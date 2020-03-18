 Киев без метро: очереди на остановках, переполненный транспорт и люди без масок. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, реалии серьезно отличаются от кабинетных разговоров чиновников о различных запретах. Например, так происходит проезд в общественном транспорте - без масок и ограничений по количеству пассажиров", - говорится в комментарии "Киева Оперативного" к опубликованным фото.
При этом, как отмечается, в большинстве случаев люди говорят, что готовы не нарушать правил, только если бы создали такие условия (выдал маски, увеличил количество наземного транспорта и т.д.), а не просто начали запрещать.
Фото - Транспорт Києва/FB
Напомним, со вчерашнего дня в связи с общенациональным карантином остановили работу Киевский и Харьковский метропролитен.
Поэтому они с позором выгнали того, кто это сделал
и выбрали вместо него умного и честного
Только зеленые клоуны могли превратить карантин в толкучку и создать максимально хорошие условия для распространения коронавируса
Думайте, писали вам год назад на билбордах.
Но думать уже поздно
А требовалось лишь закрыть предприятия да поставить протиральщиков поручней.
Але ж воно тупе як пробка!
це ж якими потрібно бути ідійотами щоб закрити метро яке перевозить 1.5 млн людей і сподіватись що вони кудись розсосуться, на всіх нажаль уберів не вистачить
В чим погоджуюсь з Зєлєю, так це з тим, що в Кварталі Віталя був завжди дебільним. Таки Зєля був правий в цьому випадку
Поэтому нужно делать выводы!!!