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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

В первый день прекращения работы столичного метро на остановках общественного транспорта образовались очереди людей, которые не помещаются в переполненные автобусы и маршрутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.

При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.

Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 01
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 02
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 03
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 04
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 05

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Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 06
Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок 07
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Фото - Транспорт Києва/FB 

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Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.

Источник: https://censor.net.ua/p3182334
 
 
 Топ комментарии
 
Зробили навпаки амаргедон..
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Вагонах метро в час пик, последние пару дней была плотность людей в 10 раз меньше, чем в этих маршрутках, меро стабильно проветтривается и дизенфицируется.

Ну 73% мрази, расскажите почему метро опаснее во этого зеленого колапса?
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Какой кошмар... зеленский это специально делает что ли?
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Єлехторату не понравилось переименование улиц и безвиз.

Поэтому они с позором выгнали того, кто это сделал

и выбрали вместо него умного и честного
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я так понимаю, в Лоханске тишь да гладь, да божья благодать?
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а почему только метро закрыли? нужно было весь общественный транспорт если уж на то пошло. и так было сразу понятно что так будет - чему удивляться?
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законы физики, сохранения энергии, логики и т.п., они как бы приняты не "нашей" "властью" и изменить их под свои хотелки нельзя.
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Я тут вместо старой своей полумаски слямзил новую, полностью закрывающую лицо, Moldex 9002. Сейчас пойду пугать народ, нечего тут расслабляться, memento more ткскзть
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Наш украинский карантин самый карантинный карантин в мире
Только зеленые клоуны могли превратить карантин в толкучку и создать максимально хорошие условия для распространения коронавируса
Думайте, писали вам год назад на билбордах.
Но думать уже поздно
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треба велосипедом пересуватися як голобородько
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Овощ 2.0 не скоратил концентрацию пассажир/1м кв. а только увеличил его.
А требовалось лишь закрыть предприятия да поставить протиральщиков поручней.
Але ж воно тупе як пробка!
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Почему наполовину. Власти сделали полный писец.
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закрити всьо !!!! хай люди дома сидять да жують бамбук.
це ж якими потрібно бути ідійотами щоб закрити метро яке перевозить 1.5 млн людей і сподіватись що вони кудись розсосуться, на всіх нажаль уберів не вистачить
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Дебільний Пєдалік! Заборони користуватись київським метро людям без масок, обробляй станції ультрафіолетом і аерозолем антисептика і проблема буде вирішена!
В чим погоджуюсь з Зєлєю, так це з тим, що в Кварталі Віталя був завжди дебільним. Таки Зєля був правий в цьому випадку
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На этом нужно акцентировать внимание!!! Короновирус убивает больше людей с 2 группой крови. https://www.youtube.com/watch?v=OfD-kx2ubKE
Поэтому нужно делать выводы!!!
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З веселого - напис на маршрутці "Гадецький гай"))
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