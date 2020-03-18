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Все про:Высший хозсуд (48) Кировоградщина (334) похищение (1321) СБУ (14463) судья (2225)

 СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекла похищение с целью получения выкупа судьи Высшего хозяйственного суда в отставке.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом экс-гаишник решил улучшить свое материальное положение.

Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. По замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей.

Сам же организатор шантажем и запугиванием хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

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Правоохранители организовали в Киеве имитацию похищения "жертвы".

Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа.

СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда 01
СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда 02
СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда 03
СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда 04

Источник: https://censor.net.ua/p3182513
 
   
 Топ комментарии
 
причем тут судья хозяйственник ? Красть можно любого судью на выкуп , бабки есть у любого , хобби у них такое профессиональное на непосильным трудом коллекционировать бабки-- колядки называются СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда - Цензор.НЕТ 531
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эх такой гешефт сорвали...гайцу надо было и сбушника в дело взять тогда бы все было гладко
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хоть судья и бывший, но бабулесов в тумбочку положил немеряно
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что за пятна на земле -обоссался бывший гаец при задержании ?
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Не понятно почему ,но судьи пользуются спросом у всяких домушников и прочих работников смежных специальностей . Может подобное тянет к подобному ?
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эх такой гешефт сорвали...гайцу надо было и сбушника в дело взять тогда бы все было гладко
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причем тут судья хозяйственник ? Красть можно любого судью на выкуп , бабки есть у любого , хобби у них такое профессиональное на непосильным трудом коллекционировать бабки-- колядки называются
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Всякий сброд проходит через нашу госслужбу,один взяточник решил подстричь другого.
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Гаишник хотел улучшить свое материальное положение!?
Поменять Мерса на Бентли или трёхэтажный дом на пятиэтажный?
П.С. А судье никто не хочет задать вопрос: откуда мент узнал, что у него есть такая сумма и откуда она взялась?
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Откуда у честнейшей(-его) судьи 300 тыс $ ?!?!
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