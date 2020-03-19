 Таран и Хомчак посетили передовые позиции украинских воинов в зоне ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией по безопасности на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг в последнее время проявляет наибольшую активность. Министр заверил, что результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы, на основании чего будут приняты соответствующие управленческие решения.
Кроме того, Таран и Хомчак во время поездки осмотрели военные инфраструктурные объекты, которые уже созданы, а также те, что находятся в состоянии строительства или на стадии подготовки проектной документации: полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая и Луганская области. Министр обороны и начальник Генштаба ВСУ, пребывая на объектах, оценили преимущества и возможные недостатки предложенных решений, обсудили варианты по размещению войск в пунктах постоянной дислокации и решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.
Достаточно чтобы один батальон снялся с передовой, и выкинул с Банковой узурпаторов.
"Из позавчерашней речи Президента Сербии Александра Вучича
"Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой. Сегодня я отправил письмо генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны.
Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем. Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа".
То есть Сербия станет для Китая полигоном вторжения в Европу, для чего сербы согласны сдать КНР свою страну. Логично: сдохну сам, первым, чтобы сдох сосед.
Ну что, прогрессивное мировое человечество, господа еУропейцы, как вам, нравится?
Готовы к приему Народной-Освободительной Армии Китая?
Приготовьте ваши ассеты (а ваши головы китайцы сами отпилят).
А знаете, какая сттрана сейчас самая спокойная в Европе?
Турция.
А знаете, почему?
А у нее самая крупная армия в Европе, и что самое главное, обстрелянная в Сирии.
В Турция Китайская Компартия не сумется.
Такие дела.
Обиженные ходят.
А реально обосравшиеся.