 Реанимация военного госпиталя срочно нуждается в кардиомониторах для раненых, - волонтер Юсупова. ФОТО

Об этом сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все очень серьёзно и срочно, в реанимацию нужны кардиомониторы, надеюсь, не надо рассказывать зачем, это аппараты жизнедеятельности человека. Сегодня у меня расход 72 тыс. грн (чеки публикую). Сегодня я чудом купила монитор и могу ещё купить 1-2, мне пообещали, сложность в том, что поставок оборудования сейчас нет, а мониторы и все остальное очень нужно и их мгновенно раскупили. Я оплатила монитор: 53 тыс. + 14 500 воину на химию + 4 тыс. на фронт. Ещё заказ на много противовирусного, витамины и антисептики, все на передовую. Чеки публикую. Мы все сейчас переживаем за жизнь близких и за свою тоже, прошу не забывать что у нас тысячи военных, особенно раненых и их жизнь не менее важная. Помогаем, кто как может, каждая копейка - это путь к выздоровлению человека. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала Юсупова.

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