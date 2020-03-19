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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса. ФОТО

Депутаты Полтавского городского совета провели внеочередную сессию на улице и выделили 34,5 млн грн на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Сессия проходила во внутреннем дворе горсовета в закрытом режиме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время сессии депутаты выделили на противодействие распространению коронавируса 34,5 млн грн. Как сообщил и. о. мэра города, секретарь городского совета Александр Шамота, значительную часть этих средств направят на материальное обеспечение полтавских больниц.

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"Также из общей суммы 1 млн 250 тыс. грн выделят на программу гражданской защиты населения, а именно на создание материального резерва, который понадобится для патрульных полицейских и других работников, которые будут контролировать въезды в Полтаву. Эти мобильные бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, 300 тыс. грн (по 100 тыс. грн на каждый райсовет города) выделят по программе борьбы с преступностью. Эти средства направят общественным формированиям по безопасности", - заявил Шамота.

Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса 01
Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса 02

Также в мэрии Полтавы сообщили, что на выделенные средства будет приобретено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 11133 тест-системы для выявления коронавируса. Около 7 млн грн направят на закупку средств индивидуальной защиты, более 4 млн грн - на приобретение лекарств.

Источник: https://censor.net.ua/p3182682
 
 
 Топ комментарии
 
А чого ВР не наслідує цей, без сумніву, передовий досвід? Полтавские депутаты провели сессию горсовета на улице из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 8738
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доповнення: на сесію запросити Шахова.
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А чого ВР не наслідує цей, без сумніву, передовий досвід?
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Сдохнут не от вируса а от побоев..
Без единого шанса на выживание...
😇
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Да надень на морду лица противогаз советский, с курсов гражданской обороны - да и проводи собрание где хочешь, объясняясь знаками.
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Незабаром потепліє, зазеленіє листя, розквітне природа. Тоді можна буде сесії проводити в "зелених залах" з шашличками і т.д.
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пусть не позорятся, а делают видео конференции через Teams.
в 21 веке живем. а они всё на лавочках обсуждают курс страны.
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Похоже на выездное заседание ВЧК - кожанки, рожи воровато-дикие и осовковелые...
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