидатнішошго уряду за всі роки незалежності", які правда всю економіку ухайдокали за пів року. Новий уряд буде значно кращий за попередній і через пів року забезпечить всіх лікарів захистними костюмами.
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Ніякого толку не буде, поки це зелене шобло при владі.
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Медицинский костюм??? Хммм...а вот медицинский шлем для лабораторий это как раз то!!! Это временный выход для посещения метро. И его работу можно частично возобновить. Т.е. пускать только людей в шлемах, причем на каждой станции они должны продаваться. Без изоляции не пускать.
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Гумові чоботи --назад в минуле , в радянщину ... Най мама Рима побігає добу в таких чоботах по хаті , побачимо як взвиє .
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Аптечні спостереження

@pharmazzzevt

·22 ч

Для розуміння, що зараз діється в аптеках.
В мене 13 робочих годин.
Це 780 хв.
За зміну я обслуговую зараз приблизно 280-300 клієнтів.
Це людина кожні 2,5 -3 хв.. Це ті, що купили.
Я не враховую тих, хто просто "проконсультуватися". А їх теж є.
Наснаги колегам!!!
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А що ці всі люди купляють в аптеці, цікаво. Ні масок, ні антисептиків там все рівно немає. Парацетамол і аспірин беруть?
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Из медиков всей страны сделали камикадзе. Маски сами в аптеках покупают, я уже не говорю о каких-то защитных костюмах, дез. средствах и т.д. Тотально убогая и нищая медицина-- зеркало всего общества.
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А що в "Україні в смартфоні" костюмів для лікарів немає.
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Екстренно йдуть зйомки нового сезону "Голобородька" Там будуть і маски і захисні костюми. По інсайдерській інформації, в кінці сезону буде хепіенд. Так шо "дорогий" мій мудрий наріде, как говоріцца - хуже нє будєт!
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Поздно просить, особенно учитывая как просили их на выборах думать, прежде чем голосовать за новые молодые лица по приколу
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Скорее уж сдохнешь ты - вероятность выше.
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Кто ненавидит украинцев? Лахта и ********* в едином порыве.
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А ты посмотри, кто ходит без масок, лезет в переполненные маршрутки, лазит по базарам и квасит под АТБ пиво.
Все идет, как надо. Быдло само приближает свой конец. Главное ему не мешать.
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Не хвилюйтесь, все буде значно краще - помруть не більше 8%, а то вже і не більше 4%)))
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я еще год назад говорил, что избирать квартального дурачка президентом страны - это к катастрофе и колапсу страны.
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синій кіт@syniy_kit 3 ч

Я тільки з лікарні, ворзелівської гінекології. вчора медсестра з ранку:
"Готові вони до коронавірусу, сволоти! по парі масок нам видали, і от (показує на пляшку з антисептиком з розпилювачем). На все приірпіння 2 апарати штучного дихання".

Санітарки тепер не тільки протирають підлогу, а ще й ручки дверей. Правда, чомусь тільки з боку коридору. Бо, мабуть, в палаті і так всі стерильні.

Підслухала розмову заввідділення з персоналом. Каже, будемо робити з однієї двомісної палати ізолятор. На хвилинку: вхід у відділення один, туалет- один(!) з одним унітазом. Душ один. Яка ізоляція?

На хвилиночку, там дівчатка на збереженні лежать, та і інші жінки з послабленим здоров'ям у групі ризику.

Ще із спостережень: на дверях висить грізна об'ява про припинення відвідувань у зв'язку з карантином і про необхідність бахилів (куди ж без них).
В тиху годину чую: "Дєвочкі, кому очькі, ат сонца, с діоптріямі". Тобто, чоловіка до тебе не пустять, а оце от "очкі нннада"-запросто
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