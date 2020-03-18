 Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Так, например, экипаж патрульной полиции на Оболонском КП на отрезке дороги Киев - Вышгород проводит проверку больших и маленьких автобусов, которые двигаются в направлении столицы. По словам патрульных полицейских, пока нарушителей не выявлено.

Корреспондент агентства стал свидетелем, как правоохранители остановили два небольших автобуса, которые оказались без пассажиров. Также полицейские остановили автобус 41-го маршрута "ст. метро "Героев Днепра"- город Вышгород". В салоне находились около 20 человек. Полицейские выяснили, что автобус относится к городскому киевскому маршруту, владельцем которого является "Киевпасстранс", и он проследовал дальше.



Следует отметить, что, как и полицейские, так и водители на своих рабочих местах находятся в защитных масках. Также некоторые пассажиры имеют маски.

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Кроме того, полиция остановила небольшой автобус марки "Богдан" по маршруту "Супермаркет "Ашан"- город Вышгород". В нем находилось 10 человек. Автобус отпустили. Как пояснил полицейский, ограничения по перевозке пассажиров начинаются с 12:00.



"Мы объяснили водителю, что после 12-ти часов дня он уже не сможет перевозить пассажиров и предупредили его об ответственности", - отметил патрульный.











