 СБУ предупредила похищение с целью выкупа бывшего судьи Высшего хозяйственного суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом экс-гаишник решил улучшить свое материальное положение.
Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградщины. По замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей.
Сам же организатор шантажем и запугиванием хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.
Правоохранители организовали в Киеве имитацию похищения "жертвы".
Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.
Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок на Кировоградщине после получения оговоренного выкупа.
Поменять Мерса на Бентли или трёхэтажный дом на пятиэтажный?
П.С. А судье никто не хочет задать вопрос: откуда мент узнал, что у него есть такая сумма и откуда она взялась?