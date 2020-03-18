 Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. ФОТО ФАКТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Общение с рукопожатием состоялось 4 марта в сессионном зале ВР.
Ранее стало известно, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Недавно парламентарий был за границей, где бушует эпидемия данного заболевания.
И так сплошной депресняк, а если зараза не распространится - опять разочарование!
Увы, праздник отменяется. Шахов был за границей 8-11 марта.
Был бы Джек-пот если бы с Ермаком и Зелей....
Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. Карантин 14 дней. Сегодня 4 + 14 = 18 марта.
Шахов штаммы подхватил
Шмыгу Шахов заразил
Шмыгаль Шмарклю увидал
Штаммы Шмаркле передал