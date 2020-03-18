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 Общество, Фоторепортаж
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 Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу. ФОТОрепортаж

На въездах в Киев полиция останавливает автобусы и проверяет их на наличие пассажиров.

Об этом сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

Так, например, экипаж патрульной полиции на Оболонском КП на отрезке дороги Киев - Вышгород проводит проверку больших и маленьких автобусов, которые двигаются в направлении столицы. По словам патрульных полицейских, пока нарушителей не выявлено.

Корреспондент агентства стал свидетелем, как правоохранители остановили два небольших автобуса, которые оказались без пассажиров. Также полицейские остановили автобус 41-го маршрута "ст. метро "Героев Днепра"- город Вышгород". В салоне находились около 20 человек. Полицейские выяснили, что автобус относится к городскому киевскому маршруту, владельцем которого является "Киевпасстранс", и он проследовал дальше.

Следует отметить, что, как и полицейские, так и водители на своих рабочих местах находятся в защитных масках. Также некоторые пассажиры имеют маски.

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Кроме того, полиция остановила небольшой автобус марки "Богдан" по маршруту "Супермаркет "Ашан"- город Вышгород". В нем находилось 10 человек. Автобус отпустили. Как пояснил полицейский, ограничения по перевозке пассажиров начинаются с 12:00.

"Мы объяснили водителю, что после 12-ти часов дня он уже не сможет перевозить пассажиров и предупредили его об ответственности", - отметил патрульный.

Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 01
Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 02
Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 03
Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 04
Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 05
Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу 06

Источник: https://censor.net.ua/p3182376
 
 
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Вони серйозно ? А який дурень буде 10 чоловік возити собі в збиток ?
А хто не влізе ? На вєлосіпєді ? Чи Вовкин кортеж з двадцяти тачок буде підвозить ?
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пізно всрілись. краще б , с вій час, перевірили аналізи янєлоха.
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За кілька днів будуть репортажі кримінального характеру з цього приводу - про громадські заворушення та непокору представникам правоохоронних органів... Карантин на Киевщине: полиция проверяет автобусы на въезде в столицу - Цензор.НЕТ 785
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