EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  5548  43
Все про:Киевская область (1886) электричка (71) Фастов (14)

 Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек. ФОТО

В городе Фастове Киевской области местные жители утром 18 марта перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Сотрудники полиции в 10:49 получили вызов по линии 102 о перекрытии путей на железнодорожной станции "Фастов".

Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек 01

Напомним, ранее сообщалось, что сполудня 18 марта "Укрзализныця" приостанавливает курсирование пригородных поездов.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

16 марта президент Владимир Зеленский рассказал украинцам, что будет просить правительство запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек.

Позже в тот же день министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в связи с эпидемией коронавируса в Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также не будут работать метрополитены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" пустила электричку в прифронтовой поселок Верхнеторецкое, возобновив прерванное в 2014 году пригородное сообщение

Источник: https://censor.net.ua/p3182426
 
 
 Топ комментарии
 
в нищей стране еврокарантин чреват социальными взрывами....
 показать весь комментарий
 
Все справедливо, голосовали? Получите! Дятлы из какого то вируса, который никто в глаза не видел, устроят в стране войну...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в нищей стране еврокарантин чреват социальными взрывами....
 показать весь комментарий
 
 
Зачем пути перекрывать если электрички не ходят?
 показать весь комментарий
 
 
Товарняки ж ходят.. их и заблокировали. Заблокировали товарняки - не поставят продукты в магазины. И понеслась...
 показать весь комментарий
 
 
де це товарняками возять продукти в магазини?
 показать весь комментарий
 
 
Товарняки возят к базам, а уже от туда в магазины. Ум есть?
 показать весь комментарий
 
 
возят фурами, дебилятко... откуда ты выползло)))))) з киевского метро выбираешся?)))
 показать весь комментарий
 
 
Февральская революция 1917 года произошла в марте
 показать весь комментарий
 
 
Інакше не може бути , після того як ці істоти вибрали клоуна президента, дивно як вони не у норах живуть і вміють говорити.
 показать весь комментарий
 
 
достали вы, нищее, высерами о "нищете".. нищий, а машин чет стало раза в два больше, хотя топливо дороже чем в Канаде. как это так, а, нищий?
 показать весь комментарий
 
"Процесс пошел !!!
прошу занять свои рабочие места, товарищи ! " Жители Фастова перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек - Цензор.НЕТ 4092

М.С. Горбачев
 показать весь комментарий
 
почалось...а зараз аваківськи шакали почнуть діяти..
 показать весь комментарий
 
 
!7000 на каждый нос.Лучче скооперировались бы на личных авто.
 показать весь комментарий
 
Наказывайте работодателей, неужели не доходит!
 показать весь комментарий
 
 
так движение и так закрыли, а если грузовым перекрыли - тюрьма, и продукты уголь бензин вовремя не поступит в продажу
 показать весь комментарий
 
 
так они кушать хотят. ам ам. нет денешки - нет еды. а работа в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Закінчиться все це формулою: " Рятуйся хто може."
 показать весь комментарий
 
 
Все справедливо, голосовали? Получите! Дятлы из какого то вируса, который никто в глаза не видел, устроят в стране войну...
 показать весь комментарий
 
 
Фастовская родня за торчка нашего зеленого так помирала шо аж хрипела....А весь Фастов (кроме депо и пива) работает в Киеве....Праздравляю.
 показать весь комментарий
 
 
точно так же говорили рыги про участие людей в Майдане
 показать весь комментарий
 
Если в стране президентом работает клоун, то даже такое серьезное мероприятие, как карантин, превращается в цирк...
 показать весь комментарий
 
 
Статья есть в УК за блокирование ЖД? Посадить показательно. Или штраф такой чтоб офигели.
Почему в Европе выполняют распоряжения, а у нас нет...
 показать весь комментарий
 
 
В Європі зовсім інші ресурси, фінансовий запас. А в Україні 90% живуть від зарплати до зарплати без жодної заначки.

В них вибір малий - або ризикувати і підхопити вірус, або вмерти з голоду
 показать весь комментарий
 
 
В Европе все кто работает честно получают от 1000 евро в месяц ...или нет разницы ,?
 показать весь комментарий
 
За кого голосовали, перекрывальщики?
 показать весь комментарий
 
 
Місто Хвастів тепер буде сидіти без роботи, бо багато з них працювали в Києві.
 показать весь комментарий
 
 
якби не так! ТО київські працюють у Фастові та не можуть додому повернутись
 показать весь комментарий
 
🧐 казочки? Я особисто знаю хвастівських, які працюють в Києві.
 показать весь комментарий
 
Такого дебелизма нет ни в одной европейской стране.
 показать весь комментарий
 
 
а хто тоби сказав шо Украина це европа?
 показать весь комментарий
 
То ли еще будет ... Что б до рукоприкладства не дошло
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх