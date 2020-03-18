 Заразившийся COVID-19 Шахов общался с премьером Шмыгалем 4 марта. ФОТО ФАКТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Общение с рукопожатием состоялось 4 марта в сессионном зале ВР.

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Ранее стало известно, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Недавно парламентарий был за границей, где бушует эпидемия данного заболевания.