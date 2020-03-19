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 Политика Украины
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 В Раде опровергли слова Зеленского, что заболевший коронавирусом нардеп Шахов был в парламенте 17 марта. ФОТО

Нардеп Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Рады 17 марта и не принимал участие в голосовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал. Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 но не голосовал", - говорится в сообщении.

Соответствующую информацию в Раде проиллюстрировали фотосправкой регистрации народного депутата за выбранный период с 3 по 18 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Президент Зеленский заявил, что 17 марта персональная карточка Шахова для голосований была зарегистрирована в Раде.

Позже народный депутат Украины Сергей Шахов опроверг, слова президента Зеленского, что 17 марта его персональная карточка была зарегистрирована в Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко

В Раде опровергли слова Зеленского, что заболевший коронавирусом нардеп Шахов был в парламенте 17 марта 01

Источник: https://censor.net.ua/p3182629
 
 
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Ага...его то не было, ОНО в Куршавеле отдыхало, а карточка голосовала.
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Беда конечно.... Но все увидели как живёт в каком имении и как и где отдыхаент "борец за права простых шахтёров" депутат Шахов, завсегдатель всех ток Шоу на любых ТВ каналах, как оно реально заботится и "переживает" за свой лохторат. То был в Раде один, уже сейчас цельную группу подельников протащил и голосует так как "надо" ну чтоб как "простые" его избиратели в Куршавеле отдыхать.
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Точно.Горлопан стахановский.По нормальному-считать недействительным голосование чужой картой.А слуги народа? У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 8821
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доречі серёжу вже можна звинуватити по новому "закону" про карантин ...
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Як запитували колись пианерів:
Завжди готовий обманути! У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 4538
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Он себя уже не контролирует.Киздит-что дышит. У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 8890
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Ну ось. Вже і у Раді звинуватили Зєлєнского у брехні. Дуже показово. Цікаво, хто ще йому вірить?
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Здається з бубки роблять публічного ідійота У Раді спростували слова Зеленського, що хворий на коронавірус нардеп Шахов був у парламенті 17 березня - Цензор.НЕТ 153
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я один вижу на этой фото что оно да голсовало за заседание?
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Фотографию с Шаховым запустил гулять Березовец.
Хотя фото это было сделано еще до ТОГО КАК.
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17.03.2020

Поіменне голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету (№2539)
За:274 Проти:1 Утрималися:65 Не голосували:50 Всього:390
Рішення прийнято

Шахов С.В.
Утримався
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Этот долбень вообще в раду не должен был заявляться,какая разница был он там 17 или нет,гаденышь приехав из зараженной Европы не самоизолировался,а стал шляться среди людей и разносить болезнь.
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