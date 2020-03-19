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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Андрей Таран и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершили двухдневную поездку в район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины, в частности, ознакомились с ситуацией на участках, где было проведено разведение сил и средств.

"На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией по безопасности на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг в последнее время проявляет наибольшую активность. Министр заверил, что результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы, на основании чего будут приняты соответствующие управленческие решения.

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Кроме того, Таран и Хомчак во время поездки осмотрели военные инфраструктурные объекты, которые уже созданы, а также те, что находятся в состоянии строительства или на стадии подготовки проектной документации: полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая и Луганская области. Министр обороны и начальник Генштаба ВСУ, пребывая на объектах, оценили преимущества и возможные недостатки предложенных решений, обсудили варианты по размещению войск в пунктах постоянной дислокации и решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 01
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 02
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 03
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 04
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 05
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 06
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 07
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 08
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 09
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 10
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 11
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 12
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 13
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 14
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 15
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 16
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 17
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 18
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 19
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 20
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 21
Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны 22

Источник: https://censor.net.ua/p3182757
 
 
 Топ комментарии
 
Бухать - это не метод ЗЕ. Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1734 Он нюхает дым отечества.
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Посетили, в качестве гостей? Да они не должны вылазить оттуда.
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Боятся переворота.
Достаточно чтобы один батальон снялся с передовой, и выкинул с Банковой узурпаторов.
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Посетили, в качестве гостей? Да они не должны вылазить оттуда.
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Почесних!!! гостей. В Україні є традиція таким го тям по ипати ноги попелом.
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Теперь они, как и однажды бывавшая в окрестностях ООС Бубочка, получат статус УБД.
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Цікаво, чи були обстріли під час цього візиту нвюа цій ділянці?
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Таран в темних окулярах, а іншим заборонено статутом.
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Хомчак в темних окулярах, а іншім пох...
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Боятся переворота.
Достаточно чтобы один батальон снялся с передовой, и выкинул с Банковой узурпаторов.
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А Верховный где ? В бункере склонился над картой и стрелочки отступления рисует ?
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Бухает, наверное, от страха. Знает ведь что шаг влево-вправо, и его пристрелит собственная охрана.
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Бухать - это не метод ЗЕ. Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1734 Он нюхает дым отечества.
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А, сорри ! Забыл. Ну да. Ему ж из Аргентины везут, через Москву.
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министр обороны Таран: "Вступление в НАТО - недосягаемая цель"
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Это не министр обороны, а подозреваемый по ст. 111.
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Ну, что, граждане украинцы, вот интересное сообщение:
"Из позавчерашней речи Президента Сербии Александра Вучича


"Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой. Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны.

Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа".

То есть Сербия станет для Китая полигоном вторжения в Европу, для чего сербы согласны сдать КНР свою страну. Логично: сдохну сам, первым, чтобы сдох сосед.
Ну что, прогрессивное мировое человечество, господа еУропейцы, как вам, нравится?
Готовы к приему Народной-Освободительной Армии Китая?
Приготовьте ваши ассеты (а ваши головы китайцы сами отпилят).

А знаете, какая сттрана сейчас самая спокойная в Европе?
Турция.
А знаете, почему?
А у нее самая крупная армия в Европе, и что самое главное, обстрелянная в Сирии.
В Турция Китайская Компартия не сумется.
Такие дела.
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Так сербы, опять свою гнилое дно показывают.
Обиженные ходят.
А реально обосравшиеся.
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"... и внедрение новейшего боевого опыта в войсках". Это как закопаться поглубже, когда в тебя стреляют?
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Вот мне интересно какое чувство испытывает награждённый получая награду из таких вот рук? Солдаты ВОВ которых к сожалению уже почти нет на этом свете больше всего ценили награду ,пусть даже самую маленькую но полученную из рук достойного командира,полководца. Моё мнение что эта "награда" есть самой позорной и гордиться ей я бы не стал.
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