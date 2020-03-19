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 Общество, Фоторепортаж
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 Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Украинцы приспосабливаются к жизни в условиях угрозы коронавируса.

Цензор.НЕТ подобрал ряд интерсных способов, которыми украинцы пытаются уберечься от коронавируса.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 01

"Вот встретил человека-postapocalyptic, который думает, что он выживет, держа метровую дистанцию по кругу вокруг себя, и чувака-кашлюна, который реально усомнился", - рассказал Геннадий Курочка.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 02
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 03

"ВСУ к короновирусу готовы, не пройдет зараза))", - подписал свои фото Александр Дадж.

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 04

"Читайте только проверенные источники", - подписал свое фото Алексей Перкин.

Тем временем в Беларуси:

Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 05
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 06
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 07
Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом 08

 
 
 
 
 
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МИР Такой Шахерезаде коронавирус вовсе не страшен . . . #МИР #беларусь #борисов #минск #шахерезада #коронавирус #world #belarus #borisov #tip_ok

Публикация от Tip_OK (@tip_ok1)

Источник: https://censor.net.ua/p3182702
 
   
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Такий час, що можна сміливо почудачити )) Ніхто не засудить.
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Поки що смішно. Не смішно вже в Бергамо, де військова техніка вночі вивозить трупи.
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Потрібно терміново змінити ім'я з *без паніки* на *усьо пропало*
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Такий час, що можна сміливо почудачити )) Ніхто не засудить.
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За тиждень - багатьом реально буде невесело через дефіцит продуктів та найнеобхіднішого, що виникне завдяки діям недолугої влади... Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8987
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Та вже вроді нажерлися... Щойно дружина дзвонила, каже зайшла в супермаркет то і бумага туалетна вже нікому не потрібна, м'яса всі полки завалені, короче всього понавозили і людей обмаль...
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Свіжа серія Слуги народу. Мендель і Півшостий. Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7302
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в разі, якщо вони не захворіють, хочу подивитись на того, хто зможе їм довести, що це не через їхні "лайфхаки"
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Хотя ситуация серьезная - люди все равно унывают.......🙂
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А не смешно! В противогазах - молотки.
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Понаигрались в пятый Фар Край и решили сами стать выживальщиками, Хёрка-драбмена младшего на них нет)))
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- мужик, нашо ти так кричиш та гатиш по залізних бочках?
- гієн відганяю!
- так тут же немає ніяких гієн!
- от бачиш - працює!
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Зеленського пов'язали.
На ноші і в Санжари.
На обсервацію.

Посмішка дня: лайфхаки українців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8899
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Дуже сильно відчувається різниця між "лайфхаком" і реальним винаходом .
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