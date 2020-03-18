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 Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова. ФОТО

В реанимацию военного госпиталя срочно нужны кардиомониторы, а их поставки в связи с карантином прекратились.

Об этом сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все очень серьёзно и срочно, в реанимацию нужны кардиомониторы, надеюсь, не надо рассказывать зачем, это аппараты жизнедеятельности человека. Сегодня у меня расход 72 тыс. грн (чеки публикую). Сегодня я чудом купила монитор и могу ещё купить 1-2, мне пообещали, сложность в том, что поставок оборудования сейчас нет, а мониторы и все остальное очень нужно и их мгновенно раскупили. Я оплатила монитор: 53 тыс. + 14 500 воину на химию + 4 тыс. на фронт. Ещё заказ на много противовирусного, витамины и антисептики, все на передовую. Чеки публикую. Мы все сейчас переживаем за жизнь близких и за свою тоже, прошу не забывать что у нас тысячи военных, особенно раненых и их жизнь не менее важная. Помогаем, кто как может, каждая копейка - это путь к выздоровлению человека. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала Юсупова.

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Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова 01
Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова 02
Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова 03
Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова 04

Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова 05

Источник: https://censor.net.ua/p3182434
 
   
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Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова.

Шёл 7-ой год войны..
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А ведь зелёных таки в итоге повесят. Чуйка такая есть.
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всего одну теслу продать... а можно две ещё бохдана
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Бубочка сказал что "нужно просто перестать стрелять", и война закончится, потому что на ней больше некому будет наживаться.
Неужели он сказал неправду ? Зелебобы, как вы думаете ?
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у нас что партизанская война в Стране или Армия воюет с агрессором, есть Министр Обороны, МОЗ, что не могут достучаться к ним.
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Перекинув сьогодні 300грн. Більше не можу, дружина після операції.
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>72 тыс. грн

бдять, производство одного ролика с выездом зелибобы куда-то, со светом, камерами краном и командой стоит в 5 раз дороже... вместо того чтобы зеля баловался в телефон со своими роликами...
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