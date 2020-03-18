 УПЦ МП наградила Мангера орденом Ильи Муромца. Радует одно - богатырь сидел 30 лет, - блогер Оберемко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Ивана Оберемко.
"Конечно, Московский патриархат никак не связан с Россией, конечно, да. Это просто совпадение, что Москва в России находится. Хотя есть и хорошая новость - Мангера наградили орденом Ильи Муромца, который 30 лет сидел (по легенде. - Ред.)", - написал он.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.
21 января 2020 года фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.
1) государство Украина захвачено кремлёвской мафией, сросшейся со своей. тчк
2) мафия особенно бессмертна, тем более,тогда, когда государство с ней сросшееся - объявляет себя умирающим. тчк.
3) государство Украина снова может быть спасено только собственным народом.тчк.
Ничего удивительного...