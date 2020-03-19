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 Политика Украины, Общество
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 Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские составили за сутки 32 административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 - в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - на Херсонщине, 3 - в Киевской области, по 2 - в Полтавской и Черниговской областях, по одному - в Одесской и Черновицкой областях .

Об этом заявил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - отметил Фацевич.

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"Всего на территории страны для проведения мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции и усилению публичной безопасности и порядка привлечено более 15 000 полицейских, которые несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно проверочных пунктах.

Вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины и работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полицейские продолжают превентивные меры и охрану публичной безопасности для противодействия распространению заболеваний коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина 01
Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина 02
Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина 03
Полиция за сутки составила 32 админпротокола о нарушении карантина 04

Источник: https://censor.net.ua/p3182697
 
 
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вова зеленский решил срубить бабла в турборежиме
но похоже обвалил свой недорейтинг ниже плинтуса
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что сделано кроме штрафов и транспортного апокалипсиса ?
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Щось непереконливі цифри в масштабах усієї України...
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Замість того щоб допомагати людям вони штрафують, дебіли, просто мудаки на всіх не вистачає транспорту людям якось треба добиратися до роботи, ніколи ця країна не зміниться.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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