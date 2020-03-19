 Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - отметил Фацевич.

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"Всего на территории страны для проведения мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции и усилению публичной безопасности и порядка привлечено более 15 000 полицейских, которые несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно проверочных пунктах.

Вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают превентивные меры и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.







