 Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ заснял, как жители Киева с утра пытаются добраться до работы в условиях карантина.

Маршрутки в Киеве ходят достаточно часто.

Однако в салоны пускают больше установленной властями нормы в 10 человек.

Также значительная часть людей не пользуются масками.



























Вместе с тем, на самых популярных маршрутах наблюдается значительная переполненность общественного транспорта.







Киев, 19 марта, карантин, переполненная маршрутка.





На остановках большое скопление пассажиров в ожидании транспорта.







Фото: Цензор.НЕТ.





"Стихийный карантин в Киеве на Черниговской. Люди штурмуют автобусы, а полиция пытается обеспечить решение властей о 10 пассажирах в масках на борту. Один автобус потенциальные пассажиры остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь. Люди толкаются с полицейскими", - рассказал журналист Сергей Щербина.



