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Все про:карантин (447) Киев (18726) трамвай (165) транспорт (1350)

 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров. ФОТО

Мужчина отказался продолжать движение и вызвал полицию. Полицейские пояснили, что он все сделал правильно, а если бы ехал — мог бы заплатить штраф в 32 тысячи гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Инцидент произошел на улице Закревского. В салон зашли более 10 человек, не все они были в масках. Водитель отказался продолжить движение до тех пор, пока часть пассажиров не выйдут из трамвая. Люди отказались выходить, и тогда водитель вызвал полицию.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 01

Патрульные, прибывшие на место, не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы.

Один из патрульных заявил, что водитель поступил правильно и трамвай не двинется, пока в салоне будет 10 человек или меньше.

Полицейский уточнил, что в случае, если водитель нарушает постановление, на него могут составить протокол об административном нарушении по ст 44-3. На пассажиров полицейские протокол составить не могут.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

По словам полицейского, только у его патруля это уже 8 подобный вызов за утро. Он также добавил, что патрули контролируют выполнение постановления и проверяют по городу, все ли водители общественного транспорта соблюдают требования.

Полицейский уточнил, что водителям грозит штраф до 32 тысяч. Сегодня патруль уже составил несколько таких протоколов, которые передадут в суд.

В конце концов несколько человек уговорили выйти, и трамвай продолжил движение.

10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров 03

Также на Цензор.НЕТ: Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что сейчас полицейские реагируют на все сообщения службы 102, которые поступают о нарушении карантина. Также если они замечают нарушения во время патрулирования, то останавливаются и прекращают нарушения. В первую очередь полицейские проводят разъяснительную и профилактическую работу.

По словам пресс-секретаря патрульной службы Романа Мартынчука, пассажиры обычно относятся к этому с пониманием. Сейчас в базе нет информации о составленных протоколах в Киеве, возможно, они были составлены, но их еще не внесли в базу.

Также на Цензор.НЕТ: Открывайте метро. Что показывает первый день карантина и остановки метро в Киеве?

Источник: https://censor.net.ua/p3182452
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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Можно нормально организовать. В том числе и заставить предпринимателей у которых возможна удаленная работа перевести сотрудников на удаленку. Но не закрывать метро. Выдавать на входе марлевые повязки. Поставить антисептики для обработки рук. Можно ещё кучу всего. Тем более придумывать ничего не надо. Берешь и повторяешь за умными дядями из других развитых государств.
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Олень, ты в своем уме? Ты предлагаешь, не замечать и дальше жить, как раньше? Я вас дибилов понять не могу? Наказывайте роботодателей, пускай все сидят дома, нахер весь этот общественный транспорт
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Зебилы, вы хоть понимаете что вы натворили?
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Олень, ты в своем уме? Ты предлагаешь, не замечать и дальше жить, как раньше? Я вас дибилов понять не могу? Наказывайте роботодателей, пускай все сидят дома, нахер весь этот общественный транспорт
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Можно нормально организовать. В том числе и заставить предпринимателей у которых возможна удаленная работа перевести сотрудников на удаленку. Но не закрывать метро. Выдавать на входе марлевые повязки. Поставить антисептики для обработки рук. Можно ещё кучу всего. Тем более придумывать ничего не надо. Берешь и повторяешь за умными дядями из других развитых государств.
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Ага, а еще на входе волшебные палочки выдавать в придачу к марлевым повязкам! И еще "кучу всего". Глупость, наивность и вера в сказки - тоже грех...
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+ люди тупые, не понимают, что если все заразятся, их же родители в зоне риска.
Будут потом выть, что их родители из-за властей умерли.
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дурню, а не зебіли при владі маски в Китай змарадьорили?
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Дурню, шукай масочних бариг серед 8%-го "активу" - тільки пасіонаріям (з шилом у сраці і думкою про свою виключну вумність у схиблених мізках) не дає спокою прагнення до премії Дарвіна і швидких вирішень складних проблем.
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Мій вибір був саме для таких, як ти, для стада супервумного
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воно й видно, респект тобі за самокритику 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів - Цензор.НЕТ 3420
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Самокритика ? Ню, ню... У Ылітки не тільки з мізками проблема, а ще й з зором
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Суджу по селфі-фоткам з вашого збіговиська, що ти виклав
Бувай здоровий
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і тобі не хворіти, щоб до 3 етапу з шашликом не дійшло, думай те
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Уже год 73зебилы во власти, а вам баранам все 8% срут в штаны. Никак не успокоитесь, одна извилина не позволяет понять, что ваш цирк просрал все, от слова полностью, жрите теперь, чтоб аж глаза бараньи на лоб повылазили.
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Шановна, жеріть наслідки переможних реформ свого кумира і не скигліть про неповний рік проти 28 років просерання активів країни. Ваш ідол спромігся так залити все довкола лайном, щоб позбавитися конкуренції на виборах, що сам в тому лайні втопився.
Тепер ви на черзі...
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За розумними людьми в першу чергу треба повторювати максимальну обережність і самоізоляцію, а не бігти на роботу і набиватись у маршрутки і трамваї щоб скоріше встигнути а то грошей не дадуть.
А то звикли вимагати і чекати від влади манни небесної, а самі продовжують жити у звичному темпі.
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Так пусть зекретин повторит за разумными амерами и выдаст компенсацию людям, вынужденным сидеть в карантине)
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Компенсацію буде видавати сам вірус, причому на доволі вигідних умовах:
Або сидиш вдома, затягнувши паски, але живий - або ризикуєш здохнути.
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Якщо в такі часи в першу чергу думати про Зелю і що станеться з ним - то це вже діагноз страшніше коронавірусу.
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А кто кормить семью будет по твоему? Зебильные инородцы почему-то молчат о том, как выживать людям которые живут от зарплаты до зарплаты (а таких у нас большинство). В том то и проблема, что зе-дегенераты создают видимость борьбы с вирусом, такле себе шоу для зебильных телепузиков, при этом абсолютно никак не решая экономические вопросы, а значит люди все равно будут ВЫНУЖДЕНЫ нарушать запреты и зебильное шоу катастрофой.
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О як, за часів попереньої влади такі як ти любили насміхатися із "зубожілих", а зараз раптово самі стали цими зубожілими?
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зебил, начнем с твоего оленя по кличке вислюк оманський.. 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров - Цензор.НЕТ 659
оно четко вчера сказало, с ухмылкой на морде - что ему наплевать как будут добираться люди на работу.. пешочком, мол, топайте или на такси 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров - Цензор.НЕТ 3876
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Иван, кому вы объясняете это порохобот с лахты. 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров - Цензор.НЕТ 2236
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козломордый, у тебя вся методичка перемешалась в бошке-проверься на коронавирус)
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придурок, а то что у многих старенькие родители, требующие ухода,живут на другом конце города, а у друзих есть еще родственники, лежащие в больницах- и миллион других важніх причин - насрать? советуешь людям сидеть дома? а я советую тебе не лезть в комп, к врачу сходи. к психиатру
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Іван , ти дурний ,як пробка. Ти алень безмозгло зебільний хоч бачиш,якого телепка до влади привів? 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів - Цензор.НЕТ 6775
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дебилизм отключить метро и оставить наземный транспорт с такими условиями.
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нет, им все нравится
этож зебилы, как они могут понять...
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«пассажиры обычно относятся к этому с пониманием. Источник: https://censor.net.ua/p3182452»
А, Порошенко з ними, «дорогенькі, Томос, віра, мова»...
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мабуть ви не в собі..
і де на Цензорі написано, що це видання для зебілів?
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Было бы чем понимать. А до тех до кого дошло вслух не признают свою "ошибку"(ценой в жизни и целое государство).
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исполнение ЗЕбильных приказов чревато катастрофой
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Вы стоите на самой низкой ступени развития, Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости. Вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества.
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Тут швидше був один в масці, серед поліцаїв.
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Они после патрулирования - сразу в церковь причащаться. Усик сказал, что это самый верняк.
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потому его и нет шо он давно лопнул.. 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров - Цензор.НЕТ 7511
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транспортный коллапс в столице был сознательно запрограммирован закрытием метро...
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Блин вам зебилам этого не понять у вас мозг как у гупёшек. Я своих подчинённых в отпуск отправил на карантин !
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Нет. У кого кредиты даю в долг до лучших времен но я тоже не волшебник деньги из шляпы достать не могу!
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А как можно человека выгнать в отпуск без его согласия?
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Если не хочет уходить в отпуск, может уволиться.
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Обычно! Незнаю как у других но у меня отнеслись с пониманием проблемы. Зебилов я уволил ещё год назад! Но если бы быковать начали есть много законных методов уволить человека. Самый простой создать законно невыносимые условия труда 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів - Цензор.НЕТ 3919
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Смотри он не только подвергает свою жизнь опастности но ещё и жизнь окружающих. И на том свете деньги не нужны! Уж кто промотал свою зароботную плату помогу в долг в пределах прожиточного минимума. Что я зверь какой-то но подвергать своё здоровье и здоровье колектива опасности я не намерен!
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Я таких начальников обожаю. С дураками работать легко.
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Нет не какого коллапса) дороги полупустые) какая может быть необходимость лезть в толпу в транспорте?
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Водилы трамваев, тролейбусов и маршуток сейчас в натуре смертники. Лучше уж по минному полю без миноискателя! 10 киевских трамваев встали в затор, так как водитель одного из них отказался перевозить больше десяти пассажиров - Цензор.НЕТ 3993
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Таксисти, лікарі, продавці в супермаркетах...
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Лікарі не всі, таксюки це ненажерлеві щюри! Продавців теж шкода!
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Ну конечно, сидят в отдельной кабине.
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Ну во первых у маршутчиков отдельных кабин нет но и водителям тролейбуса и трамвая необходимо выходить в салон. А во вторых обилечивать ты тоже будешь сквозь стекло? а план никто не отменял!
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Незнаю как по Киеву но по Харькову Етикет только в трамвае, тролейбусе и метро маршутчити по старинке налом да и ЕКтикетом пользуеться отсилы 10-15%
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Ну, маршрутки отдельный разговор, а в остальном транспорте только редкий зебил еще покупает талоны.
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Ну у нас в Харькове тогда зебилов много. Ещё проблема часто терминалы пополнения не работают их походу сами водилы раскурочивают!
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Не помню с какого числа талоны в Киеве вообще отменяют.
Вот, и отменили бы сегодня.
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зеленский и шмыга ловко отвлекают киевлян штрафами от коктейлей молотова
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и студентов разогнать для этих целей решили, а теперь шмыга брешет, мол не надо выгонять
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Пассажиры не осознали всей низости своей позиции.Вынь .да положь! Вам никто ничего не обязан внутри страны.Кооперируйтесь,таксуйте,просто поволонтёрте.Вы - украинцы!Помогайте соседям и просто чужим.Добро вернётся Вам.Именно сейчас проверяется дух нации.Будьте милосердны и законопослушны.
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точно, пока кореша зеленского набивают карманы и дерибанят землю
вы ребята волонтёрствуйте, а потом они волонтёров оштрафуют на 32 пачки,
а доказательства будут секретом ......
зеленский хитрый клоун, радуцкий молодец, вовремя сообразил, где денег поднять
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_Фото посмотрите вдумчиво. Сколько копов в маске? Нисколько. Только водила трамвая. Копы полягут одними из первых.
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спасибо подонкам кучме, ющенку, порошенко и зеленскому за доступную растаможку ....
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Все на автомобиль! Ударим автопробегом по закрытию метро и разгильдяйству! Железный конь придет на смену оманскому ослу!
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спасибо подонкам кучме, ющенку, порошенко и зеленскому за доступную растаможку ....
теперь быдло лишили возможности и на трамвае ездить ...
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Не могу въехать в твою логику. Ты - зебил, не иначе.
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Мультик был такой: "Козлёнок, который считал до десяти".
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С фигали зекретин бывший? Нет, его еще повесить на Майдане надо...
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не обзывай потужного сывочолого зекретином.
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Сюр какой-то!
Люди, я думал, что после избрания скомороха в Гетьманы во время войны, я больше ничему не удивлюсь!!!
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да уж, почитал высеры цензоровских имбецилов. спасение утопающих - дело рук самих утопающих. )))))

только когда начнется массовый падеж дебилов в стране, то скажут что зеленые виноваты.))))) в стране обьявлен карантин, дебилы))))) надеюсь ряды этих недоразвитых поредеют благодаря вирусу))))) естественный отбор)))))
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зеленые уже виноваты -вместо того чтоб с ноября готовиться,зебоба катался к кацапам,а его дебилы маски продавали,которых теперь нигде нет,а теперь народу компенсацию ,чтоб с голоду не померли не работая,не выплачивают...ну а как земрази обеспечили "готовые" к приему больных медучереждения -отдельная песня.Так что повесят твоего зелю)
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зєлю геть вже в санітарних цілях до того що він совок і блазень він ще й притягує нещастя і катаклізми
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дык а почему 10 , если втрамвае официально 20 разрешено?!
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Страна - пародия. Квартал разросся за годик. 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів - Цензор.НЕТ 5564
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+1 дэбил которому как и зеленскому ***** как лди будут добираться на работу и домой,главное метро закрыть и все!!!!!!все в безопасности.одно дэбильное выдает указы,а другое дэбильное выполняте
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при отказе везти людей просто бейте по ********* и кондуктору и водителю. и повезут.Хотя я думаю к пятнице и жопу зеленского порвут на британский флаг.А вообще к пятнице всех сделают своими указами личными рабами которые срать будут ходить по приказу из ВР
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Дебилы, 10 - это для маршруток, для трамваев, тролейбусов и автобусов 20. Но и это тоже дебилизм - смогут ехать только те, кто сел на конечной остановке, а людям вдоль маршрутов мест не остается.
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