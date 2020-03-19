 Улыбка дня: лайфхаки украинцев по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ подобрал ряд интерсных способов, которыми украинцы пытаются уберечься от коронавируса.

"Вот встретил человека-postapocalyptic, который думает, что он выживет, держа метровую дистанцию по кругу вокруг себя, и чувака-кашлюна, который реально усомнился", - рассказал Геннадий Курочка.





"ВСУ к короновирусу готовы, не пройдет зараза))", - подписал свои фото Александр Дадж.

"Читайте только проверенные источники", - подписал свое фото Алексей Перкин.

Тем временем в Беларуси:







