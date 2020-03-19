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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4950) ОГА (1631) Тернопольщина (436)

 Зеленский назначил Труша главой Тернопольской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой Тернопольской областной государственной администрации Владимиром Трушем.

Как информирует Цензор.НЕТ, сегодня Зеленский подписал указ №97/2020 о назначении Труша главой Тернопольской ОГА.

Кроме того, сегодня Зеленский встретился с Трушем, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.

Со своей стороны председатель Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил главу государства за доверие.

Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 - председатель Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа нардепов из Львовщины выступила против создания "консультативного совета" с ОРДЛО

Зеленский назначил Труша главой Тернопольской ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/p3182650
 
 
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Такого, чтобы деньги считал. А что ещё нужно главе ОГА. Сиди - деньги катай.
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А може краще поїхав на Донбас кацапів постріляв.
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Осел зе Генеральный прокурор в не закона, В/ рада нарушила закон про голосование в твоем присутствии.
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Не надо выкладывать это картинку 17 .03.2020 Вы были в галстуке в Верховной раде.Зеленський призначив Труша головою Тернопільської ОДА - Цензор.НЕТ 8106
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Шо воно такое: сепаратист , коллаборант, украинофоб....или ещё какая антиукраинская зараза ? Но то что он продажный капитулянт это точно потому что все ЗЕбилы капитулянты они слуги не украинского народа а слуги террористов - сепаратистов оккупированной "лугандонии " и кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла. ...
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