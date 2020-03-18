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 ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса. ФОТО

Набор рассчитан на 5000 реакций. Этого хватит для диагностирования более чем 1600 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу украинского представительства Всемирной организации здравоохранения.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала второй набор реагентов для тестирования на COVID-19 для примерно 5000 реакций в Центр Общественного Здоровья МОЗ Украины. Первый набор был на 3000 реакций", — сказано в сообщении.

В Центре общественного здоровья отметили, что набора из 5000 реакций хватит для тестирования более чем 1600 человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получит 1 млн быстрых тестов на коронавирус, часть отдадут в ВСУ, - Зеленский

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП

ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса 01

ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса 02
ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса 03
ВОЗ передала Украине набор реагентов для диагностики коронавируса 04

Источник: https://censor.net.ua/p3182442
 
 
 Топ комментарии
 
Коробка з соромом тих, кто керував Україною всі роки незалежності.
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В ОПе Зеленский ларек открыл. Приходите, маски по доллару штука.
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ВОЗовец глянул на APPLE WATCH.....)))
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ого скільки! Це на весь Київ чи тільки на верховну раду?
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Коробка з соромом тих, кто керував Україною всі роки незалежності.
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в аккурат на Раду и членов их семей хватит!)))
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срочно увезли в Феофанию.. проверять вислюка и всю его шоблу
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скоро такого количества проб хватит на пол Киева ))))))
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В ОПе Зеленский ларек открыл. Приходите, маски по доллару штука.
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так ВОЗ на карантине и работает дистанционно.
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И все это теперь пойдет на обслуживание ВР и их семеек!
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