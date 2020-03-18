 Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Сотрудники полиции в 10:49 получили вызов по линии 102 о перекрытии путей на железнодорожной станции "Фастов".

Напомним, ранее сообщалось, что сполудня 18 марта "Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение